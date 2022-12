Goldband, Nederlands popfenomeen: ‘Bier, Bacardi-cola en onze dealer: het zijn de drie voorwaarden voor een geslaagd avondje’

Goldband had voor corona het startschot al gegeven met ‘Witte was’, die heerlijk gekke single met de controversiële tekstflard ‘Waarom is coke zo duur?’, maar brak pas helemaal door toen de grenzen van het concertleven weer opengingen. In het spoor van debuutplaat ‘Betaalbare romantiek’ speelden Karel Gerlach (29), Milo Driessen (29) en Boaz Kok (33) België en Nederland plat én waren ze afgelopen zomer de eerste groep aller tijden die op zowel Rock Werchter, Tomorrowland als Pukkelpop stond.

Lees ook het verslag van hun passage op Pukkelpop 2022: Goldband, de door Ma Flodder gebaarde Get Ready, bracht de wei van Pukkelpop letterlijk op hun knieën ★★★★☆

Gerlach, Driessen en Kok zijn drie ex-stukadoors – Goldband is genoemd naar een merk van pleistergips – uit Den Haag. Een maand geleden brachten ze ‘Stiekem’ uit, een samenwerking met de in Nederland al even populaire Maan de Steenwinkel, tevens de vriendin van Gerlach. Op 21 december staan ze live in ‘De Warmste Week’, in maart wacht een dubbelslag in de Lotto Arena en op zaterdag 17 juni speelt de groep op Werchter Boutique.

Vandaag hebben we met hen afgesproken in hun hoofdkwartier in Den Haag, dat eigenlijk gewoon een vergaderzaal is waar uit het raam wordt gerookt. Interviews met Goldband gaan vaak alle richtingen uit – vragen worden genegeerd, kwesties zoveel mogelijk vermeden – maar vandaag heb ik een onderwerp mee dat hun mogelijk kan interesseren: de 7 Hoofdzonden.

HUMO Boaz, jij bent eergisteren 33 geworden, de leeftijd waarop Jezus aan het kruis hing. Heb jij al iets gedaan om eenzelfde lot te verdienen?

BOAZ KOK «Het afgelopen weekend alleen al! Op zich zou ik dit jaar best wel willen sterven voor ieders zonden.»

MILO DRIESSEN «En dan is voor de rest van ons alles opgelost?»

KOK «Precies.»

DRIESSEN «Ja, dat was een goed concept, toentertijd (lacht). Dat moet over de hele aarde een hele zucht van verlichting zijn geweest. ‘Jezus is gestorven voor uw zonden.’»

KOK «Wat een topvent! Zoals ik me nu voel, zou ik best wel een paar dagen aan een kruis kunnen hangen.»

HUMO Geloven jullie in iets hogers?

KAREL GERLACH «Ik wil dat er iets is, maar ik heb wel bewijs nodig, weet je? Eerst zien en dan geloven. Maar ik hoop wel dat er iets is, en die gedachte maakt me rustig.»

KOK «Ik heb mezelf de afgelopen tijd vaak horen zeggen dat ik geloof in het manifesteren van je eigen leven. Of je nu positieve of negatieve gedachten hebt, je moet er iets mee doen.»

HUMO Hebben jullie ooit iets meegemaakt dat in de buurt kwam van een religieuze ervaring?

DRIESSEN «Ik weet niet of het een religieuze ervaring was, maar in ieder geval wel een heel spirituele. Tijdens een dronken nacht ben ik ooit samen met een vriend op een gestolen fiets vol op een politiemotor gebotst. Die agent ging tegen de grond en mijn vriend eroverheen. We werden in de boeien geslagen, een heel gedoe, alsof we gigantische boeven waren. Terwijl we gewoon een fiets zonder slot hadden gepakt, omdat we dronken waren en naar huis wilden. We hebben toen een nacht in de cel gezeten, met zo’n plastic matrasje en verder niks. Ik ben dan gaan mediteren. Ik ging me alles van een appel voorstellen: de kleur, de structuur, de smaak… Telkens als ik merkte dat ik afdwaalde, keerde ik terug naar die appel. Ik weet niet hoelang ik dat heb volgehouden, maar toen ik mijn ogen opende, was ik… fucking gelukkig, maat! (lacht) Heel raar. Ik zat in de cel! Maar ik keek om me heen en dacht: dit is het gewoon (lacht). Er scheen een klein zonnetje door het raam en ik stond totaal in het leven.»

KOK «Zo zie je maar, veel heb je niet nodig: een appel en een cel.»

DRIESSEN «Uiteindelijk heb ik een boete van meer dan 500 euro gekregen. De politie had me op camerabeelden ook nog zien wildplassen, en voor de 20 meter op die fiets smeerden ze me een boete aan voor dronken fietsen. Ze dachten: deze jongen pakken we voor alles wat we kunnen.»

KOK«500 euro, dat was toen veel geld voor je.»

GERLACH «Dat zijn behoorlijk wat appels.»

TRAAGHEID

HUMO Traagheid of luiheid, heren: schuldig?

KOK «We waren alle drie te laat voor dit interview.»

DRIESSEN «Luiheid vind ik heel irritant. Zelf ben ik het niet.»

GERLACH «Ik vind je wel traag.»

DRIESSEN (verbaasd) «Vind je me traag?»

GERLACH «Jij neemt je tijd, voor heel veel dingen.»

DRIESSEN «Is dit een grap? Ik sta altijd op jóú te wachten!»

KOK «Hij is lui, jij bent traag.»

GERLACH «Voor een optreden ben jij altijd de laatste die nog iets moet doen. Nog even een poepje of zo.»

DRIESSEN «Ik moet gewoon altijd poepen, joh, dat is van de zenuwen.»

KOK «Ik snap wel dat Karel zegt dat je je tijd neemt voor dingen.»

DRIESSEN (verontwaardigd, tegen Karel) «Als wij om elf uur ’s ochtends hebben afgesproken, ga jij om elf uur nog douchen! Dat is echt al héél vaak gebeurd. Wat is dat dan?»

GERLACH «Luiheid?»

DRIESSEN «Is dat luiheid? Oké. Dit had ik echt niet verwacht van jullie, jongens. Kijk, je zit gelijk op een, euh… mooi punt.»

HUMO Boaz, jij hebt ooit gezegd dat je uit pure luiheid weleens een kiwi met schil opeet.

KOK «Nee, man, dat doe ik zéker niet.»

GERLACH «Ik eet kiwi met schil. Het is prima, goed te eten. Als je zo’n kiwi schilt, moet je er met een lepeltje in, en dan zitten je handen onder het kiwisap. Dat wil ik niet.»

KOK «Is dat dan niet een soort luiheid? Omdat je anders je handen weer moet wassen?»

GERLACH «Nee, want ik vind de smaak niet veranderen. De steeltjes van de veldsla afknippen, dat gaat toch ook nergens over?»

DRIESSEN «Ongepelde garnalen?»

GERLACH «Kan.»

DRIESSEN «Kiwi met schil heb ik geprobeerd onder impuls van Karel, maar ik vond het helemaal niks.»

KOK «Heb je weleens een kiwi met schil in je reet proberen te duwen?»

DRIESSEN (lacht) «Is dat een zonde? Zonder schil ging makkelijker (lacht).»

HUMO Hoe staat het met jullie werkethiek? Werken jullie vanzelf of moet iemand zeggen: ‘Jongens, het is tijd’?

GERLACH «Bij mij hangt het heel erg af van hoe ik in mijn vel zit. Als ik me goed voel, heb ik er gewoon zin in. Gaat het wat minder, dan kan ik best een klein kindje zijn.»

KOK «Klopt.»

GERLACH «Dat zijn de momenten waarop ik voor mezelf kies.»

HUMO Traagheid betekent ook ‘niet genoeg naar het goede streven’.

DRIESSEN «Mooi. Er waren destijds toch best wel wat gasten die konden nadenken, hè? (lacht) Alleen jammer dat alles in the name of the holy spirit moest.»

HUMO Doen jullie je best om van de wereld een betere plek te maken?

KOK «Je kunt altijd meer doen.»

DRIESSEN «Ik denk dat ik meer doe dan de gemiddelde Nederlander, maar toch vind ik het niet genoeg. Er gaat geen week voorbij zonder dat ik denk: ik ga één dag helpen in een vluchtelingencentrum. Maar dan hebben we weer drie optredens, vind ik dat ik ook moet sporten en goed moet eten, en ineens is de week weer voorbij. En ben ik fucking moe. En dan blijft het maar weer bij stom geld overmaken.»

Beeld Guy Kokken

GRAMSCHAP

GERLACH «Echt boos zijn, dat is al lang geleden. Maar ik ben snel ongeduldig. Als iets niet snel genoeg gaat, kan ik daar chagrijnig van worden.»

KOK «Ik heb het idee dat jij goed boos op jezelf kan worden.»

GERLACH «Ik kan héél boos op mezelf worden.»

DRIESSEN «Je wordt ook woest als mensen aan je familie zitten.»

GERLACH «Logisch, toch?»

DRIESSEN «Je hebt weleens een bejaarde man op z’n bek geslagen, toch?»

GERLACH «Bejaard was-ie niet, wel in de 60.»

HUMO Wat had hij gedaan?

GERLACH «We speelden één van onze eerste shows, op Parkpop, en mijn broer was er ook bij. Drie dronken mannen – echt van die zuiplappen, speeksel langs de mondhoeken – stootten zijn biertje om. Ik zag dat ze ruzie kregen, omdat de schuldige geen nieuw biertje voor ’m wilde halen, en toen ben ik erbij gaan staan. Het zou sowieso uit de klauwen lopen, dus ik dacht: laat ik de boel maar even sussen en gewoon pompen. Daarna was-ie ook stil, dus dat was een hardstikke goed idee van mij (lacht). Als het verbaal niet meer op te lossen valt, vind ik dat je kunt schakelen.»

HUMO Begint geweld waar het fysiek wordt?

DRIESSEN «Vind ik niet, je kunt ook met woorden iemand aanpakken. Mensen kunnen ondergesneeuwd raken, en ik denk dat ik op de middelbare school iemand was die mensen liet ondersneeuwen. Ik was bijdehand en had altijd iets te zeggen. Op de sportschool was er een meisje, Hosanna heette ze. Ze was één van de vier meisjes, tussen 24 jongens. Telkens wanneer ik haar zag, zong ik het liedje ‘Hosanna’ voor haar, uit ‘Jesus Christ Superstar’, de favoriete film van mijn vader. Maar zij was supertimide en had wellicht helemaal geen zin in de aandacht die ik haar gaf. Met de kennis van nu zou ik dat nooit meer doen.»

GERLACH «Het gaat natuurlijk gepaard met de leeftijd. Heel vroeger heb ik ook weleens iemand gepest. Toen ik die persoon een paar jaar geleden nog eens tegenkwam, heb ik mijn excuses aangeboden. Een mooi moment. Hij was intussen naar de sportschool geweest en ongelooflijk breed geworden, dus ik dacht: laat ik dat maar even doen (lacht).»

KOK «Laatst kwam ik in de Albert Heijn een meisje tegen van wie ik me herinnerde dat ik haar altijd aan het pesten was. Ik zei: ‘Sorry daarvoor, we waren gewoon tieners’, maar ze wist niet waarover ik het had. ‘Pesten? Ik had juist de indruk dat je superaardig tegen me was. Je gaf me altijd aandacht.’ Het heeft dus ook met perceptie te maken.»

GULZIGHEID

HUMO Boaz, ik hoorde je daarstraks zeggen dat je ter gelegenheid van je verjaardag drie nachten op rij had doorgefeest.

KOK «We zijn gulzig in het feesten, maar ook in muziek maken. We willen steeds meer en steeds beter worden. Steeds meer feesten ook.»

DRIESSEN «En beter worden in feesten. ‘Als ik dit biertje voor de helft drink, en daarna driekwart baco…’ Je gaat dan bijna wiskundig analyseren wat je tot je neemt, zodat je kunt pieken op het hoogtepunt van het feest. En het dal zo goed mogelijk kunt beperken.»

HUMO Wat hebben jullie nodig voor een geslaagd avondje stappen?

DRIESSEN «Bier, baco, bellen.»

HUMO Wat is baco?

KOK «Bacardi-cola.»

HUMO En wie of wat bellen?

DRIESSEN «De dealer.»

GERLACH «Zo is het nu al een hele tijd.»

KOK «Ik sla het bier de laatste tijd steeds vaker over. Gelijk: baco, bellen.»

HUMO En de dealer bel je voor coke?

KOK «Meestal wel, ja.»

GERLACH «Af en toe een ketaatje.»

KOK (rommelt in zijn heuptasje en gooit wat kleine envelopjes op tafel)

GERLACH «Allemaal leeg?»

KOK (knikt) «Kijk, dat wordt tegenwoordig geleverd met een rietje, een lepeltje en een mesje.»

GERLACH «Dat is marketing, joh. Dit willen de mensen hebben.»

KOK «En dan heb ik nog dit, ook weer bijna op (toont een flesje met druppelteller). Psilocybine, de werkende stof van paddenstoelen. Word je helemaal gezellig van.»

HUMO Wat doe je niet?

KOK «Hero.»

GERLACH «Crack.»

DRIESSEN «Ik ben niet zo van de psychedelica. Allemaal wel geprobeerd, en soms vind ik het chill, maar vaak zit ik in een andere modus. Het duurt ook altijd zo lang voor het is uitgewerkt. Ik heb liever wat meer controle.

»In eten ben ik ook best gulzig. Als ik bij de slager een mooi groot stuk tournedos haal, zeggen ze weleens: ‘Voor twee personen, meneer?’ ‘Nee hoor, da’s alleen voor mij’ (lacht).»

GERLACH «Nu het financieel goed gaat, merk ik dat ik steeds meer begin te delen. Maar niet mijn eten, dat is van mij.»

KOK «Bij Milo gaat de twijfel soms zo ver dat hij overweegt om gewoon twéé gerechten te bestellen.»

DRIESSEN «We eten alle drie wel veel.»

GERLACH «Ik heb soms het gevoel dat er een lintworm in mijn maag zit. Vroeger ging ik elke eerste dinsdag van de maand naar de KFC met de grootste dikzak van de school. Voor een bucket challenge: om ter meest kip eten. Ik heb meer dan eens gewonnen.»

IJDELHEID

GERLACH «Kun je ijdel zijn in je eigen muziek? Dat moet wel, anders geloof je er toch niet in? Ik ben best ijdel, maar ik zit mezelf niet de hele tijd in de spiegel te bekijken.»

DRIESSEN «Als het op uiterlijk aankomt, zijn we allemaal wel in gezonde mate ijdel.»

GERLACH «Ik vind het gewoon fijner als mensen er verzorgd uitzien en lekker ruiken.»

HUMO Vinden jullie jezelf de beste band van Nederland?

KOK «Op het podium of in de studio zijn we wel zeker van elkaar, ja. We zijn erg complementair, en dan ontstaat er weleens het gevoel van ‘niemand kan aan ons tippen’.»

GERLACH «Als je heel zeker op het podium staat – ‘Dit is míjn stage vanavond’ – presteer je ook beter. Als je zeker bent van je muziek, kun je ze met meer overtuiging brengen. Tegelijk vind ik het ook belangrijk om een zekere nederigheid te bewaren. Dat maakt iemand vaak… mooi.»

HUMO Is er qua klederdracht iets verboden op het podium?

KOK «Feyenoord-pakken. We speelden eens in Amsterdam en mijn vriendin had zulke pakken gemaakt: mocht niet. Terwijl Milo gewoon stiekem Feyenoord-fan is. Schrijf dat maar op (lacht).

»(Tegen Karel) In het begin had jij vaak een grijs shirt en een spijkerbroek aan.»

DRIESSEN «Alsof-ie naar de bibliotheek ging.»

KOK «Tot we zeiden: geen grijze shirts of spijkerbroeken meer.»

DRIESSEN «Door de jaren heen is onze kledingstijl wel veranderd. Als je naar filmpjes van drie jaar geleden kijkt, dat is echt lachen.»

HUMO Ik heb thuis een tweedelige biografie over Adolf Hitler staan, waarvan het eerste deel ‘Hoogmoed’ heet.

DRIESSEN (ernstig) «Ja, hij is natuurlijk ook zo’n figuur geweest met, net als ik… (proest het uit) heel veel grote plannen.»

Beeld Guy Kokken

JALOEZIE

DRIESSEN «Jaloezie is de zonde waar ik tot nu toe het minst mee heb. Voor zover ik weet, heb ik er geen last van. In relaties misschien een beetje.»

GERLACH «Ik heb er af en toe wel last van. Ook in relaties. Ik ben gewoon heel erg voor duidelijkheid. Ik heb liever een duidelijk antwoord dat niet leuk is voor mij dan gedraai rond de pot. Want dan maak ik mezelf gek en denk ik dingen die helemaal niet aan de orde zijn. Dan kan ik jaloers worden, ja, en dat vind ik helemaal niet prettig.»

KOK «Ik ben af en toe wel jaloers op jullie creativiteit. De tekst die jij schrijft en waarvan ik denk: godverdomme. Of: ik wil ook zo’n melodie.»

DRIESSEN «Dat heb ik ook wel, maar ik zou er niet het woord ‘jaloers’ op plakken.»

KOK «Nee, maar dat is het meest jaloerse wat ik nu kan verzinnen.»

HEBZUCHT

HUMO Hebzucht dan maar.

DRIESSEN «Ik heb soms de neiging om meer te willen. Daar probeer ik mezelf dan gelijk op aan te spreken, want we verdienen best veel geld.»

HUMO Een situatie die in korte tijd aardig veranderd is?

DRIESSEN «In een jaar tijd van 1.000 euro met z’n drieën naar een fijn maandelijks inkomen. We keren onszelf een vast bedrag uit per maand.»

KOK «100.000 euro per maand (lacht).»

DRIESSEN «De rest blijft op de rekening staan.»

GERLACH «Het is wel minder dan mensen denken. Velen denken dat wij echt stinkend rijk zijn.»

DRIESSEN «We praten er veel over met onze managers en accountant, over hoe we met die inkomsten moeten omgaan. We zijn nog niet oud, maar we zijn ook geen 20 meer, een leeftijd waarop je denkt: fuck alles, dat geld is van mij!»

HUMO Heb je een financieel doel voor ogen?

KOK «Een huis kopen.»

GERLACH «Dat staat bij mij ook bovenaan.»

DRIESSEN «Bij ons alle drie.»

GERLACH «Ik heb nu echt wel m’n eigen plek nodig, met al die hectiek om ons heen.»

KOK «Ik wil wel een dikke bak kopen, hoor.»

DRIESSEN «Ja?»

KOK «Mercedes G-Wagon. Vier keer vier (klapt in de handen).»

HUMO Is een kinderwens hebben een vorm van hebzucht?

KOK «Een kind is geen bezit, toch?»

GERLACH (droog) «Mijn eerste kind wordt de beste coureur van de hele wereld, mijn tweede kind de beste chef, en het derde, dat mag een beetje de slacker uithangen. Ik wil wel kinderen, ja.»

HUMO Jullie lied ‘Kinderwens’ is niet ironisch?

DRIESSEN «Aanvankelijk was die song doordrenkt met ironie. Onze producer Wieger (Hoogendorp, red.) wilde een ballad maken en wij zeiden: ‘Dat kan, maar dan moet het wel heel tongue in cheek zijn, geen ballad over een verloren liefde of zo.’ In het refrein zit behoorlijk wat humor – ‘een junior’, ‘mijn kleine minimens’, dat soort shit – maar toen kwam Boaz ineens met een heel mooi couplet.»

HUMO Zeg je het nog eens?

KOK (draagt voor) «‘Maak je maar geen zorgen, het komt allemaal wel goed / De ooievaar bezorgt ons morgen een mandje op de stoep / Wees niet bang dat het te vroeg is, ik krijg mijn zaakjes voor elkaar / Jij wordt vast een goeie moeder en ik een hele lieve pa’.»

DRIESSEN «Ja, dat is heel mooi. Het is iets minder ironisch uitgepakt dan ik had gedacht (lacht). Ik krijg zelfs berichtjes van mensen die op het punt staan om de stap te zetten of net ouder zijn geworden, en tot tranen toe bewogen worden door dat nummer.»

GERLACH «Ik krijg weleens een verzoek van vrouwen: ‘Karel, ik wil kinderen met jou.’»

KOK «Daar ga je dan meteen heen?»

GERLACH «Even werken, zo terug.»

DRIESSEN «Je had inmiddels toch een spermabankje opgebouwd, niet? Stuur je toch gewoon een pakketje.»

GERLACH «Gerlach Sperma.»

DRIESSEN «Met ‘Requiem’, ook een nummer dat ironisch begonnen is, heb ik het ook al een paar keer meegemaakt dat er iemand naar me toe kwam om te zeggen: ‘Dat komt op mijn begrafenis.’»

ONKUISHEID

HUMO Doe je in bed weleens iets waarvan je denkt: dit doet een normaal mens niet?

GERLACH «Mjaaa, dat denk je op zo’n moment, maar… mensen zijn gewoon in staat om mekaar helemaal kapot te maken, op seksueel gebied.»

DRIESSEN «Kapot op een goeie manier, wel te verstaan.»

KOK «Mijn vriendin Loes roept weleens: ‘Aauw, niet doen!’ Dan besef ik weer hoe hardhandig ik kan zijn. Aan de haren trekken, bijten, knijpen, vasthouden, weet ik veel. (Roept) ‘Auw!’ ‘Wat is er? Wat?’»

DRIESSEN «Gewoon lekker aan het neuken, joh (lacht).»

HUMO Je stopt dan wel?

KOK «Natuurlijk. Dan gaan de handjes op de rug.»

HUMO Zoals voetballers in het strafschopgebied?

KOK «Precies.»

HUMO Jij, Milo?

DRIESSEN «Ik vind dit onderwerp toch iets te persoonlijk.»

KOK «Jij stopt bijvoorbeeld toch allerlei fruit- en groentesoorten in je reet?»

DRIESSEN «Dat wel. Maar het mag niet meer.»

KOK «Van het management?»

DRIESSEN «Ja. Alleszins: niet meer in het openbaar. In elkaars kont mag het wel nog, geloof ik (lacht).

»Maar als ik hier toch iets ernstigs over moet zeggen, dan is het dat het me opvalt dat ik heel sensueel ben geworden.»

KOK «Wauw!»

DRIESSEN «En ik wil het precies niet accepteren. Gek hoor, ik doe ineens heel zacht. Lang zoenen en zo. Het is weleens anders geweest.»

GERLACH «De tijd van spugen, en zo?»

DRIESSEN «Jij moet echt oppassen, jij.»

GERLACH «Dat is waar.»

HUMO Wat kan níét?

DRIESSEN «Dat moet je met je bedpartner bespreken. Ik denk dat er heel veel kan. Wat Karel daarnet ook al aanhaalde: mensen hebben nu eenmaal de gekste fetisjen. Moet je die dan afkeuren?»

GERLACH «Als het van beide kanten komt, zie ik er nul problemen in.»

DRIESSEN «Op de juiste leeftijd, wel te verstaan.»

KOK «Hoezo, ‘als het van beide kanten komt’? Als iemand dood wil en jij vindt het niet erg die persoon te doden, dan komt het van beide kanten, maar het is niet per se goed.»

DRIESSEN «Dat is inderdaad nog een grens. Met wederzijdse instemming, vanaf een bepaalde leeftijd, en je mag elkaar niet vermoorden (lacht).»

HUMO De comedian Bill Hicks zei: ‘Om een relatie te hebben in deze business, is er een heel speciale vrouw nodig. Of een hoop middelmatige.’ Van welke strekking zijn jullie?

KOK «Ik heb een heel bijzonder exemplaar.»

DRIESSEN «Ik heb momenteel geen special one.»

GERLACH «Hij is stiekem nog verliefd op zijn ex. Dat kun je nu in dit interview zeggen, Milo: ‘Ik wil je terug.’»

DRIESSEN «Nee, ik moet vooruit, man.»

HUMO Heb jij een relatie, Karel?

GERLACH «Ja. Ook een heel bijzondere vrouw. We zijn nog niet zo heel lang samen, maar het wordt steeds leuker. Als je ouder wordt, ga je andere dingen waarderen. Je kijkt veel meer naar de persoon en naar hoe je elkaar aanvult.»

KOK «En elkaar beter maakt.»

GERLACH «Voor mij is het nu wel liefde.»

HUMO Vind je het vervelend dat jij en Maan in Nederland een bekend koppel zijn?

GERLACH «Valt wel mee.»

DRIESSEN «Hij krijgt veel aanvragen voor allerlei tv-programma’s die iets van hem moeten.»

GERLACH «Gisteren heb ik nog de vraag gekregen of ik voor een tv-programma met acht bekende Nederlanders naar China wil.»

KOK «Wauw, wat sick! Dat ga je toch doen?»

GERLACH «Ik weet het niet.»

DRIESSEN «De vraag is: wil je die rol bekleden? Wil je de gast zijn die aan zulke programma’s meedoet? Ik denk dat je daar heel selectief in moet zijn.»

KOK «De focus moet op de muziek blijven.»

DRIESSEN «Ik ben er echt nog niet uit. Ik zal wel zien.»

Goldband treedt op 21 december op in ‘De Warmste Week’, ze spelen op 10 en 11 maart in de Lotto Arena en op 17 juni op Werchter Boutique.

