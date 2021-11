Goose-frontman Mickael Karkousse doet op zijn solodebuut iets fris met de kitsch van de jaren 80

De Kortrijkse electroband Goose voelt zich thuis op StuBru’s ‘The Greatest Switch’, hoofdkuiken Mickael Karkousse lijkt op deze solo-ep het best te aarden tussen M83, Blood Orange en Sky Ferreira: artiesten die iets fris doen met de kitsch en de tristesse van de jaren 80.

Single ‘Never Give Up’ is géén rickroll maar een volbloed popsong met een gitaarsolo die zo melig is dat hij glorieus wordt. ‘On a Train’ begint als een hit van Phil Collins, ‘Just One Day’ heeft iets van 10cc’s walmende ‘I’m Not in Love’. Er staat geen verkeerde noot op deze solo-uitstap, maar de nummers missen dynamiek: de eerste minuut is vaak inwisselbaar voor de derde. ‘One Look’ is de uitzondering: dansbaar, hypnotiserend en dreigend.

