GOOSE, The Haunted Youth, Absynth Minded en meer op Leffingeleuren

Niet elk festival bezwijkt onder de aangekondigde coronamaatregelen, zo blijkt. Leffingeleuren anticipeerde als een volleerde Vincent Vanasch en verspreidt dit jaar zijn muzikale activiteiten over drie weekends. Vandaag kondigt het festival de namen aan.

Het weekend van 10-12 september is het in Leffinge ‘s avonds te beleven. Onder andere Alting Gün, Dijf Sanders en Amenra zullen het anders zo vredige dorpje wakker houden. Het weekend erna barst het echte festival los: Black Devil Disco Club, Absynthe Minded, Mauro Pawlowski, Mooneye en The Haunted Youth spelen al ‘s namiddags. Hopen op goed weer zodat er dit jaar opnieuw in de zon gedanst kan worden. De organisatie belooft alvast een ‘onvervalste festivalsfeer’.

Het laatste weekend staat er amper één concert op de planning: zondag 26 september sluit GOOSE het drie weekends durende festival af. De Kortrijkse band trad al verschillende keren op in Leffinge en verzekert ook ditmaal opnieuw een groot feest.

De ticketverkoop start zaterdag om 12u. Er zijn enkel dagtickets te verkrijgen en de vvk-prijzen variëren tussen 25 en 30 euro.