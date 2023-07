Graham Nash: ‘Uiteindelijk vind ik echt verliefd zijn leuker dan triootjes en partnerruil’

Van zijn nieuwe plaat ‘Now’ is niet alleen de titel een statement. Graham Nash, 81 en net begonnen aan zijn zoveelste wereldtournee, is strijdlustiger dan ooit: hij wil niet in het verleden leven – ook al bestaat zijn set voor de helft uit de klassiekers die hij eerst als lid van The Hollies schreef, en later samen met David Crosby, Stephen Stills en (soms) Neil Young. En ook al denkt hij nog elke dag aan zijn levenslange frenemy Crosby, die in januari overleed. ‘Ik heb vaak op mijn tong moeten bijten.’

Een decennium lang waren Crosby, Stills, Nash & Young de grootste Amerikaanse supergroep. Sindsdien tourde Nash nog vaak met David Crosby, en straks speelt hij op 28 september wellicht voor het laatst solo in De Roma. Nash liet onlangs zijn vrouw na 39 jaar huwelijk staan voor de 37 jaar jongere Amy, die hij tijdens ons gesprek tot drie keer zonder aanleiding omstandig bewierookt (‘één van de verstandigste en meest getalenteerde vrouwen die ik ooit heb gezien’ – en dat voor iemand die drie jaar met Joni Mitchell samenwoonde). Stof genoeg dus, maar we beginnen in Manchester. De zanger en songwriter die mee aan de wieg stond van de zonnige California sound was namelijk... een Engelsman.

HUMO Je werd geboren in Salford, een sloppenwijk in Manchester. Ook Morrissey groeide daar op. Heb je hem ooit ontmoet?

GRAHAM NASH «Nee, maar ik ben vertrouwd met zijn werk. Hij had het geluk daar dertig jaar later geboren te worden. Ik heb als kind nog de ontberingen gekend van vlak na de oorlog: geen stromend water, laat staan wárm water, honger, een toilet in de tuin, bittere kou – ik verwarmde het huis met kolen die uit de karren waren gevallen van mensen die ze wél konden betalen. Ik behoor nog tot de generatie voor wie popmuziek een uitweg was, een vluchtroute: het was dat of mijnwerker worden. En op mijn 14de werd ik al gezinshoofd, want mijn vader zat een gevangenisstraf uit voor een diefstal die hij niet had gepleegd – mijn eerste fototoestel, dat hij voor me had gekocht van iemand die het bleek te hebben gestolen.»

HUMO Er zijn twee soorten songschrijvers: sommige gebruiken hun verbeelding, andere vertrekken bij een waargebeurd voorval. Op basis van ‘Our House’, ‘Lady of the Island’ en een handvol andere tracks behoor jij tot de tweede soort.

NASH «Zeker niet altijd. ‘On a Carousel’ heb ik van a tot z verzonnen, vanuit de gedachte dat de racende paarden in zo’n draaimolen elkaar nooit kunnen inhalen. Maar in het geval van ‘Our House’ kwamen we thuis van een etentje met een antieke vaas die we hadden gekocht, en ik zei toen echt: ‘Ik zal de open haard aansteken, zet jij ondertussen de bloemen in die vaas.’ Ik heb de rest van het nummer diezelfde avond gecomponeerd aan de piano.

»Ook ‘Marrakesh Express’ is echt zo gebeurd: we waren in Casablanca en namen daar de trein zuidwaarts. Toen ik van eerste naar derde klasse verkaste, ging een wereld voor me open: die kleurrijke heksenketel van slangenbezweerders en taterende, muntthee drinkende, blowende mensen kon niet anders dan inspirerend werken. Ik zat officieel nog in The Hollies toen ik dat nummer schreef, maar die vonden het niks, wat me nog méér deed beseffen dat mijn toekomst elders lag. David Crosby, bless his heart, zei me in Los Angeles dat hij het wél een mooi nummer vond.»

HUMO Je maakte ooit een zwaar symbolische zwart-witfoto van jullie gitaarkisten die broederlijk naast elkaar lagen. Dat is het hálve verhaal.

NASH (zucht) «Dat was het lastige aan David: hij was het ene moment poeslief en genereus, en het volgende lichtgeraakt, wreed en onbetrouwbaar. En dat verergerde natuurlijk naarmate hij meer drugs gebruikte. (Stil) Ik mis hem elke dag. Letterlijk. En dat zal zo blijven. Ik was onlangs voicemails aan het deleten, maar kon me er niet toe brengen er ook maar één van David te verwijderen. In de laatste wilde hij afspreken om zich te verontschuldigen. Hij zou terugbellen…»

HUMO Dit is minstens het twintigste interview dat je sinds zijn dood geeft, maar je lijkt er nog steeds ondersteboven van.

NASH (ontwijkend) «Ik ben sowieso oud, en groggy van mijn show gisteren, de eerste van mijn wereldtournee. Het was een groot feest en ik heb goed gezongen, maar ik voel dat ik geen twintig meer ben. Ik ben bekaf. (Abrupt) David was een immens talent en een héél goede vriend.»

HUMO Je zegt dat met grote nadruk, alsof het de officiële partijlijn is. Da’s mooi en genereus, maar laat ons eerlijk zijn: het moet een hel zijn geweest om een halve eeuw te zingen én tournees te plannen met een wispelturige, labiele, licht ontvlambare junkie. Vóór Crosby stierf, had je gezworen nooit meer met hem te werken en de vriendschap publiekelijk opgezegd.

NASH «Het overlijden van een vriend plaatst de zaken in perspectief. En ik ben heel blij dat we vlak voor zijn dood opnieuw contact hadden.

»David kon heel egoïstisch zijn en hij had geen filter. Ik heb verdomme ettelijke keren zijn leven gered en hem geholpen op allerlei vlakken, privé, professioneel en financieel. En toch vond hij het nodig om mij publiekelijk af te schilderen als een gewetenloze opportunist. David spuide zonder voorbehoud zijn waarheid van de dag, naargelang de smeerlapperij die hij die dag door z’n bloedbaan en z’n brein had gejaagd. Hij heeft ooit Miles Davis uitgescholden, dat deed níémand! Hij experimenteerde met zelfgebrouwen drugcocktails, en elke drug heeft een ander effect op de psyche, dus je wist nooit welke David je die dag kreeg: de nijdige, de slome, de paranoïde, de agressieve... Hij had ook altijd wapens in huis, een ongeluk was dus nooit ver weg. Zijn stemmingswisselingen waren legendarisch.

»David had zeven stents. Zéven! En problemen met zijn lever en nieren, zijn prostaat en zijn kortetermijngeheugen, en hij was zwaar diabeet én heeft tot twee keer toe covid gehad. Veertig jaar lang trad hij nooit op zonder crack, coke of heroïne. Een kat heeft negen levens, David had er negentig. Hij moet een ongelofelijke fysiek en de genen van Superman hebben gehad.

»Ken je dat verhaal over zijn Mercedes? Daarmee had hij zijn drugdealer betaald. Toen die dealer onverwacht stierf, stal David de eigendomspapieren terug terwijl de man nog dood in de zetel lag… Waarop hij die auto opníéuw verkocht om nog meer drugs te kunnen betalen. Hij verpatste ook meermaals de auteursrechten op zijn songs aan dealers, in ruil voor crack of coke. Krankzinnig.»

'Neil Young is erg goed in doen wat goed is voor Neil Young. Hij zag ons als hij zijn hobbyproject en contacteerde ons enkel als hij iets nodig had.' Beeld WireImage

HUMO Mijn favoriete moment uit je boek is hoe jullie elke take van ‘Helpless’ trager probeerden te zingen. Vier apestonede hippies die op een opgefokte drug als cocaïne iets tráger proberen te doen…

NASH (lacht smakelijk, wat ontspoort in een hoestbui) «That’s insane. Het moet er voor nuchtere buitenstaanders potsierlijk uitgezien hebben. Maar er wáren geen nuchtere buitenstaanders. Nuchter zijn werd pas later uitgevonden.»

HUMO Uit je uitstekende autobiografie ‘Wild Tales’ onthoud ik vooral: het was ego versus incasseringsvermogen.

NASH «Dat is het understatement van de eeuw. Vijf seconden nadat we bij Joni thuis hadden ontdekt hoe uniek onze stemmen samen klonken, volgde het eerste obstakel: Stephen eiste dat in de groepsnaam zijn naam éérst zou komen, dus ‘Stills, Crosby & Nash’. Ik zei: ‘Sorry Stephen, dat klinkt niet muzikaal, terwijl ‘Crosby, Stills & Nash’ van de tong rolt.’»

HUMO Je roadmanager Chris O’Dell zei me eens dat jij in de band ‘de ultieme diplomaat’ was en dat je jarenlang had ‘bemiddeld’. Is dat een karakterdeugd waarvoor je geen moeite moet doen of kwam er ijzeren discipline en tandenknarsen aan te pas?

NASH (kurkdroog) «Het ene sluit het andere niet uit. Ik hou niet van conflicten. Ik ben ook privé een vredesduif, een pacifist, en bovendien een onverbiddelijke optimist. Ik heb vaak op m’n tong gebeten. Ook met Stephen… Die heeft eens met een scheermes de mastertape van mijn ‘Wind on the Water’ aan flarden gesneden omdat hij razend was dat ik een noot niet haalde. Samen met Neil verwijderde hij ooit achter onze rug mijn stem en die van David uit de opnames van een CSN&Y-plaat om er een Young & Stills-plaat van te maken! En toen ik wilde uitgaan met de verrukkelijke Rita Coolidge, belde hij haar snel op: ‘Graham kan niet komen, ik ga wel met je uit.’ (Grinnikt vermoeid) Van je vrienden moet je het hebben!»

HUMO Neil Young komt niet goed uit je boek: ‘opportunist’, ‘egoïst’, ‘onberekenbaar’...

NASH «Neil is een enorm talent en ik hou van hem. Maar Neil is erg goed in doen wat goed is voor Neil. Hij is geen teamspeler, en als je deel uitmaakt van een supergroep – en dat wáren we – dan botst dat langs alle kanten. Neil zag ons als zijn hobbyproject en contacteerde ons in latere jaren enkel als hij iets nodig had. Hij stapte tot twee keer midden in een opnamesessie op, zonder een woord te zeggen. En er zijn tonnen energie verspild aan de decennialang aanslepende vete tussen hem en Stephen, want twee meestergitaristen in één groep, dat is alsof op elke repetitie twee bronstige elanden elkaars gewei proberen af te rukken. Eén keer, tijdens een concert, flapte Neil er na een solo van Stephen verbijsterd uit: ‘Dat kan ik niet.’ Daar had hij meteen spijt van (lacht). Nu, ook Stephen was een show-off: toen hij een keer wist dat Bob Dylan in het publiek zat, speelde hij niet één solo, zoals afgesproken, maar dríé.

»Als diplomaat én de nuchterste van ons vieren – zowel karakterieel als qua druggebruik – probeerde ik de brokken te lijmen, maar telkens gooide weer iemand olie op het vuur. Zo vond David het nodig om publiekelijk kritiek te uiten op Neils partnerkeuze (Young liet zijn vrouw staan voor de veel jongere actrice Daryl Hannah, Crosby noemde hem een egoïst en haar een opportunist, red.).»

HUMO Noem eens een mooi moment dat niet gepland was?

NASH «Toen we a capella ‘Happy Birthday’ zongen voor Bill Clinton, op de East Lawn, het grasveld aan het Witte Huis. En veel eerder, in 1966, toen ik zong op een sessie van de Everly Brothers, met als muzikanten Reg Dwight (de echte naam van Elton John, red.) en Jimmy Page… Geen van ons wist hoever we het nog zouden schoppen.

»Of die keer in 1965, toen ik in het Paramount Theatre met Little Richard en Jimi Hendrix in de lift stond. Little Richard brieste: ‘Speel nooit meer gitaar in je nek of met je tong, jij aansteller! Op mijn podium is maar plaats voor één ster en dat ben ik!’ (lacht) O, en die avond toen we dineerden bij Johnny Cash thuis en Joni, Dylan, Kris Kristofferson en ik om beurten een paar songs speelden.

»(Zucht) Wat een leven, hè, ik kan het soms zelf niet geloven. Mijn vader stierf toen hij 46 was, ik ben nu 81 en aan mijn derde leven begonnen.»

HUMO Het verhaal gaat dat je ‘Just a Song Before I Go’ schreef op een uur tijd, nadat een vriend je had uitgedaagd. Is dat door de jaren heen wat aangedikt?

NASH «Néé. Echt zo gebeurd. Het was geen vriend maar een dealer. Vlak voor ik naar de luchthaven moest vertrekken, sneerde hij: ‘Hé, Graham, jij bent toch zo’n big shot songschrijver. Ik wed dat je niet nog even snel een song uit je mouw kunt schudden.’ ‘Hoeveel?’ ‘500 dollar.’ ‘Deal.’ Spider was natuurlijk onbetrouwbaar, zoals alle dealers, en heeft me nooit betaald. Niet erg, die song werd – tot ergernis van de andere groepsleden – onze grootste hit, ik heb er een fortuin mee verdiend. Járen later stopte een mevrouw me na een optreden een enveloppe toe: er zat een cheque in voor 500 dollar. Van de familie van Spider, die een oude belofte alsnog wilde honoreren. Ik heb die cheque niet geïnd, maar wat een mooi gebaar!

»Nu, voor iemand denkt: ‘Is het dan zo makkelijk om een goeie song te schrijven?’ vermeld ik even dat ik aan ‘Cathedral’ drie jáár heb gesleuteld.»

'Vijf seconden nadat we hadden ontdekt hoe uniek onze stemmen samen klonken het eerste obstakel: Stephen eiste dat zijn naam éérst zou komen. Maar 'Stills, Crosby & Nash, dat klinkt toch niet?' Beeld Getty Images

HYPOCRIET

HUMO De eerste zin van ‘Golden Idols’ op je nieuwe plaat luidt: ‘I know they’re lying ’cause their lips are moving’. Even later zing je: ‘They are trying to rewrite history’. Had je een specifieke ‘they’ in gedachten?

NASH «Ja: Donald Trump en zijn aanhangers, en hoe ze de gebeurtenissen van 6 januari 2021 een draai proberen te geven. Oververhitte, fanatieke supporters van een megalomane leugenaar die het Capitool in Washington bestormen, dat was in de geschiedenis van de Verenigde Staten nog nooit gebeurd. De Republikeinen waren altijd al de neoliberale verdedigers van de belangen van het grootkapitaal, maar sinds ze toelieten dat Trump presidentskandidaat werd, heb ik alle vertrouwen in hen verloren.»

HUMO ‘I Watched It All Come Down’ is een fraai gearrangeerde ballad, maar heeft een ondertoon van naderend onheil.

NASH «Dat gevoel is een constante in het verhaal van Crosby, Stills, Nash & Young, óók toen we stadiontournees afwerkten en de ene hit na de andere scoorden. Ik heb me weleens hypocriet gevoeld als we tot vijf seconden voor we op moesten nog ruzie hadden staan maken, en vervolgens drie uur over broederlijkheid en vrede zongen.»

HUMO Ja, uit de liveboxset ‘1974’ onthou ik dat niet Bruce Springsteen het marathonconcert heeft uitgevonden, maar jullie.

NASH «Het langst dat we ooit hebben gespeeld was vierenhalf uur, in Seattle, geloof ik. Dat had ook te maken met het feit dat vier ego’s aan bod moesten komen: elk groepslid wilde schitteren.

»Als wij een standbeeld verdienen, dan graag omdat we erin slaagden om met vierstemmige samenzang een stadion met 90.000 fans stil te krijgen én grosso modo de juiste toon aan te houden, ondanks de wind, de regen, de overvliegende helikopters en de primitieve monitors. Op Woodstock zong ik samen met David zijn prachtsong ‘Guinevere’ voor een half miljoen mensen, terwijl Jimi Hendrix en al die andere conculega’s op onze vingers keken. En het was pas de tweede keer dat we samen optraden! Begin er maar aan.»

HUMO In de hoesnota’s van ‘1974’ schreef je: ‘We were always underrehearsed.’ Waarom?

NASH «Ik ben een grote fan van eerste takes. Toen Jerry Garcia zijn pedalsteelgitaarpartij inspeelde op ‘Teach Your Children’ wilde hij een tweede take doen, maar ik weigerde. Liever een eerste uitvoering met foutjes dan een tweede die perfect is, maar minder spontaan.

»Dat wij altijd iets te weinig repeteerden, kwam vooral door tijdgebrek en doordat we stoned waren en lui – sommige groepsleden meer dan andere. Maar Neil en ik wilden ook liever dat we een moeras waren dan een zwembad vol chloor, als je begrijpt wat ik bedoel. Perfectie klinkt vaak steriel. Perfection is okay, you just don’t want it to marry your sister.»

HUMO Uit je autobiografie onthield ik ook dat je een geschiedenisfreak bent. Tijdens onze vorige ontmoeting toonde je me het toegangsticket tot een rock-’n-rollshow van Bill Haley in Liverpool in 1958, dat je een halve eeuw in je beduimelde geldbuidel had bewaard.

NASH «Dat ene smoezelige ticket houdt me met de voeten op de grond, het blijft me inprenten waarom ik muziek maak en het herinnert me aan de fan die ik toen was en hoe je je fans moet behandelen. Ook de Everly Brothers, de meesters van de harmonische samenzang, namen indertijd de moeite om enkele minuten te praten met de stamelende puistige puber die ik toen was. Vergeet dat en je wordt vadsig en arrogant.»

HUMO Jij verzamelt Dylan, maar Dylan verzamelt niets. Zegt dat iets over status?

NASH «O, daar heb ik vrede mee. Ik ben geen Dylan. Maar ik ben wel Graham Nash (grinnikt). Ik bewonder Bob maar we zijn heel verschillende mensen. Zo zegt hij op het podium geen woord, terwijl ik honderduit praat. De laatste keer dat ik hem zag optreden, in New York, ervoer ik het echt als kil dat hij niks zei.»

HUMO In ‘Castle on Sunset’, een boek over het Chateau Marmont-hotel in Los Angeles, las ik dat jij daar vijf maanden verbleef na de breuk met Joni Mitchell. Was je toen productief? Of moet je daarvoor verliefd zijn?

NASH «Vijf maanden is overdreven, ik logeerde er drie maanden, en een deel van die tijd samen met Crosby, die altijd wel een vriendinnetje op overschot had. Om een goeie song te schrijven moet ik íéts voelen. Maar hartzeer helpt meestal niet, het is té overweldigend. Joni had het uitgemaakt met een telegram: ‘Als je zand te hard vasthoudt, glipt het tussen je vingers.’ Er wordt beweerd dat ik van haar een vrouw aan de haard wilde maken, maar dat is onzin, ik heb haar net altijd aangemoedigd – ik herken een genie als ik er één zie. Nu, ik had ook schuld: monogamie was toen geen optie en bovendien nam Crosby me mee naar een hippiekolonie waar bijna alle vrouwen naakt rondliepen en wij de enige sterren waren.

»Tussen een miljoen hedonistische uitspattingen door hebben David en ik in het Chateau toch een paar songs afgewerkt, waaronder ‘Simple Man’ en Wind on the Water’. We verbleven in de bungalow waar een paar jaar later komiek John Belushi aan een overdosis zou sterven. Ik herinner me een halve eeuw later nog het kamernummer: 6561010. Can you believe that?»

HUMO Bijna vergeten: seks! Met ‘If You Can’t Be with the One You Love, Love the One You’re With’ schreven CSN&Y zich een alibi om rond te hoereren. Sluwe zet.

NASHh «Dat mag je op Stephens conto schrijven. Hij had Billy Preston dat horen zeggen. We hebben meer dan ons deel gehad van partnerruil, triootjes en overspel, maar uiteindelijk vind ik echt verliefd zijn toch lekkerder.»

HUMO ‘One of my balls is going funny,’ zeg je in de film ‘The Return of Spinal Tap’ uit 1992 terwijl je een defecte chakrabal uit je zak haalt. Je vrouw Amy is 37 jaar jonger, jij bent 81. Hebben we op seksueel vlak nog iets om naar uit te kijken?

NASH «It does slow down a little. But not much (grinnikt).»

‘Now’ is uit bij BMG. Graham Nash staat op 28 september in De Roma. Info & tickets: deroma.be.