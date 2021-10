Grootser, harder, dreigender: vergeleken met STIKSTOF in de AB is storm Aurore maar een briesje

‘Familie! Boven! Alles!’ STIKSTOF haalde in de Brusselse AB zijn broeder- en zusterbanden aan als nooit tevoren. Met een rotintens concert profileerde het hiphopcollectief zich voor eens en altijd als incontournable.

‘Je parle serieux. Haa d’aa bakkes toe!’ Amper twintig minuten ver in het concert van STIKSTOF moet Zwangere Guy al een heckler op zijn plaats zetten. Gelach. Gejoel. Zo kennen we onze Guy weer, lijkt iedereen te denken. Ónze Guy. Want dit is Brussel. Vanavond eist de hoofdstad zijn troonpretendenten op voor het oog van hun meest rabiate vazallen. Wie dit concert een thuismatch noemt, begrijpt niets van STIKSTOF. Niks geen match. We staan – godverdomme nog aan toe – in hun living. We zijn vaste klanten. We zijn familie.

‘Brussel is een brandhaard!’ rapt iedereen mee. Maar ook: ‘Brussel is ons stad en we staan er, met liefde! Alles is hier echt en da ziet ge!’ Honderden vuisten rijzen op uit de zwarte massa. Plots is de AB geen living meer maar een kerk. ‘Hier rijdt men rond alsof men speelt in San Andreas,’ zo klinkt het, ‘De helft geeft hier te veel gas op de chaussées en de verkeersas / Hier wordt gezopen lijk het koffie of wat thee was / Volle zolders vol met kweekgras, alle soorten alle thema’s’. Vergeet het Brussel van Raymond of van Verminnen. Wie zich anno nu door de stad laat verzwelgen, kent maar beter het Nieuwe Testament van STIKSTOF uit het hoofd.

Even tevoren was het gelauwerde hiphopcollectief voor onze ogen gekristalliseerd als uit het niets, in nevels onder felblauwe spots, op de tonen van tergend traag gescratch en politiesirenes. Een entree maken als een motherfucker, heet dat. Klaar voor de boksring. Met een gloednieuwe plaat onder de arm, ‘Familie boven alles’, waarvan Zwangere Guy de titel een concert lang naar ons zal schreeuwen. Wij kaatsen die titel gedwee terug, met een frons en opgetrokken neusvleugels. Niet omdat Guy anders ons smoelwerk komt vertimmeren. Maar omdat we het aan elkaar verplicht lijken. Omdat alles hier echt is.

Beeld Illias Teirlinck

‘Oe! Dat is nu echt wat ik bedoel!’ blaast Guy in ‘BRAK & GUY’, zijn forse een-tweetje met spitsbroeder Jazz Brak. ‘Guy en ik zelfde kennel,’ spuugt laatstgenoemde ongeëvenaard onderkoeld, ‘Zelfde tak dus zelfde breed’. Mja. Zelfde pantserkruiser, lichtjes ander takenpakket, toch? Jazz, het anker. Guy, de harpoen. ‘ALL CAPS’ en ‘SCHADUWBOKSEN’ hossen voorbij met kletterende beats en een bas die onze onderbuik beroert. In de staart van ‘DRIEDUBBELDIK’ gaat DJ Vega met de zin ‘tot de laatste bar pompt het op de vierde plaat’ aan de haal en scratcht hij de woorden aan flarden. Whoa!

Massieve muil

Nog zo’n troef van STIKSTOF: zijn grenzeloze respect voor de rapgeschiedenis en de manier waarop de oude school nu en dan uit zijn poriën omhoogborrelt. De sloopkogel ‘Dobberman’ doet de AB daveren met industriële, apocalyptische beats die Antipop Consortium en Clouddead in gedachten roepen. In ‘FAMILIE BOVEN ALLES’ out het collectief zich als de Mobb Deep van Sainte Catherine. ‘ZIJ’, een ruw eerbetoon aan de vrouw, wurmt zich met zijn wereldwijze lyrics tot bij de conscious hiphop van Common en Talib Kweli. ‘BRAK & GUY’ doet in Brussel meer dan ooit aan als een hoofdknikje naar de briljante producties die RZA voor zijn Wu Tang-compadres fabriceerde. Een gastrap van Ghostface Killah had er heus niet misstaan.

Beeld Illias Teirlinck

‘Bedek uw nek!’ klinkt het in ‘Gele Blokken’ te midden van de aardedonkere texturen van producer Astrofisiks. De krijgers in de zaal rappen alles mee als uit één massieve muil: het monolithische geblaf van honderden opgehitste urbanites. Dat gebeurt wel vaker tijdens deze show. Naarmate STIKSTOFs crescendo grootser, harder en dreigender wordt, bulderen zijn discipelen de lyrics alsmaar manischer. Niet alleen ‘Gij se vieze vuile fokking hoerezoon!’ of ‘Fok uw rolmodel / Uw moeder neuk ik morgen wel’ passeren de revue maar ook ‘We willen allemaal een vrouw die altijd daar is / In het leven van een man is zij de basis’. Het stelt gerust.

De finale slaat alles. Voor ‘Ambras’ doet een schorgebrulde Zwangere Guy het publiek in twee splijten met ‘open tot fucking vanachter!’ waarna de moshers zich als uitgehongerde wolven op elkaar storten. Het slotsalvo rijgt ‘24/7’, ‘ALLES KAPOT’ en ‘Frontal’ aan elkaar met de bezetenheid van een door Satan aangevreten blackmetalband. Tja, ook in de hel rookt men vrolijk jonko, quoi.

Et voilà. Familiereünie geslaagd. De builen en blauwe plekken zijn geteld. Geen wonder dat de najaarsstorm die buiten woedt, aanvoelt als een briesje.