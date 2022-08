Nijd, woede en spanning zijn Gus Dapperton volstrekt vreemd. Laat de man uit Warwick, New York met rust als je een caféruzie te beslechten hebt of een afgescheurde regio wil annexeren. Staat wel op zijn cv onder het kopje ‘expertise’: sfeer maken op de laatste lome namiddag van een warm, vermoeiend festival.

Gus Dapperton krijgt nogal snel het etiket van de bedroom pop opgekleefd, samen met andere slimme producers die het oeuvre van Mac DeMarco naast het icoontje van GarageBand op hun laptop hebben staan. Als het passeert op Spotify, klik je het weg na tien seconden wegens saai of nestelt het zich in het snoezelhoekje van je hoofd.

Maar op Pukkelpop gooide Dapperton, soms wat makkelijk weggezet als koffiebarmuziek, een extra shot espresso in mijn kartonnen bekertje. De drummer speelde zijn partijen potiger dan Dapperton ze ooit zelf heeft ingetrommeld, de funky bassist deed ‘Ditch’ opveren uit kleermakerszit en in ‘Medicine’ werd het zelfs even spannend, met de zanger die op het podium ging zitten voor een getormenteerde vertolking.

Geen handje-klap, refreintje brul of andere grote inspanningen voor het publiek op deze dag des heren, maar Dapperton kreeg zijn toehoorders wel aangezet tot gelukzalig heupgewieg. Zijn makke Springsteen-cover uitzitten voelde dan weer aan als huiswerk: bij hem klinkt ‘I’ve got a bad desire’ niet als een broek vol goesting eerder als een havermelklatte in een bloemetjesmok.

Na vier dagen Kiewit bedenk ik me elk jaar: Pukkelpop kan véél zijn. Net daarom was Gus Dapperton precies genoeg.

Mis niets van Pukkelpop via onze liveblog.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: