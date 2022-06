Ilayda Cicek had zomaar munt kunnen slaan uit haar tenen, misschien is ze wel een begenadigd boomverzorger of bovengemiddeld getalenteerd in linedance. Maar o wat is het goed dat de brulboei achter ILA nu vol voor haar muziekcarrière gaat.

Een schamele zes songs in twintig minuten, aan elkaar gelijmd met drie laconieke ‘merci’s’ en een mondbeweging die na een strenge deliberatie geaccepteerd werd als een glimlach. Ilayda Cicek wekte de indruk dat debuteren op Rock Werchter in geen enkel opzicht anders was dan om croissants gaan met een ongewassen bek en met duivenkak in het haar.

Haast en spoed stond ILA donders goed. ‘Love To Live’, ‘Leave Me Dry’ en ‘Deity’: Ilayda Cicek sjeesde in vijfde versnelling over afgelegen grindwegen, langs brandnetels en trotseerde onderweg een beer om uit te komen bij het tentenkamp waar PJ Harvey en Anna Calvi de plannen rond een Nirvana tribute band beraamden.

De weergoden kampten met een druiper, en in de strijd om de Werchterganger is The Slope altijd in het nadeel van KluB C en The Barn, maar ondanks de omstandigheden schaarde zich een schattige spionkop achter de herriemakers uit Peer. ILA specialiseert zich in grunge die niet te vuil is voor de radio, zelfverklaarde puristen niet op de stang jagen en waarop tieners leren kennismaken met de luchtgitaar.

ILA was kort, krachtig en voor herhaling vatbaar.

‘We dachten: daar gaat een paar honderd man staan, maar plots stond de hele weide vol.’