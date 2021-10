Hand Habits: ‘Er zijn niet veel mooie non-binaire namen. Tot nader order blijf ik gewoon Meg’

De naam Meg Duffy (die/hen) doet misschien geen belletje bij u rinkelen, maar Duffy’s gitaargeluid heeft u ongetwijfeld wél al bereikt: via hun lidmaatschap van Kevin Morby’s band, bijvoorbeeld, en anders wel via hun werk als sessiemuzikant op het Grammywinnende ‘A Deeper Understanding’ van The War On Drugs. Nu komt Duffy met ‘Fun House’, de derde en veruit beste plaat van hun soloproject Hand Habits. Met dank aan de pandemie.

MEG DUFFY «Vijf jaar lang had ik continu getourd, sessies gespeeld en platen gemaakt. Het enige waar ik daarnaast aan dacht, waren mijn basisbehoeften: wat eet ik vanavond en waar zal ik slapen? Toen ik door de lockdown eindelijk op de rem trapte, kwam alle psychische shit die ik al die tijd had onderdrukt ineens naar boven. Dat voel je goed op ‘Fun House’: elk nummer is als het ware een therapeutische sessie. Voor het eerst heb ik echt mijn tijd genomen voor een plaat. Het is de beste geworden die ik al gemaakt heb.»

HUMO Op sommige nieuwe nummers is geen gitaar te bespeuren, op andere horen we jouw typische americanageluid. Was het moeilijk die Stratocaster los te laten?

DUFFY «Toch niet. Met Hand Habits hoef ik mijn gitaarkunsten niet meer te bewijzen, dat doe ik wel in mijn sessiewerk. Nee, het was heel verfrissend om me gewoon op de songs te kunnen focussen. Ik ben producent Sasami Ashworth en mixer Kyle Thomas enorm dankbaar: zij hebben me richting onontgonnen terrein gepusht.»

HUMO Zag je je werk als backing- en sessiemuzikant van de voorbije jaren als een opbouw naar je solocarrière?

DUFFY «Nee, ik hou ervan die twee paden te bewandelen. Als ik voor anderen speel, mis ik het mijn eigen baas te zijn. Maar als ik dan alle beslissingen mag nemen, raak ik algauw overweldigd en verlang ik terug naar zorgeloos shredden op mijn gitaar.

»Toen ik jong was, kreeg ik van familieleden vaak te horen: ‘Je bent een fantastische gitarist, maar zingen is niet je ding.’ Dat kwam hard aan. Soms heb ik het gevoel dat heel mijn carrière een antwoord is op die opmerkingen – ik ben nog altijd onzeker over mijn songs en mijn stem.

»Frontpersoon zijn valt me ook moeilijk omdat ik een speciale relatie met de spotlights heb. Als trans en queer persoon heb ik net heel lang geprobeerd om onzichtbaar te zijn.»

HUMO Je identiteit komt vaak aan bod in de songteksten. Wil je daarmee een voorbeeld zijn voor de anderen?

DUFFY «Ik identificeer mezelf niet als cisman en heb me ook nooit vrouwelijk gevoeld. Het blijft verwarrend, maar ik wil het vooral bespreekbaar maken. Over heel de wereld lopen non-binaire kinderen rond die nog nooit een transpersoon hebben ontmoet. Als anderen kan helpen om hun identiteit te uiten, zelfs als ze nog niet zeker weten wat die identiteit precies is, zou me dat heel gelukkig maken. Alle beetjes helpen.»

HUMO Je neemt ook testosteron: zijn de stemveranderingen die daarmee gepaard gaan lastig als je zingt?

DUFFY «Mijn stem is dieper geworden en ik speel veel oudere nummers al een aantal tonen lager. Maar bang ben ik niet, ik blijf de muziek gewoon aanpassen aan mijn stem. En trouwens, het valt toch niemand op (lacht).»

HUMO Ondanks je transitie staat je geboortenaam nog altijd op je identiteitskaart.

DUFFY «Tja, er zijn gewoon niet veel mooie non-binaire namen. Misschien verander ik ooit van naam, maar tot nader order blijf ik gewoon Meg.»

‘Fun House’verschijnt op 22 oktober bij Saddle Creek Records

