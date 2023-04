Hans Zimmer: ‘Plots stond jullie koning Filip met zijn kinderen in mijn kleedkamer’

Met een elektrische gitaar rond zijn nek schuimt hij dezer dagen de grootste arena’s van Europa af. Nee, een conventionele filmcomponist is Hans Zimmer (65) nooit geweest. Zijn onorthodoxe aanpak maakte hem tot een van de grootsten in zijn vak. Een gesprek over plankenkoorts, werken met Christopher Nolan, en de ‘coole’ koning der Belgen.

‘Ik hoor voortdurend muziek in mijn hoofd”, zegt Hans Zimmer nadat hij in een Londens hotel in een comfortabele fauteuil is neergeploft. Het lijkt misschien een hyperbool zoals artiesten er in interviews wel meer lanceren, maar toch zijn we geneigd om de Duitser op zijn woord te geloven. Zimmer moet zowat de drukst bezette filmcomponist ter wereld zijn. In zijn lange carrière heeft hij meer dan vijfhonderd projecten van muziek voorzien – van film over tv tot games –, die samen meer dan 28 miljard dollar opbrachten, zo toetert de promotekst op zijn website triomfantelijk. De bekendste ervan kunt u wellicht meteen meeneuriën: ‘Gladiator’, ‘Pirates of the Caribbean’, ‘Inception’, ‘Dune’... Die laatste score bezorgde Zimmer in 2022 zijn tweede Oscar, 27 jaar nadat hij al eens een beeldje had gewonnen voor ‘The Lion King’.

'No Time To Die' (2021). Beeld Tmdb

Ondanks zijn propvolle agenda vindt Zimmer sinds enkele jaren ook nog tijd voor een bijbaantje als live performer. Zijn ‘Hans Zimmer Live’-tour, waarin hij een bloemlezing uit zijn werk brengt met een elektrische gitaar om zijn nek en een extravagante, twintigkoppige band naast zich, trekt dezer dagen opnieuw door Europa, en doet tweemaal ons land aan: vanavond (25 april) gaat het Antwerps Sportpaleis voor de bijl, op 22 juni is Paleis 12 in Brussel aan de beurt.

‘Eigenlijk wou ik nooit op een podium staan’, zegt Zimmer. ‘Ik heb plankenkoorts!’ Dat hij zich vandaag toch als een rockster in de schijnwerpers uitleeft, is volgens hem de schuld van Pharrell Williams en ex-The Smiths-gitarist Johnny Marr. ‘Sorry voor het namedroppen,’ lacht hij gespeeld bescheiden, ‘maar zij zijn heel goede vrienden van me, en op een dag zeiden ze me in de studio: ‘Hans, je moet ophouden je te verstoppen achter het scherm. Ooit moet je je publiek eens in de ogen kijken en alles live doen. Plankenkoorts hebben we allemaal, dus zet je daar nu maar over.’ Ik bleef tegenspartelen, maar toen Pharrell me vroeg om in zijn liveband gitaar te spelen op de Grammy’s, kon ik geen nee zeggen. Dat heb ik overleefd, dus toen wist ik dat ik dit ook zou kunnen. Al blijft de plankenkoorts wel aanwezig: vlak voor een optreden ben ik nog steeds niet te genieten, soms moet ik zelfs overgeven van de stress.’

Zijn allereerste optreden als filmcomponist gaf Zimmer nochtans al in het jaar 2000, op Film Fest Gent nota bene. ‘Dat kwam door mijn toenmalige publicist Ronni Chasen – die later vermoord is, een vreselijke tragedie... Maar zij had destijds het concept van de World Soundtrack Awards uitgevonden. En aangezien ik ook haar cliënt was, werd ik dus het eerste slachtoffer (lacht). Het was een prachtige ervaring, maar ik was ook doodsbang, ik wist echt niet wat te doen. Het was een ander tijdperk: mensen spraken toen nog over filmmuziek als ‘achtergrondmuziek’. Een filmcomponist die ging optreden, dat werd toen bijna nooit gedaan. Maar ja, ik ben nooit goed geweest in binnen de lijntjes kleuren(lacht).’

Van school gestuurd

Met zijn grijzende haren strak naar achter, zijn nette groene broek en zijn lederen loafers ziet Zimmer er vandaag uit als een gladde zakenman – en zo klinkt hij ook soms: de drie decennia die hij in Hollywood heeft doorgebracht, laten zich voelen in zijn manier van spreken. Toch heeft hij zijn commerciële instinct inderdaad altijd gecombineerd met een zekere punkattitude. Als kind al had hij moeite met gezag. Hij kreeg in zijn hele leven welgeteld één week pianoles. ‘Als ik langer bij die leraar was gebleven, had ik hem waarschijnlijk vermoord, of hij mij,’ zei hij daarover in een Duits interview.

'The Lion King'. Beeld Disney

Zimmer werd in zijn jonge jaren maar liefst acht keer van school gestuurd. En dus werd hij autodidact: hij leerde piano, synthesizer en gitaar. Maar dan op zijn manier. Hij verbouwde en mismeesterde piano’s, op zoek naar een nieuw geluid – die voorliefde voor techn(olog)isch experiment erfde hij van zijn vader, die ingenieur en uitvinder was. Zonder muziekdiploma trok Zimmer eind jaren zeventig naar het bruisende Londen, waar hij bij verschillende bands speelde. Wie de videoclip van de tijdloze The Buggles-hit ‘Video Killed the Radio Star’ bekijkt, ziet een piepjonge, nog wat houterige Hans Zimmer achter de synths.

Maar in Londen begon de Duitse inwijkeling ook radio- en reclamejingles te componeren. Het werd zijn springplank naar de filmwereld: de Engelse filmcomponist Stanley Myers zag iets in Zimmer, en lijfde hem in als zijn assistent. In 1988 brak Zimmer definitief door met zijn score voor het Oscar-winnende ‘Rain Man’, met Dustin Hoffman en Tom Cruise. Het begin van een lange en innige liefdesrelatie met Hollywood, waar hij sindsdien woont en werkt.

Vernieuwing

‘Toen ik in Hollywood aankwam,’ vertelt Zimmer, ‘dacht ik: yes, dit is waar het allemaal gebeurt! Maar ik moest al snel vaststellen dat het een muf, verouderd systeem was. Ik wilde niet per se de rebel uithangen, maar ik deed er gewoon hetzelfde als in Engeland: synthesizers en computers inzetten, en soms met bands werken in plaats van met een volledig symfonisch orkest. Ja, we hebben daar de boel wel een beetje heruitgevonden.’

Ook vandaag blijft hij vernieuwing hoog in het vaandel dragen. Hij beperkt zich niet tot het schrijven van filmmuziek, maar creëerde ook het geluid van de elektrische BMW’s die vandaag over straat zoemen. Hij schreef een hymne voor Tomorrowland. Hij richtte met Remote Control Productions een heus fabriekje voor filmmuziek op, dat vandaag 65 werknemers telt. En sinds enkele jaren brengt hij zijn scores dus ook voor een live publiek tot leven, op een manier en een schaal die geen enkele andere componist hem heeft voorgedaan. Opvallend genoeg: zonder dat er ook maar één beeld film wordt geprojecteerd.

Hans Zimmer. Beeld BBC / Frank Hanley

- Waarom koos u ervoor om tijdens de concerten geen fragmenten te tonen uit de films waarvoor u de muziek schreef?

HANS ZIMMER «Ik wilde de muziek voor zich laten spreken, om te ontdekken of ze op haar eigen benen kon staan. Ik denk ook dat dit het geval is, want de meeste mensen merken zelfs niet dat er de hele avond geen filmbeelden te zien zijn.»

- Door die keuze plaatst u ook de muzikanten die uw muziek uitvoeren in de schijnwerpers.

ZIMMER «Inderdaad, ik wil hen uit de schaduw trekken, en het publiek laten beseffen hoe goed zij zijn. Neem nu Guthrie Govan: een van de beste gitaristen ter wereld. We hebben samen al meer dan honderd shows gedaan, en hij heeft nog nooit twee keer dezelfde solo gespeeld. En... (aarzelt) Ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ik ga het toch doen (lacht). Toen we vorig jaar in Brussel speelden, kwam jullie koning Filip na het concert naar mijn kleedkamer met zijn kinderen. Bijna de hele band stond voor hem klaar, behalve Guthrie. Die was buiten even een sigaretje gaan roken. Maar de koning vroeg specifiek naar hem. Dus Guthrie werd opgespoord, en toen hij binnenkwam, sloeg de koning zijn arm rond hem, en zei hij: ‘Mijn grootste droom is om één dag jou te mogen zijn.’ Ja, jullie hebben een coole koning (lacht).»

- U componeert al meer dan veertig jaar filmmuziek. Maar hoe doet u het eigenlijk? Waar begint u, als u maar weer eens een nieuw thema moet bedenken?

ZIMMER «Ik heb zelf nooit echt begrepen hoe het precies werkt... Het ding is: er zijn maar twaalf noten. En die zijn voor iedereen dezelfde. Ik neem dus voor elk project uitgebreid de tijd om te bepalen welke noten bij het verhaal passen. Het is bijna fysica: het verhaal is een magneet die sommige noten aantrekt en andere afstoot. Als je dan de paar noten overhoudt die aangetrokken worden, en die in de juiste volgorde zet, dan heb je uiteindelijk, in het beste geval, een deuntje in handen.»

'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'. Beeld RV

- U componeert allang niet meer alleen: u hebt assistenten, die een groot deel van het uitvoerende werk voor u doen. Hoe verdelen jullie het werk precies?

ZIMMER «Aan het begin van het proces bepaal ik de identiteit van de score. Ik schrijf het DNA. En daar neem ik zeer uitgebreid de tijd voor. Totdat er een paar gedetailleerde ideeën op tafel liggen, en het helemaal duidelijk is waar elk idee voor staat. Voor ‘Dune’ hebben we die ideeën zelfs op een apart album uitgebracht, ‘The Dune Sketchbook’.»

- Sommigen vinden het teleurstellend dat u niet de volledige score zelf componeert. Het doorprikt het romantische idee van het eenzame genie aan zijn schrijftafel.

ZIMMER «Maar vinden die mensen het dan ook teleurstellend dat een architect in de gebouwen die hij tekent niet zelf de bakstenen metst en de elektriciteit aanlegt? De architecten doen toch het belangrijkste werk? Zonder hun plannen weten de werklui niet waar ze mee bezig zijn. Trouwens, de mensen die me verwijten dat ik mijn eigen muziek niet schrijf, zijn dezelfde mensen die klagen dat mijn muziek altijd hetzelfde klinkt (lacht). Ja maar, wat is het nu?»

'Interstellar'. Beeld AP

- Waarom besteedt u een deel van het werk uit?

ZIMMER «Omdat de economische en technologische realiteit van de filmsector ervoor heeft gezorgd dat filmcomponisten nu veel minder tijd krijgen om een score te schrijven. Terwijl we wel méér muziek moeten leveren. Het gevolg zou dan kunnen zijn dat je de kleine, minder belangrijke stukjes muziek in de film met veel minder aandacht gaat schrijven dan bijvoorbeeld de grote climax op het einde. Dan zet ik op die minder essentiële stukken liever een jonge, getalenteerde componist die er met evenveel liefde aan werkt als ik aan het einde. Zo krijgen we het beste resultaat. En dat is waar het voor mij over gaat: niet over mij, maar over ons. Dat we samen een goede film maken.»

- Op welke manier werkt u samen met regisseurs?

ZIMMER «Ik doe vooral niet wat zij me opdragen (lacht). Want dat beperkt wat je aan de regisseur kan geven. Je probeert net dingen te bedenken die de regisseurs je niet kúnnen opdragen – want als ze het allemaal zelf kunnen bedenken, dan kunnen ze het evengoed zelf doen. Mijn taak is om creatiever te zijn in mijn vakgebied.

»Een voorbeeld: voor een bepaalde scène in ‘The Dark Knight’ wilde Chris Nolan dat ik heel snelle muziek schreef, zodat het de beste actiescène ooit zou worden. Maar ik zei: ‘Nee, dit werkt niet.’ En toen schreef ik het traagste muziekstuk dat ik ooit geschreven heb (lacht). Het was het tegenovergestelde van wat hij me had gevraagd, maar toen hij het resultaat hoorde, was hij meteen overtuigd. Kijk, dat is mijn job.»

- Hebt u altijd zo tegendraads durven te zijn?

ZIMMER «Het is een recht dat ik heb moeten verdienen, en waar ik nu gretig gebruik van maak (lacht). Ik ben mettertijd zeker meer experimenteel geworden. Kijk, elke filmstudio zegt aan het begin van een opdracht: ‘We willen iets dat nog niemand ooit gehoord heeft.’ Dus creëer je iets nieuws. Maar als ze dat dan horen, zeggen ze meestal: ‘Oh, maar dit is toch wat te nieuw. We wilden eigenlijk gewoon hetzelfde als je vorige hit, maar dan anders.’ Intussen heb ik een positie verworven waar ik kan zeggen: ‘Laat het een weekje bezinken, en dan spreken we er opnieuw over.’ Want aan iets nieuws moet je altijd even wennen.

»Lang geleden, toen ik met regisseur Terrence Malick aan ‘The Thin Red Line’ werkte, had ik eens een deuntje geschreven. Toen Terry het voor het eerst hoorde, zei hij: ‘Nee Hans, dat is geen filmscore. Niemand gaat dit onthouden.’ Oké, geen probleem. Maar een maand later belt hij me ’s avonds laat op, en neuriet hij een deuntje: ‘Wat is dit toch? Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd!’ En ik zeg: ‘Wel Terry, dat was het deuntje waarvan je gezegd had dat niemand het zou onthouden’ (lacht). Nieuwe dingen zijn moeilijk om te omarmen, daarom moet je mensen tijd geven.»

Hans Zimmer Live, op 25/4 in het Sportpaleis (Antwerpen) en op 22/6 in Paleis 12 (Brussel). Info en tickets op www.hanszimmerlive.com.