Harry Styles: ‘Ik zie vrouwen niet alleen als seksuele wezens’

De meeste vrienden noemen ’m ‘Hazza’, sommigen houden het op Handsome Harry, maar die bijnaam moet hij delen met een beroemde dekhengst. Harry Styles (29) werd als 16-jarige ontdekt via een niet onopgemerkt gebleven ‘X Factor’-auditie, veroverde de wereld als primus inter One Direction-pares, en bevestigt nu al jaren als soloster en acteur. Journalist Malcolm Croft biedt nu in ‘Harry Styles: het verhaal van het fenomeen’ een gulzige blik achter de schermen: de schrijver schuwt de loftrompet niet, maar zit de Brit wel dicht op de huid. Humo presenteert: zeven fragmenten in een exclusieve voorpublicatie.

OVER DE ROEM: ‘EEN STEL IDIOTEN’

Ondanks zijn flamboyante kledingstijl, en alle grappen en streken ten spijt, verlangt Harry Styles er al sinds het begin van zijn carrière naar zo normaal mogelijk te zijn. In de documentaire ‘One Direction: This Is Us’ van Morgan Spurlock uit 2013, met de nu beroemde scènes van de jongens thuis, verlangde elk van de bandleden trouwens naar een normaal leven. Voor Harry betekende dat: terug naar mama, ‘waar de thee op tafel staat’. ‘De best denkbare invulling van mijn vrije tijd is naar het ouderlijke huis gaan en daar drie uur op de bank liggen slapen, en geen wekker hoeven te zetten. Het is gewoon fijn om naar huis te gaan en de doodnormale dingen te doen die je vroeger niet waardeerde, zoals samen eten met het hele gezin. Ik had echt een leuke opvoeding. Ik heb veel geluk gehad. Ik had een geweldige familie en voelde me geliefd.’

‘Ik weet niet echt waarom alle meisjes zoveel van ons houden,’ zei Harry in 2012. ‘Soms zijn we een stel idioten. We zijn net als die jongens achteraan in de klas die met papierpropjes gooien en rumoerig zijn.’ Dat vond Niall Horan (eermalig One Direction-lid, red.) ook: ‘Zo zijn we echt. We doen niets afwijkends, het is onze job die toevallig abnormaal is.’

OVER DE VROUWEN: ‘DRIE AVONDEN IN RIO’

Naarmate Harry steeds bekender werd, deed hij begin 2011 iets waar veel van zijn generatiegenoten hun neus voor zouden hebben opgehaald. In plaats van een chique villa te kopen, besloot hij op de zolder van een vriend in een eenvoudige buitenwijk in Noord-Londen te gaan wonen, waar hij op een matras sliep. Bijna twee jaar lang. Hij wilde een zo normaal mogelijk leven leiden, en tot 2017 bleef dat een goed bewaard geheim. Misschien hebben die jaren hem ervoor behoed dat hij zou ontsporen door het succes.

In een interview in 2017 zei Ben Winston, de vriend die hem onderdak had gegeven: ‘Het was in de periode dat ze van een act in ‘The X Factor’ opklommen tot de bestverkopende artiesten ter wereld. Twintig maanden lang heeft Harry bij ons gewoond, en er is nooit iemand achter gekomen. Zelfs als we uit eten gingen in die fijne en rustige buurt, kwam het bij niemand op dat hij het kon zijn. Hij maakte van ons huis zijn thuis, en toen hij vertrok, waren we er kapot van.’

Het was er dan ook bijzonder gezellig aan toegegaan, zei Ben Winston: ‘Mijn vrouw Meri en ik hadden af en toe zo’n lol. We wilden bijvoorbeeld graag de meisjes zien die hij mee naar huis nam. Dan lagen wij tweeën als een oud echtpaar in bed. En op het moment dat we de deur hoorden opengaan, hielden we onze adem in: zou Harry alleen of met iemand anders thuiskomen? Om de zolder te bereiken moest hij onze slaapkamer passeren, dus dat kon hij niet ongemerkt doen.’

‘Ik was altijd alleen,’ hield Harry Styles vol. ‘Ik durfde niet, omwille van Meri.’

‘Hij was niet altijd alleen,’ corrigeerde Winston, ‘maar het was leuk om de bekende vrouwen te zien die bij hem op zolder kwamen slapen. Of bij ons kwamen relaxen. We spraken nooit over zijn werk. Hij gedroeg zich nooit anders, ook niet als hij net drie avonden na elkaar voor tachtigduizend mensen in Rio de Janeiro had gespeeld.’

‘Meestal word ik afgeschilderd als iemand die vrouwen alleen als seksuele wezens ziet. Maar ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn zus, en daardoor heb ik veel respect voor vrouwen,’ zei Harry, toen hem werd gevraagd naar zijn avonturen tussen de lakens – of het gebrek daaraan. Zijn eerlijkheid over zijn relaties met al dan niet even beroemde meisjes heeft duidelijk gemaakt hoe anders Harry is dan andere popsterren, die hun roem hebben uitgebuit of er misbruik van hebben gemaakt.

OVER ZIJN STIJLGEVOEL: ‘ZIJDEN SJAALS, ROZE PAKKEN’

In 2013, toen Harry 19 werd, begon de rebel van One Direction zich los te werken uit het boysband-keurslijf. Hij dumpte zijn kakibroeken en T-shirts van Jack Wills, gooide zijn hoody’s en trainingspakken weg en ging voor Gucci, Burberry en Yves Saint Laurent. De zanger liet ook de ene na de andere tatoeage zetten – daarvoor kon hij inspiratie opdoen bij zijn idool David Beckham en zijn goede vriend Ed Sheeran. Hij heeft er nu meer dan vijftig op zijn lijf staan.

Ook met zijn ruige, lange haar baarde hij overal opzien: het werd duidelijk dat Harry als een individu wilde worden gezien en zich wilde onderscheiden van zijn collega’s – het leek zelfs alsof hij zich als een mode-icoon wilde profileren. Zijn inloopkast stak tjokvol satijnen shirts met opdruk, leren laarzen, zijden sjaals, smokingjasjes en suikerspinroze pakken. Harry liep altijd in pak, dressed to impress op elke première, afterparty of modeshow.

Zijn flair had een weerslag op zijn bandgenoten: Harry liep voorop en weigerde mee te gaan in een imago dat hem niet aanstond. Zijn fans hielden van hem om zijn onafhankelijkheid, zijn individualiteit en zijn talent om weg te komen met alles wat hij aantrok: zijn kleding werd een metafoor voor zijn persoonlijkheid.

OVER HET EINDE VAN ONE DIRECTION: ‘ALS EEN WES ANDERSON-FILM’

Jarenlang touren met One Direction eiste zijn tol, de vermoeidheid begon zwaar door te wegen. Zoals Harry het verwoordde: ‘Het leven in One Direction was als een Wes Anderson-film geworden. Cut. Cut. Nieuwe locatie. Snelle cut. Nieuwe locatie. Stop. Terugkijken. Douchen. Harde overgang. Slapen.’ Touren was monotoon en hard werken geworden en de groepsleden en vrienden dreigden op te branden.

De ondergang van One Direction werd ingezet met het vertrek van Zayn Malik in maart 2015. Pas achteraf werd duidelijk dat de zanger leed onder de voortdurende stress. Keer op keer had hij last van plankenkoorts, hij voelde zich niet goed in zijn vel, ontwikkelde een eetstoornis en begon het te haten om liedjes van anderen te moeten brengen. Voor Zayn was One Direction zowel een zegen als een vloek, en hij voelde zich er steeds minder op zijn plaats.

Pas in januari 2016, toen Zayn Maliks debuutsingle ‘Pillowtalk’ uitkwam, vertelde hij meer over de redenen waarom hij had besloten de groep te verlaten. ‘Er was nooit ruimte voor mij om creatief te experimenteren. Als ik eens catchy uithaalde, meer r&b zong of meer vanuit mezelf, werd het nummer wel vijftig keer opnieuw opgenomen, tot ze een versie hadden die poppy klonk, zo standaard als wat. Als ik zelf iets voorstelde, kreeg ik te horen dat het niet bij One Direction paste... Ik stond niet langer voor 100 procent achter de muziek. Ik herkende me er niet meer in.’

Zayn Malik had het ook op Harry Styles gemunt toen hij over hun verstandhouding zei: ‘Om eerlijk te zijn, ik praatte niet veel met Harry, zelfs niet toen ik nog in de band zat... Dus ik verwachtte niet veel van de omgang met hem.’

Na de release van ‘Midnight Memories’ (de derde plaat van de band, red.) werden er veel berichten over de ruzies tussen Harry en Zayn gepubliceerd, maar harde bewijzen daarvoor werden niet gegeven. Het management van de band slaagde erin die geruchten de kop in te drukken en de fans te sussen, zeker toen die ontredderd waren door Zayns vertrek. Het deed denken aan de split van Take That in de jaren 90, toen een hulplijn werd opgezet om fans te helpen de breuk te verwerken. Ook het management van One Direction was bezorgd om het welzijn van de fans.

OVER ‘DUNKIRK’: ‘ZES MAANDEN VERDRINKEN’

‘Harry Styles’, zijn solodebuut, werd in 2016 opgenomen, tussen zijn auditie voor en zijn acteerprestatie als Alex in Christopher Nolans film ‘Dunkirk’ door. Naar eigen zeggen hielp het acteren hem bij zijn solocarrière. ‘Kort daarvoor was ik alleen maar aan het stressen over waar de plaat over moest gaan. De film gaf me de kans om er even tussenuit te zijn.’

Door die pauze en de inwijding in een nieuwe kunstvorm ontdekte Harry nieuwe invloeden en raakte hij geïnspireerd. De ervaring gaf de plaat meer smaak en een uniek karakter. Zes maanden lang kon Harry zich inleven in het personage Alex, dat uitgeput op de stranden van de Franse westkust lag. In die periode groeide zijn zelfvertrouwen zienderogen, en hij realiseerde zich dat hij afstand moest nemen van alles wat hij kende en deed om zijn authentieke stem te kunnen vinden. ‘Ik wilde niet voor één sound kiezen en vervolgens tien dezelfde nummers schrijven.’

Om de rol van Alex te kunnen krijgen knipte Harry zijn schouderlange haar af. ‘Ik wilde zelfs mijn haar afscheren, maar dat zag niemand zitten. Iedereen zei me dat ik het niet moest doen. Maar volgens mij is mijn gezicht bepalend, niet mijn haar.’ Naar verluidt kreeg Harry de rol na auditie te hebben gedaan samen met honderden andere kandidaten, en wist Christopher Nolan niet eens hoe bekend Styles als zanger was vóór hij hem castte. Hij kreeg de rol wegens zijn talenten, niet om zijn bekendheid.

In een promo-interview voor ‘Dunkirk’ legde de regisseur daar ook de nadruk op: ‘Ik was me er niet bewust van hoe beroemd Harry was. Mijn dochter had het weleens over hem gehad, meer niet. De enige waarheid is dat ik Harry heb gecast omdat de rol hem op het lijf geschreven was en hij een plek in de film verdiende. Ik moet op mijn instinct vertrouwen, net zoals toen ik Heath Ledger castte als The Joker in ‘The Dark Knight’. Ook toen was iedereen verbaasd en kreeg ik veel commentaar. Maar Heath was perfect, en Harry is dat ook.’

Het filmproces was vaak uitdagend en moeilijk, en het trok de popster slash multimiljonair helemaal uit zijn comfortzone. ‘Deze film is zo ambitieus. Het was soms niet normaal wat ze wilden bereiken. En het was zwaar, man, fysiek echt zwaar, maar ik hou van acteren. Ik hou ervan om iemand anders te spelen. Ik slaap ’s nachts heel goed, en dan sta ik op en ga ik door met verdrinken (lacht).’

Na de opnames nam Harry zijn nieuwe band mee naar Jamaica. Daar zag zijn debuut ‘Harry Styles’ het levenslicht. Bij de release haalde hij in de eerste week de hoogste verkoopcijfers sinds 1991 voor een debuutplaat van een Britse mannelijke artiest.

OVER ‘DON’T WORRY DARLING’: ‘GEEN HOUDEN AAN’

Eind 2021 vond Harry Styles de tijd om een eigen cosmeticamerk te lanceren, Pleasing. Het was één van de projecten die tijdens de pandemie waren ontstaan. ‘Toen we het uiteindelijk Pleasing noemden, voelde het alsof het zoveel meer was dan nagellak.’ Geheel in lijn met zijn eigen filosofie en overtuiging is er geen dierenleed veroorzaakt bij de ontwikkeling van de cosmeticaproducten. Ze zijn vegan en geproduceerd met ethisch verantwoorde ingrediënten.

Zodra hij er de gelegenheid toe zag, ging Harry door met zijn acteercarrière. Zo kreeg hij de rol van Jack Chambers te pakken in de Amerikaanse psychologische thriller ‘Don’t Worry Darling’, geregisseerd door Olivia Wilde. De film speelt zich af in de jaren 50. Het klikte erg goed op de set, want Olivia en Harry werden in januari 2021 een stel. Olivia is een uitgesproken voorvechtster van vrouwenrechten, wat ook Harry na aan het hart ligt, en het leeftijdsverschil van tien jaar tussen de twee is iets waar zijn fans intussen aan gewend zijn geraakt: hij schiet gewoon beter op met vrouwen die een stukje ouder zijn. Ze hielden hun relatie geheim, maar toen ze samen op een bruiloft werden gefotografeerd, was het hek van de dam.

Niet lang daarna raakte bekend dat Olivia weg was bij Jason Sudeikis, de bedenker en ster van de gelauwerde komische American football-serie ‘Ted Lasso’, en de vader van haar twee kinderen. Toen de opnames voor ‘Don’t Worry Darling’ werden afgerond, plaatste ze een fascinerende tekst op Instagram waarin ze Harry prees: ‘Hij genoot niet alleen van de gelegenheid om de briljante Florence Pugh centraal te stellen als Alice, maar hij voorzag elke scène van een genuanceerde medemenselijkheid.’

Wilde en Styles vormden ontegensprekelijk een geweldig koppel, en hoewel Twitter teleurgesteld reageerde op het feit dat Harry niet langer vrijgezel was, leek het stel oprecht gelukkig en erg verliefd.

Harry werd door zijn gezicht en attitude steeds vaker gecast voor historische verfilmingen. Na de opnames van ‘Don’t Worry Darling’ werd Harry gespot in Brighton, de bekende badplaats in Zuid-Engeland, op de set van het drama ‘My Policeman’, een verfilming van de roman van Bethan Roberts die zich eveneens afspeelt in de jaren 50.

OVER ‘HARRY’S HOUSE’: ‘DE EERSTE SINDS THE BEATLES’

Dat Harry Styles’ liefde voor het podium nog niet bekoeld was, werd duidelijk in april 2022, toen hij als headliner optrad op Coachella, het megamuziekfestival in Indio, Californië. Hij bracht er onder andere drie nummers van zijn nieuwe plaat ‘Harry’s House’: ‘As It Was’, ‘Boyfriends’ en ‘Late Night Talking’ – de laatste twee waren ten tijde van het concert nog niet uitgebracht.

Harry betrok zelfs zijn vriend James Corden, presentator van de razend populaire en invloedrijke ‘The Late Late Show’, bij de productie van de videoclip voor ‘Daylight’, nog een nummer van ‘Harry’s House’. Ze filmden de video in de flat van een fan, met geleende rekwisieten en kostuums, en de clip werd op die manier iets heel anders dan Harry’s gebruikelijke en erg dure video’s.

‘Harry’s House’ klom wereldwijd naar de top van de hitlijsten en bereikte de eerste plaats in het VK en de VS. De verkoopcijfers van de plaat overtroffen die van ‘Fine Line’ in de VS, en ‘Harry’s House’ is zijn succesvolste soloplaat tot nog toe. Ook in de VS stonden vier nummers tegelijkertijd in de top 10 van de Billboard Hot 100: ‘Late Night Talking’, ‘Music for a Sushi Restaurant’, ‘Matilda’ en ‘As It Was’. Harry werd de eerste Britse soloartiest die dat voor elkaar kreeg; alleen The Beatles hadden het zes decennia eerder als groep gedaan, in 1964.

Een stadionpubliek entertainen is geen probleem voor Harry – hij doet het nu al bijna langer dan dat hij het níét heeft gedaan, en door zijn talent voor communicatie en flair voor optredens is elk concert een gedenkwaardige gebeurtenis. Zoals hij Zane Lowe vertelde in een interview in 2022: ‘Optreden is wat ik het allerliefste doe. Het publiek is zo warm en liefdevol: ze willen dat ik het naar mijn zin heb, en dat voel ik echt.’

‘Harry Styles: het verhaal van het fenomeen’ van Malcolm Croft verschijnt op 9 maart bij Kosmos. Beeld RV

Harry Styles staat op 24 juni in het festivalpark van Werchter, met Wet Leg in zijn voorprogramma.

