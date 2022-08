Harry Styles komt volgend jaar naar Werchter én hij brengt een bekend voorprogramma mee

Een dikke maand na zijn vorige concert in het Sportpaleis heeft Harry Styles opnieuw een concert in ons land aangekondigd. De zanger komt op 24 juni 2023 naar het festivalpark van Werchter.

Het concert past in de Love On Tour-tournee, waarmee Styles ook naar Antwerpen kwam. De ex-zanger van One Direction, die eerder dit jaar zijn tweede solo-album ‘Harry’s House’ uitbracht, neemt ook een interessant voorprogramma mee: Wet Leg, de Britse band die vorig weekend nog de Club van Pukkelpop tot aan het randje vulde.

Na Bruce Springsteen is Harry Styles al de tweede wereldster die heeft laten weten dat hij in 2023 naar Werchter zal komen. Een ‘gewoon’ kaartje zal 95 euro kosten, voor een plekje in de golden circle betaal je 120 euro. De ticketverkoop start op vrijdag 2 september om 10u via ticketmaster.be.

