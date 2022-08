Hartverwarmend: Pukkelpop steekt Sean Dhondt een hart onder de riem

Een ongeziene blijk van solidariteit op de weide van Kiewit.

Een grote groep maatschappelijk betrokken festivalgangers spreekt zijn steun uit voor televisiepresentator en radiomaker Sean Dhondt die door lastige periode in zijn leven gaat en ook de op de weide aanwezig is. Dag Allemaal, een weekblad met onderzoeksjournalistiek, pakte deze maand nog groot uit met beelden van een vakantieruzie van Dhondt en zijn nieuwe vriendin. Het waren niet de eerste ongemakkelijke beelden die circuleerden van de presentator. Een kleine twee jaar geleden werd Dhondt in de val gelokt door Gregory, een 27-jarige Gentse student die zich voordeed als de knappe verschijning ‘Eveline’. Een aantal smeuïge foto’s en video’s die Dhondt voor Eveline had gemaakt, gingen vervolgens viraal. Op één van die iconische beelden zit de presentator in een weinig verhullende pose naakt op zijn bed met enkel sportsokken aan.

Het zijn die sportsokken die nu massaal terugkeren op de weide van Pukkelpop. Hoog opgetrokken, gestoken in sneakers, in slippers, in verschillende kleuren, een statement tegen sextortion. ‘Dit is een steunbetuiging. Een stukje bewustingwording. Een symbool van de verpletterende breekbaarheid van de bekende Vlaming,’ vertelt één van de festivalgangers in de Boiler Room ons, voor zover we hem goed konden verstaan.

Een kleine blik op de weide:

Beeld Thomas Sweertvaegher

Beeld Thomas Sweertvaegher

Beeld Thomas Sweertvaegher

Beeld Thomas Sweertvaegher