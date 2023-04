Heel stoer: Kid Rock perforeert ‘woke’ bierkratjes met volautomatisch wapen

Proefproject om paasklokken te vervangen door vliegende OHL-spelers stopgezet, schade bedraagt ettelijke miljoenen

Dankzij Siegfried, Herman, et les autres wisten we al dat er leven was na het pensioen, en nu hebben we ook nog Ozzy Osbourne als bewijsstuk TTT Na zijn eerdere aankondiging dat hij voortaan niet meer op podia te vinden zou zijn, heeft Ozzy tòch nog een datum toegevoegd aan zijn voorts maagdelijk witte concertkalender: met leven en welzijn zal de prins der duisternis - Ozzy, niet Siegfried - in oktober aan te treffen zijn op het Power Trip-festival in Californië TTT ‘Power Trip’: toegegeven, met zo’n naam had Siggy ook nog altijd gekund TTT Eerst afwachten of Ozzy ook echt zal optreden, of dat-ie misschien gewoon een kaartje gekocht heeft zoals iedereen

Vanaf daar is het helaas maar een klein bruggetje over naar Stromae, die na zijn nog recente terugkeer naar het podium alweer een soortement terugtocht aangevat lijkt te hebben TTT Na eerst slechts enkele concerten geschrapt te hebben, heeft die nu ook al zijn overige optredens tot eind mei geannuleerd. De reden klinkt nog akelig bekend van vorige keer: gezondheidsproblemen TTT ‘Het nieuws stemt me zeer triest, maar ik moet mijn limieten respecteren’, zo deelt Stromae zelf mee. Als dat maar goed komt, ae ae TTT Gelukkig hebben we dan nog de Herman van Veen-cover van ‘Alors on danse’, kun je dan denken: een straffe die daarna nog zin heeft om eender waar naartoe te gaan

Cryptomunten zijn voor watjes: échte oplichters vragen hun slachtoffers tegenwoordig om een lichaamsdeel over te maken TTT Zo zag Patti Smith zich genoodzaakt om haar fans op te roepen om vooral géén gehoor te geven aan berichten die zogezegd uit haar entourage komen, en waarin mensen verzocht worden om een lok haar op te sturen TTT Wat de exacte bedoeling dààrvan moet zijn, dat mag de spreekwoordelijke Joost weten, maar volgens de smoes die de oplichters gebruiken, zouden ze werkende zijn aan een pruik voor Patti TTT Patti: ‘Ik heb geen pruik nodig, dank je. My hair is ancient but fine’

Eveneens ancient but fine: Dee Snider van Twisted Sister TTT Gevraagd door een fan of die ‘We’re Not Gonna Take It’ mocht gebruiken om een betoging tegen aanvalswapens aan te vuren, na de zoveelste moordpartij in een Amerikaanse school, antwoordde Dee: ‘Ik ben zelf ook wapenbezitter, maar dat gezegd zijnde: hell yeah’

Aan het andere eind van hetzelfde spectrum, alsook nog een paar andere: Kid Rock, de fraaiste steenpuist op de pokdalige blanke reet die gerapte countryrock toch nog altijd is TTT Daags na voornoemde schietpartij in Kid Rocks thuisstad Nashville, deelde die namelijk een filmpje waarin hij met een volautomatisch wapen ettelijke kratten bier perforeert vanop afstand TTT Blijkbaar deed Kid Rock dat allemaal omdat het biermerk in kwestie kort daarvoor z’n steun had uitgesproken voor transmensen TTT Of zoiets, om de ware beweegredenen van Kid Rock te doorgronden, komen we nog minstens acht lobotomieën tekort op onze tienbeurtenkaart TTT Wel stoer van Kid Rock hoor: kiest hij één van de weinige doelwitten in Amerika die niét terugschieten TTT Minder stoer: het feit dat net buiten beeld duidelijk nog een tweede schutter klaarstond om Kid Rocks belabberde trekkerkunsten te compenseren TTT Want als je maar bezopen genoeg bent, is wél geschoten ook nog altijd mis

Thomas Bangalter, de helft van Daft Punk, heeft eindelijk verdere toelichting gegeven bij de split van zijn band twee jaar geleden: ‘Het laatste wat ik nog wil zijn in 2023, is een robot’ TTT Kijk, wij spreken ‘m niet tegen, maar onze grasmaaier vindt het naar eigen zeggen maar flauwtjes van Thomas