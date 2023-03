Helmut Lotti goes metal op Graspop

Uw gids in tijden van knaldrang: Festivalman.

Opvallende naam op de affiche van Graspop: niemand minder dan een met ‘metalvuur’ aangewakkerde Helmut Lotti trekt in juni naar Dessel om daar een uur lang metalcovers te brengen. Geen Lotti originals dus, maar verwacht je aan songs à la ‘Run To The Hills’ van Iron Maiden, die de zanger eerder al coverde ter gelegenheid van de Willy 1000.

Volgens Lotti zit de liefde voor metal er al van jongs af aan in: ‘Mijn broer Johan was een echte metalhead, dus ik zong al vanaf mijn 13de mee met de platen van Iron Maiden. Sinds ik ‘Run to the Hills’ bij Willy coverde, weet nu ook de buitenwereld dat ik niet alleen van klassieke muziek of Elvis, maar ook van een flinke dosis stevige gitaren houd.’ Hij laat vervolgens weten dat hij zijn passage op Graspop helemaal ziet zitten. ‘Hell yeah!’

Graspop Metal Meeting gaat door van 15 juni tot en met 18 juni. Naast Helmut Lotti passeren onder andere Def Leppard, Slipknot, Ghost, Mötley Crüe, Parkway Drive en Gojira de revue. Meer info en tickets vind je op graspop.be.

Nog meer namen voor Lokerse Feesten: Nederlandse pop met Merol en S10

Merol Beeld Ben Houdijk

Goldband krijgt gezelschap van enkele landgenoten op de Lokerse Feesten: ook Merol, S10 en Sophie Straat mogen op vrijdag 4 augustus meefeesten. Op dinsdag 8 augustus vergezellen Hot Chip, Baxter Dury, Warmduscher en Ada Oda dan weer de eerder aangekondige Blur.

Vanaf zaterdag 1 april om 10u zijn de eerste early bird combi tickets te koop aan €220, zolang de voorraad strekt. De resterende combi tickets zullen €230 kosten. Info en tickets vind je op lokersefeesten.be.

Lokerse Feesten pakt uit met K’s Choice en Skunk Anansie, Couleur Café kondigt Coely aan

K's Choice Beeld VTM

Van Blur tot Megadeth en van Wilco tot Pommelien Thijs: weinig line-ups zo eclectisch als die van de Lokerse Feesten en daar hebben de Oost-Vlamingen nu nog een festivaldag tegenaan gegooid vol groepen met een indrukwekkende staat van dienst en een dito repertoire. Wie graag meezingt en zijn klassiekers kent, mag zich op zaterdag 12 augustus opmaken voor Skunk Anansie, Anouk, Arsenal en K’s Choice, dat dit jaar zijn dertigjarig bestaan viert.

Ook onder het Atomium blijft de namenmolen lekker doordraaien. Couleur Café voegde maar liefst elf acts aan zijn affiche toe en daar zitten een pak Belgen bij met Peet, JUICY, Lander & Adriaan en Coely, die twee weken geleden nog haar nieuwe album ‘Alive’ uitbracht. Bij de internationale namen valt vooral die van rapper Earl Sweatshirt op, naast Compota de Manana, Protoje, London Afrobeat Collective, Wicked and Bonny, Dub Engine en Bisou.

De ticketverkoop voor 12 augustus op de Lokerse Feesten is al begonnen, voor een combiticket - tien dagen, alstublieft -, kan u vanaf zaterdag 1 april om 10 uur aanschuiven in de digitale rij op www.lokersefeesten.be. Tickets voor Couleur Café scoort u op www.couleurcafe.be.

Hip Hop Hooray, Cypress Hill viert verjaardagsfeestje op Lokerse Feesten

Woensdag 9 augustus komen de mannen van South Gate Californië het ivoren jubileum vieren van hun tweede plaat ‘Black Sunday’ op de Lokerse Feesten. Begrijp: T-shirts kapotscheuren en borstharen uittrekken op Insane In The Brain! I Wanna Get High! Hits From The Bong! I Ain’t Going Out Like That!

Op de main stage kan u op hetzelfde elan verdergaan, want ook STIKSTOF tekent present. Zwangere Guy, Jazz Brak, Astrofisiks en DeeJay Vega keren terug na 2018, toen nog in de indoorzaal.

De ticketverkoop voor die dag is al begonnen, voor een combiticket - tien dagen, alstublieft -, kan u vanaf zaterdag 1 april om 10 uur aanschuiven in de digitale rij op www.lokersefeesten.be

Absolutely Free Festival dropt eerst 20 namen!

29 maart 2023

Maken dan weer hun opwachting op het tweedaagse gratis festival op de C-mine site in Genk: BEAK> (UK), Protomartyr (US), Porridge Radio (UK), King Hannah (UK), Lander & Adriaan, Deadletter (UK), Personal Trainer (NL), Avalanche Kaito, Horse Lords (US), Mayorga, Lambrini Girls (UK), Fat Dog (UK), Ada Oda, Ão, Movulango, 30,000 Monkies, Elephant (NL), The Christian Club, Novgrod en Steve.

Franse pianovirtuoos Sofiane Pamart gaat in duet met de zon op OLT Rivierenhof

29 maart 2023

Het provinciaal groendomein opent de deuren op 17 augustus al om 04u30 voor alle vroege vogels. De Fransman Sofiane Pamart serveert de eerste zonnestralen van de dag met een accompagnement van pianonoten. Andere nieuwe namen op de kalender van OLT Rivierenhof zijn: Arsenal op 26/08, Gary Numan op 05/08, Laura ‘LP’ Pergolizzi op 13/06, Coely op 13/07, Melody Gardot op 23/07 en Wim Helsen op 29/06.

Bekijk de volledige lune-up op info OLT Rivierenhof

Belgische metal boven! Amenra en STAKE op de Lokerse Feesten

28 maart 2023

Amenra. Beeld Alcatraz

Geduld loont: Amenra sluit dit jaar de metal-dag van de Lokerse Feesten af op zondag 6 augustus! En nog meer goed nieuws voor de Belgische metalfans want STAKE zal die dag de mainstage openen. Ze voegen zich bij het eerder aangekondigde Within Temptation, Megadeth, Bullet for My Valentine, Biohazard, Slift, Psychonaut en Hammok.

De verkoop voor de metaldag is reeds gestart. Nu zaterdag 1 april om 10u start de verkoop van de 10-dagen combitickets. Info en tickets via www.lokersefeesten.be

CORE Festival maakt nieuwe namen bekend: Moderat, JPEGMAFIA en meer

27 maart 2023

CORE Festival voegt vijf nieuwe namen aan de affiche toe. Het Berlijnse trio Moderat, de Jamaicaans-Amerikaanse Masego, rapper JPEGMAFIA en dj’s Jayda G en Sherelle zakken af naar het Ossegempark in Brussel. Masego kun je aan het werk zien op zaterdag 27 mei, de andere artiesten maken het op zondag 28 mei bont. Eerder werden Angèle, alt-J, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Little Simz, Channel Tres en PinkPantheress aangekondigd.

Tickets voor het tweedaagse festival zijn te koop via corefestival.com. Een dagticket kost 82 euro, voor het volledige weekend tel je 147 euro neer.

Lees ook De comeback van Moderat: ‘We doen niet aan sport, we zijn nerds die houden van vintagesynthesizers’

Selah Sue, Laïs, Daan & Lucky Chops naar Dranouter

Nadat eerder al Merol, Warhaus en Bazart werden aangekondigd voor Dranouter, maakt de festivalorganisatie nu bekend dat ook Selah Sue, Daan en de Amerikaanse brassband Lucky Chops zullen afreizen naar het land van Boer Keuninck. Ook de Vlaamse folkgroepen Naragonia Quartet, Snaarmaarwaar, Broes en Laïs beklimmen het podium, net als de jonge artiesten Vincent Coomans, Loogaroo Quartet, Omar Dahl en Ão.

Dranouter vindt plaats van 4 tot en met 6 augustus, voor 92 euro heb je een dagticket, voor 155 euro krijg je drie dagen toegang, tickets zijn hier te koop.

Lokerse Feesten dopen 11 augustus om tot MIA night op de Grote Kaai: Pommelien Thijs, Bart Peeters, Metejoor en Regi

‘1 op een miljoen meisjes van honing vergeten de tijd lepeltjesgewijs.’ Echte fans ontrafelen hiermee feilloos over welke vier artiesten we het hier hebben, maar voor wie het niet helemaal snapt, leggen we het graag uit.

De Grote Kaai wordt 11 augustus omgedoopt tot MIA night met live-optredens van Pommelien Thijs, Bart Peeters, Metejoor en Regi. Een mix van rijzende sterren en gevestigde waarden maken er een avond van om niet te vergeten.

Metejoors debuutalbum is nog geen twee jaar oud, maar met ‘1 op een miljoen’ en ‘Dit is wat mijn mama zei’ gooide hij meteen hoge ogen. Pommelien Thijs laat echter nog even op zich wachten wat een debuutalbum betreft, maar met hits als ‘Ongewoon’, ‘Meisjes van honing’ en ‘Zilver’ weet ook zij wat succes is.

Eerder werden onder meer Blur, Placebo, Megadeth, Within Temptation, Goldband, Balthazar en Wilco al aangekondigd voor het tiendaagse stadsfestival.

De 48e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 13 augustus 2023. De volledige planning vindt u hier.

Live is Live strikt Grace Jones en presenteert en tweede podium ‘Dageraad’

23 maart 2023

Live is Live 2023, twee dagen live-concerten bij Middenvijver op Linkeroever in Antwerpen, introduceert niet alleen drie nieuwe namen, maar zal nu ook een tweede podium ‘Dageraad’ voorzien om dubbel zoveel te kunnen genieten van de beste live-optredens. Live is Live vindt dit jaar plaats op 24 en 25 juni.

De affiche wordt aangevuld door Grace Jones, Suede en Whitney. Op zondag 25 juni komt de Jamaicaanse Grace Jones naar Linkeroever. Sinds eind jaren 70 brengt zij flamboyante avant-garde pop en dansbare disco. Diezelfde dag zal ook Suede aanwezig zijn. Zij brengen zowel hun nieuwe plaat ‘Autofiction’ als al hun klassiekers. Whitney tekent op zaterdag 24 juni present met dromerige pop.

Eerder kondigde Live is Live onder andere The War On Drugs, Baltazar, Warpaint en dEUS aan.

Alle informatie over Live is Live vindt u hier.

Na onverwacht vertrek Sarah Pepels: Portland heeft nieuwe zangeres gevonden

22 maart 2023

Drie weken na het onverwachte vertrek van zangeres Sarah Pepels heeft Portland al een vervangster geworden. De promotie van nieuwe plaat ‘Departures’ wacht immers niet, en dus stond kersvers Portland-lid Nina Kortekaas vrijdag al op het podium van Club K in Kalmthout.

‘Portland heeft een vrouwenstem nodig, dus hebben we de band moeten herschikken’, aldus frontman Jente Pironet bij Radar op Studio Brussel. ‘We wilden absoluut geen ‘Wie wordt de nieuwe Sarah?’ organiseren, wel de band uitbreiden. We hebben try-outs gespeeld en daar is Nina uitgekomen als nieuwe zangeres en pianiste.’ Kortekaas is een ervaren muzikante en speelde al bij verschillende bands, waaronder Nieuwe Lichting-winnaar The Radar Station. Ze timmert daarnaast al geruime tijd aan haar eigen carrière als frontvrouw van de vierkoppige band Noa Lee, waarmee ze op tournee ging als het voorprogramma van Eefje de Visser.

In haar afscheidsboodschap van Portland zei Sarah Pepels dat ze ‘grenzen had proberen te stellen, tevergeefs.’ Haar exit sloeg, aan de vooravond van de voorstelling van hun nieuwe plaat, in als een bescheiden bommetje. Portland zit ook in het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’, dat binnenkort op VTM te zien is maar al opgenomen werd toen Peepels nog deel uitmaakte van de band. Zo krijgt Portland vanaf 4 april even twee gedaantes: één met Sarah Pepels op het kleine scherm, en één met Nina Kortekaas op het podium.

Lees ook: ‘Departures’ van Portland is al bij al een goede tweede plaat, maar helaas lang niet zo goed als gepland ★★★☆☆

Na hun succes in de AB: XINK komt ook naar de Lotto Arena

20 maart 2023

Vier uitverkochte shows in de Ancienne Belgique doen naar meer smaken, dachten zowel de fans als de gasten van XINK zelf. Onze Man was ook heel enthousiast over de comeback van de groep, dus geen wonder dat er nog een concert komt. Volgende stop: de Lotto Arena. Noteer alvast vrijdag 29 maart 2024 in jouw agenda.

‘We zijn echt omvergeblazen van de reacties op onze shows in de Ancienne Belgique, zowel van onze fans als van de positieve reviews. Daarom kondigen wij met heel veel plezier aan dat we op 29 maart 2024 in de Lotto Arena zullen spelen. Met heel veel zin in wat morgen brengt kijken we enorm uit naar de toekomst, waar we ook opnieuw aan nieuwe muziek zullen gaan werken’, aldus de groep.

De ticketverkoop start op woensdag 22 maart om 10.00 uur. Alle informatie vind je op Livenation.be.

19 nieuwe namen voor Pukkelpop

Beeld Humo

Met 19 nieuwe namen telt de line-up nu al 86 acts die op 17, 18, 19 en 20 augustus naar Kiewit komen voor Pukkelpop 2023. Eerder kondigde de organisatie al sterren als Billie Eilish, Angèle, Anne-Marie, Limp Bizkit en Amelie Lens aan.

Ascendant vierge, DJ HEARTSTRING, Farrago, Hannah Grae, Identified Patient, Nessa Barrett, Rolo Tomassi, The Aces, You Me At Six en Zulu vullen op vrijdag 18 augustus de artiestenlijst aan. Ascendant vierge brengt gabberpop naar de festivalweide met hun megahit ‘influencer’ en You And Me At Six komt hun achtste album vieren.

Zaterdag 19 augustus zijn Julie, Osees en Bou de nieuwe namen waarvan u nog niet wist dat ze zouden komen. Pukkelpop zet de weekendvibes in met Julie, laat iedereen kennis maken met de toekomst van indierock met Osees, en biedt een podium aan rijzende ster aan het drum ‘n bassfirmament met Bou, die al samenwerkte met Bru-C aan ‘Streetside’.

Voor zondag 20 augustus trekt Pukkelpop een blik open met ADF Family, Flowerovlove, Mother Mother, Oliver Malcolm, Scowl en Teki Latex. ADF Family is u wellicht beter bekend als Ronnie Flex en halfbroer ADF Samski. Zij slaan de handen in elkaar voor een exclusieve ADF Family performance.

De volledige line-up vind je hier.

Paradise City Festival zet de toon met een pak nieuwe artiesten

Paradise City Festival in Perk, dropt vandaag voor de derde keer een reeks namen die naar Kasteel Ribaucourt zullen afzakken. Op 30 juni, en 1 en 2 juli kan u er ook dit jaar weer terecht voor indrukwekkende podia en superieure geluids- en lichtsystemen.

Hieronder vindt u een alfabetische oplijsting van alle nieuwe namen.

ADI - BEN UFO & MOOPIE - BENDRIK & MAX TELAER - BIBI SECK - CARLOS WILLENGTON - CHRISTIAN LÖFFLER (LIVE) - CORMAC - DEADBEAT & TIKIMAN - DEE DIGGS - DJ DUSTIN - DJ HOLOGRAPHIC - DJ QU - EDWARD (LIVE) - FAIS LE BEAU - FIONA - GABRIELLE KWARTENG - HAME - HYPERAKTIVIST - INTERPLANETARY CRIMINAL - ISABELLA - KONSTANTIN SIBOLD - LAWRENCE - MAAYAN NIDAM (LIVE) - MANO LE TOUGH - MAP.ACHE (LIVE) - MATTHIAS - MELISSA JUICE - MELODY - MIKA OKI & OJOO GYAL - MOLLY & FRED P - MOODYMANN - MOSLEY JR - OK WILLIAMS - OMAR S - SAOIRSE - SCHATRAX (LIVE) - SECRET GUEST & SEDEF ADASI - TIMMERMAN - WALRUS - ZOMBIES IN MIAMI (LIVE)

De volledige line-up vindt u hier.

17 nieuwe namen voor Pukkelpop! Boygenius, Sub Focus en nog 15 andere artiesten

Pukkelpop kondigt vandaag 17 kersverse namen aan die, samen met onder andere Billie Eilish, Angèle, Amelie Lens, Anne-Marie, deze zomer de festivalweide in Kiewit zullen betreden.

Vrijdag 18 augustus zijn Boygenius, Blawan, Bob Vylan en Piri toegevoegd aan de affiche. Er werd al lang gehint en gehoopt dat de Amerikaanse indie supergroep Boygenius rond Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus, naar het festival zou komen. Met de bevestiging heeft Pukkelpop ook een primeur beet: Boygenius maakt in Hasselt haar live-debuut op Belgische festivalbodem.

Zaterdag 19 augustus krijgen we maar liefst acht nieuwe namen om naar uit te kijken. De Britse dj Nicolaas Douwma, beter bekend als Sub Focus, heeft vorig jaar zijn doorbraakplaat ‘Sub Focus’ opnieuw uitgebracht naar aanleiding van het dertigjarige jubileum van Andy C’s Ram Records. Het aanstormend Chinees/Amerikaans hyperpopfenomeen en LGBTQIA+ activiste Alice Longyu Gao zal eveneens op zaterdag te bewonderen zijn. Uiteraard is een aankondiging zonder de Desselgemse broers genaamd Compact Disk Dummies niet compleet, dus bij deze. Ze vieren tien jaar ‘The Reeling’ met een beperkt aantal festivalshows. Ook Aquarian, Bombay Bicycle Club, Gryffin, Joe Unknown en Skin on Skin komen langs.

Opvallendste nieuwe naam op zondag 20 augustus is de veelzijdige Britse dj/producer Anz, die graag de eindjes van electro, UK garage en Jungle aan elkaar knoopt en dat absoluut niet onverdienstelijk doet. Ook Deki Alem, KennyHoopla, Partiboi69 en The Amazons zijn toegevoegd.

De volledige line-up is hier te vinden.

Dit is de volledige line-up van Rock Werchter 2023: laatste 34 acts toegevoegd aan de affiche

Kasabian, Xink en Zwangere Guy Beeld Humo

Net geen 100, dat is hoeveel acts er dit jaar te bewonderen zijn op Rock Werchter. 99 namen bieden van 29 juni tot en met 2 juli de boeiendste mix van rock, indie, pop, soul, metal, hiphop en zoveel meer. Bij deze krijgt u het laatste rondje namen waar u vooraf nog geen weet van had, inlusief een programmawijziging.

Op donderdag 29 juni zijn Zwangere Guy, King Princess, Raye, Weyes Blood, Ashnikko, Holly Humberstone, The Snuts, The Reytons, Lil Lotus, Body Type en The Mary Wallopers van de partij.

Het weekend wordt op vrijdag 30 juni toegelachen door Kasabian, Black Box Revelation, Bear’s Den, Viagra Boys, SONS, CMAT en Hideous.

Zaterdag 1 juli is het de beurt aan XINK, blackwave., Vintage Trouble, Sofi Tukker, Danielle Ponder, The Murder Capital, Just Mustard, STONE, Dead Poet Society en Mayorga.

De laatste dag van het vierdaagse festival krijgt naast de eerder meegedeelde namen ook nog Dermot Kennedy, Inhaler, The Teskey Brothers, Portland, Billy Nomates en Destroy Boys. Op deze zondag mag u ook Merol meetellen als ‘nieuwe naam’. Ze werd namelijk al op donderdag verwacht, maar komt door een programmawijziging op zondag 2 juli naar de festivalweide.

Eerder kondigde de organisatie al grootse namen aan als Stromae, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Fred Again, Stormzy, Muse, Oscar and the Wolf, Machine Gun Kelly, Arctic Monkeys, Lil Nas X en Dean Lewis.

Om onze stagiair een heleboel overschrijfwerk te besparen, is hier de volledige line-up met alle 99 acts.

Voor tickets kan u hier terecht.

Megadeth is nieuwe headliner op metaldag van Lokerse Feesten 2023

De metaldag van de Lokerse Feesten op 6 augustus is een tweede absolute headliner rijker: Megadeth. De band rond Dave Mustaine is bekend als één van de beste en meest consistente trashmetal acts aller tijden.

Eerder aangekondigde aanwezigen op 6 augustus zijn Within Temptation, Bullet for My Valentine, Biohazard, Psychonaut, Slift en Hammok. De rest van de line-up wordt later bekengemaakt.

Tickets voor de metaldag zijn vanaf 4 maart om 10u te koop via de website van de Lokerse Feesten.

***

Nog eens 13 nieuwe namen voor Pukkelpop 2023: 2manydjs, Tom Odell, Aitch en meer

We zijn weer wat wijzer wat de affiche van Pukkelpop 2023 betreft. De organisatie gaf zonet alweer 13 nieuwe namen vrij die op 17, 18, 19 en 20 augustus naar Kiewit zullen afzakken.

Op vrijdag 18 augustus voegt Pukkelpop twee namen toe: Altın Gün en TV Girl. De Amsterdamse folkband Altın Gün geeft een volledig eigen draai aan Turkse liedjes uit de jaren zestig en zeventig. TV Girl zorgt dan weer voor 60’s French pop, lo-fi beats en donkere humor.

Zaterdag 19 augustus krijgt u maar liefst zeven nieuwe namen: 2manydjs, Ben Böhmer, Jessie Ware, Tom Odell, Aitch, Luude en Muna. De Britse singer-songwriter Tom Odell zal ongetwijfeld het hele publiek kippenvel bezorgen met zijn signature song ‘Another Love’.

De afsluiter op zondag 20 augustus wordt ingevuld door Dylan, Giant Rooks, Knocked Loose en VTSS. Natasha Woods, beter bekend als Dylan, is Brits pop-punkster in wording en kent u wellicht van ‘You’re Not Harry Styles’ en ‘Nineteen’. Diezelfde dag brengt de Poolse dj VTSS een weergaloze combinatie van industrial en electroclash.

Tickets voor Pukkelpop 2023 zijn te koop via tickets.pukkelpop.be, de volledige line-up vind je hier.

Eerste 7 namen voor Festival Dranouter 2023: Warhaus, Bazart, Merol en meer

Festival Dranouter schiet de eerste 7 namen voor hun 49ste editie op ons af. Er wordt gekozen voor een succesvolle mix van de beste Belgische bands, internationale hoogvliegers en beloftevolle (folk)bands. Tijdens de editie van vorig jaar bleek dat het driedaagse festival aanslaat bij het grote publiek. Het kleine dorpje aan de voet van de Kemmelberg verwelkomde toen 51.000 festivalgangers.

Festival Dranouter vindt dit jaar plaats op 4, 5 en 6 augustus. De organisatie maakte zonet de eerste 7 namen bekend: Warhaus, Bazart, Merol, Mascarimiri, Jungle By Night, Jonathan Jeremiah en Hoven Droven.

Wie u daarvan zeker moet zien? Bazart! Humo gaf hem tijdens de zomer van vorig jaar de hoogst mogelijke score van ★★★★★.

Tickets zijn te koop op de website van Festival Dranouter.

Bazart, Merol en Warhaus Beeld RV

Post Malone komt naar het sportpaleis, over 2 maanden al!

Goed nieuws in onze mailbox vanochtend: na een uitgebreide tournee in Noord-Amerika steekt Post Malone’s ‘Twelve Carat Tour’ de grote plas over. Vier jaar na de memorabele passage in het Sportpaleis keert het fenomeen uit Texas op vrijdag 28 april terug naar de Antwerpse concerttempel. Met bergen hits als ‘Rockstar en ‘Sunflower’, veel nieuw werk en in het uitstekende gezelschap van special guest Rae Sremmurd, u weet wel, die van ‘Black Beatles’!

Sinds 2016 verpulvert Posty het ene na het andere record met zijn aanstekelijke sound. Afgelopen zomer kwam, ‘Twelve Carat Toothache’ (★★★½☆) zijn langverwachte vierde album uit, waarmee hij alweer uitpakt met een indrukwekkende all-star lijst van gastartiesten als The Weeknd en The Kid LAROI.

Tickets voor de Belgische stop van de Twelve Carat Tour zijn beschikbaar vanaf vrijdag 3 maart om 12u via livenation.be aan €118,30 - €95,90 - €79,11 - €67,90 - €56,71 - €45,50.

Haast u, want het is al bijna zover!

27 februari 2023

CORE Festival voegt 6 acts toe aan affiche, ook Lokerse Feesten geven nieuwe naam

Channel Tres, PinkPantheress en Eliza Rose Beeld RV

Na het aankondigen van Little Simz geeft CORE Festival opnieuw enkele nieuwe namen vrij. Zowel op zaterdag 27 als op zondag 28 mei zijn er drie nieuwe artiesten bekend. Voor deze tweede editie van het festival vervoegen zij een affiche met onder meer Angèle, The Blessed Madonna, alt-J en Goldband.

Op zaterdag 27 mei komen Eliza Rose, PinkPantheress en Yussef Dayes richting het Ossegempark in Brussel. Eliza Rose staat bij het grote publiek bekend van haar gigantische hit B.O.T.A. (Baddest Of Them All) en de 21-jarige Britse TikTok-sensatie PinkPantheress behoort tot één van de interessantste acts van het moment.

Zondag 28 mei is het de beurt aan Channel Tres, Joy Orbison en Olivia Dean. Channel Tres bezorgt CORE Festival een mix van Detroit techno, Chicago house en West Coast rap.

Eerste metalnaam voor Lokerse feesten is een feit: Bullet For My Valentine komt Grote Kaai op zijn kop zetten

Met Bullet For My Valentine is de eerste naam voor de metaldag op de Lokerse Feesten bekend. Niet lang geleden speelden de Welshe metalhelden nog voor een uitverkocht AB en op zondag 6 augustus komen ze de Grote Kaai op zijn kop zetten. Tickets voor de metaldag zijn te koop vanaf zaterdag 4 maart om 10u.

Dit jaar gaan de Lokerse Feesten door van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 13 augustus. U kan er onder andere Blur, Placebo, Goldband, The Opposites, Balthazar, Wilco, Siouxsie en The Haunted Youth aan het werk zien.

***

De Britten komen naar Genk: festival Little Waves strikt Yard Act

Yard Act, Pukkelpop 2022, Hasselt Beeld Koen Keppens

Little Waves, het alleraardigste festival in het Genkse C-Mine, heeft zeven namen aan zijn affiche toegevoegd aan de aangekondigde headliner The Haunted Youth. Ook Yard Act staat nu hoog op de line-up, de Britse hypeband die vorig jaar debuteerde met ‘The Overload’. Half dansbaar, half lekker chagrijnig, een combinatie die de groep in dit blad de volle vier sterren opleverde.

Mogen er ook bij: Dans Dans, de IJslandse fluisterfee JFDR, Hendrik Lasure, de Brusselse ambient-act Lazzaro, de Nederlands-Marokkaanse indie-artiest Roufaida en de jonge Belgische psychgroep Mojo & The Kitchen Brothers.

Little Waves vindt plaats op 15 april en tickets zijn nu te koop.

Affiche van Pukkelpop is 10 namen rijker: Zwangere Guy, Brutus en Froukje

Pukkelpop heeft zojuist tien nieuwe namen bekendgemaakt die naar het festivalterrein in Kiewit komen. Ze voegen zich bij een line-up die bestaat uit onder meer Billie Eilish, Yungblud, Angèle en Florence + The Machine. Pukkelpop gaat dit jaar door op 18, 19 en 20 augustus.

Op vrijdag 18 augustus staan Froukje, M83 en Brutus op het programma. Froukje zorgde vorig jaar al voor een overvolle Dance Hall met ‘Ik wil dansen’ en voor M83 staat volgende maand de bekendmaking van hun 9de studioalbum ‘Fantasy’ op de planning.

Zaterdag 19 augustus zijn het Chase & Status (dj set), Joji, Nothing But Thieves, Nia Archives en Two Shell die het lijstje artiesten aanvullen. Chase & Status hebben hun 20-jarig bestaan te vieren en doen dit met een uitbundige Boiler Room-rave.

Voor zondag 20 augustus laat Pukkelpop weten dat Zwangere Guy en Beartooth naar het festivalterrein in Kiewit komen om het publiek te entertrainen. Zwangere Guy zal net als The Killers, Florence + The Machine en Dropkick Murphys de Main Stage bestijgen.

De volledige line-up kan u bekijken op de website van Pukkelpop.

Zwangere Guy, Brutus en Froukje Beeld Humo

CORE Festival strikt Little Simz voor tweede editie in Ossegempark van Brussel

Little Simz Beeld Forever Living Originals

De meest recente toevoeging aan de line-up van CORE Festival is de Britse rap godin Little Simz. Zij zorgt in het Ossegempark in Brussel voor een heerlijke cocktail van hiphop, r&b en jazz en soul. Voor deze tweede editie van het festival vervoegt ze een affiche met onder meer Angèle, The Blessed Madonna, alt-J en Goldband.

Op zaterdag 27 mei staan Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, DOMi & JD Beck, HAAi, Nxworries (Anderson .Paak & Knxwledge), Romy en The Blessed Madonna op het programma.

Zondag 28 mei mag u dan weer alt-J, Denis Sulta, Goldband, Honey Dijon, Kokoroko, Unknown Mortal Orchestra en natuurlijk Little Simz verwachten.

***

Cactusfestival lost drie nieuwe namen, ook TW Classic vervolledigt line-up

Triggerfinger Beeld Redferns

TW Classic, dat doorgaat op zondag 18 juni op het festivalpark van Werchter, heeft vanochtend de volledige line-up bekendgemaakt. Bruce Springsteen and The E Street Band headlinen het inmiddels al enkele maanden uitverkochte dagfestival. Andere aanwezigen zijn Triggerfinger, Jack Johnson en Simply Red.

Openen doet TW Classic 2023 met Triggerfinger. Geoffrey Burton zal bassist Paul Van Bruystegem vervangen, die na 22 jaren stopt bij Triggerfinger. Vervolgens is het de beurt aan Jack Johnson die iedereen ‘Happy Together’ zal krijgen. Richting het einde van de avond staat de Britse band Simply Red uit Manchester op het programma.

Afsluiten doet niemand minder dan Bruce Springsteen and The E Street Band. Het zal hiermee de derde keer zijn dat The Boss op TW Classic staat.

***

Cactusfestival lost drie nieuwe namen: The Vaccines, Slow Crush en Shame

Shame, Slow Crush en The Vaccines Beeld Instagram / Stefaan Temmerman

Cactusfestival, dat jaarlijks doorgaat in juli, voegt 3 namen toe aan hun affiche: The Vaccines, Slow Crush en Shame.

Op vrijdag 7 juli krijgt u Goldband, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en Goose te zien, maar die namen waren al gekend.

Op zaterdag 8 juli voegt de Engelse Rock Band The Vaccines zich toe aan het lijstje van The Libertines, Madrugada, The Haunted Youth en Merol.

Als afsluiter op zondag 9 juli staan Tamino en Kurt Vile & The Violators op de planning. Daar komen Shame en Slow Crush nu bij. Shame kreeg enkele maanden terug nog een ★★★★☆- recensie van ons.

Alle info over ticketprijzen vind je op de cactusfestival.be.

11 nieuwe namen voor Pukkelpop: Limp Bizkit, Amelie Lens en Bazart en meer

pukkelpop opening Beeld Humo

Pukkelpop loste vanmorgen alweer elf nieuwe namen én trapt ‘s middags officieel de ticketverkoop in gang. Voor wie nog twijfelt voor welke dagen precies kaartjes te kopen: James, een overzicht!

Op vrijdag 18 augustus vervoegt Bazart grote namen als Billie Eilish, Yungblud en Years & Years op de Main Stage, terwijl Amelie Lens de danstenten zal doen zweten. Moderat was eerder al aangekondigd. Eveneens van de partij is Ezra Collective, dat onlangs nog voor een ★★★½☆-recensie zorgde in de AB.

Op zaterdag 19 augustus komt Limp Bizkit voor de vijfde keer naar Pukkelpop, wellicht om goed te maken dat ze vorig jaar last-minute verstek moesten geven. De oude rotten sluiten die dag aan bij onder andere Angèle, Anne-Marie, Joost en Turnstile.

TikTok-lieveling Steve Lacy was al eens op Pukkelpop, in 2016 als gitarist bij het alt-R&B collectief The Internet. Hij ging intussen zijn eigen weg en scoorde als solo-artiest o.a. een Grammy voor Best Progressive R&B Album. Ook op zaterdag pakt hij zonder twijfel de wei weer in, net als Amyl and the Sniffers, High Vis en Stick To Your Guns.

Op zondag verwelkomt Kiewit nog rapper Loyle Carner, Bonobo en girl in red. De laatste festivaldag wordt afgesloten door The Killers en Florence + The Machine.

De ticketverkoop start op donderdag 15 februari om 13 uur via tickets.pukkelpop.be. Alle info over ticketprijzen, camping opties en eet- en drankbonnen vind je op de officiële website.

Uitverkocht Werchter Boutique vervolledigt affiche met 3 namen

De line-up van dagfestival Werchter Boutique, dat op zaterdag 17 juni plaatsvindt in het Festivalpark in Werchter, is rond. S10, Selah Sue en Ellie Goulding vervolledigen de affiche. Bovenaan de affiche staat nog steeds P!NK te blinken, en ook OneRepublic en Goldband bevestigen hun aanwezigheid reeds. Net als 63.000 festivalgangers. Want Werchter Boutique is al helemaal uitverkocht.

***

Na de AB nu ook Lokerse Feesten: de comeback van Siouxsie Sioux is compleet

Siouxsie Beeld RV

De affiche van de Lokerse Feesten doet denken aan de plaatselijke paardenworst, die hapje voor hapje zijn volledige smakenpalet prijsgeeft. Ook nu vult de organisatie maar één plaatsje op de line-up in, maar wat voor één: op maandag 7 augustus is Siouxsie Sioux de grande dame van de avond.

Haar Banshees heeft ze al lang niet meer bij en hetzelfde geldt voor The Creatures, maar die heeft Sioux niet nodig nu ook haar solo-carrière almaar impressionanter wordt. In 2008 stond ze nog in Gent op de World Soundtrack Awards naast de inmiddels overleden Angelo Badalamenti om ‘Careless Love’ uit John Maybury’s ‘The Edge of Love’ te zingen. Haar eerste Belgische comebackshow, op 3 mei in de AB, was in geen tijd uitverkocht, dus dit zal voor veel kinderen van de jaren tachtig een mooie herkansing zijn.

De voorverkoop voor maandag 7 augustus, de dag waarop ook Placebo en The Haunted Youth naar Lokeren komen is al gestart via www.lokersefeesten.be.

YUNGBLUD, Joost én Turnstile: Pukkelpop kondigt 11 nieuwe namen en start ticketverkoop aan!

Woensdagen, wat heb je eraan? Je bent allang niet meer uitgerust van het weekend en je kan de zaterdag nog niet ruiken. Tót Pukkelpop op de deur klopt! Met 11 nieuwe namen lijkt zelfs augustus nabij.

Op vrijdag 18 augustus stuitert punkbijou YUNGBLUD, na zijn energieke show op Werchter vorig jaar, over de Main Stage van Kiewit. Raden we dan weer minder aan die dag: de post-discopop van Years & Years, waar Onze Man vorig jaar nog deze gevleugelde woorden over sprak: ‘Je kan een drol niet oppoetsen, maar je kan ze wel in glitter rollen. Daar is dan ook àlles mee gezegd.’

Ook de elektronische euforie van Bicep (live), vorig jaar nog goed voor ★★★★½ op Rock Werchter, is terug te vinden in de line-up, net als de Celtic punkrock van Dropkick Murphys en de indierock van Foals. Joost komt nóg maar eens langs, vorig jaar verraste hij Onze Man compleet (★★★★☆) en voor nog meer charisma en neo-psychedelic komen ook King Gizzard & The Lizard Wizard nog eens langs na hun passage in 2018: schijtegoed optreden.

Verder in Kiewit: de Berlijnse Supergruppe Moderat (★★★★☆), de acid techno van rijzende ster Reinier Zonneveld (live), de globetrottende afrobeats van Rema en last but zeker not least Turnstile, de coolste hardcore dudes van dit moment die vorig jaar nog de mainstage van Werchter afbraken.

Eerder kondigde Pukkelpop ook al headliners als Billie Eilish, Angèle, Anne-Marie, Florence + The Machine en The Killers. Oh ja, ook belangrijk: de ticketverkoop start volgende week woensdag 15 februari om 13.00u.

7 februari 2023

Van The 1975 over Charlotte Adigéry & Bolis Pupul tot Oscar and the Wolf: Best Kept Secret lost eerste namen

Best kept secret Beeld Humo

Best Kept Secret heeft de eerste namen voor de 2023-editie van het festival gelost, en het zijn er meteen véél. Onder meer Aphex Twin, Arlo Parks, Christine and The Queens, The Chemical Brothers, Oscar and the Wolf, Unknown Mortal Orchestra en The 1975 tekenen op 9, 10 en 11 juni present op de Beekse Bergen.

Best Kept Secret wil de vorig jaar ingezette lijn van het festival in 2023 versterken en nog meer inzetten op één programma plaats voor zowel muziek als eten, kunst en cultuur. Dat doet het met onderstaande reeds aangekondigde namen:

The 1975 ∙ Alex G ∙ Alvvays ∙ Aphex Twin ∙ Arlo Parks ∙ Beeldjutters ∙ Big Joanie ∙ Billy Nomates ∙ Black Country, New Road ∙ Bosch Parade ∙ Bumble B. Boy ∙ Caroline Polachek ∙ Charlotte Adigéry & Bolis Pupul ∙ The Chemical Brothers ∙ Christine And The Queens ∙ Clt Drp ∙ Club Kilo Kilo X Playground Love ∙ Cola ∙ The Comet Is Coming ∙ The Cool Greenhouse ∙ Crack Cloud ∙ Cumgirl8 ∙ De Pont Museum ∙ Dope Lemon ∙ Erika De Casier ∙ Frankie Stew And Harvey Gunn ∙ Gaye Su Akyol ∙ Gert Wessels ∙ Glass Beams ∙ Goldband ∙ Gretel Hänlyn ∙ Haai ∙ Hermanos Gutiérrez ∙ Ineffekt ∙ Interpol ∙ Japanese Breakfast ∙ Jockstrap ∙ Joey Valence & Brae ∙ Jop Vissers Vorstenbosch ∙ Julia Jacklin ∙ Kartje Kilo ∙ Kevin Morby ∙ Kurt Vile & The Violators ∙ Lankum ∙ Lime Garden ∙ M(H)Aol ∙ The Mars Volta ∙ Mich ∙ Muziekgieterij In Wilder Wanderland ∙ Nation Of Language ∙ Oscar And The Wolf ∙ Oumou Sangaré ∙ Peach Pit ∙ Personal Trainer ∙ Philou Louzolo ∙ Pitou ∙ Pongo ∙ Psychedelic Porn Crumpets ∙ Röyksopp ∙ Sarah Neutkens X Kamerata Zuid ∙ Secret Artists In Residence ∙ Shimza ∙ Sir Chloe ∙ Somebody’s Child ∙ Sophie Straat ∙ Sorry ∙ Stone ∙ Sudan Archives ∙ Surf Curse ∙ Sylvie Kreusch ∙ Terzij De Horde ∙ The Floor By Dj St. Paul ∙ The Lodge Restobar ∙ Tinariwen ∙ Two Door Cinema Club ∙ Unknown Mortal Orchestra ∙ The Voidz ∙ Wilder Land Thee ∙ Wodan Boys

De volledige line-up wordt binnenkort aangekondigd. De ticketverkoop start met een exclusieve presale op 8 februari, waarvoor gegadigden zich nog tot 7 februari, 18:00 uur, kunnen inschrijven op de website. De reguliere ticketverkoop begint op 10 februari.

3 februari 2023

Humo’s Rock Rally-winnaar The Hickey Underworld maakt comeback

Beeld Gie Knaeps

Na de MIA-winst van Metejoor eindelijk nog eens goéd nieuws van eigen muzikale bodem: The Hickey Underworld, in 2006 nog primus op onze eigenste Rock Rally, maakt een comeback. In de originele bezetting dan nog wel: Jonas Govaerts neemt na gehoorproblemen de gitaar weer over van Tim Vanhaemel, die in 2015 nog te horen was op ‘III’. Die plaat betekende meteen ook het laatste wapenfeit van The Hickey Underworld, die in 2016 de deuren van hun repetitiekot sloot.

Maar nu mogen de versterkers weer worden aangesloten dus, want frontman Younes Faltakh en co. keren terug met nieuwe muziek en live optredens - waaronder al zeker één op Rock Herk, zo verklapte de band. Dankzij Sofie Engelen, die in dit prachtblad liet optekenen ‘elk jaar een reünie te eisen’? ‘Hopelijk brengt 2023 goed nieuws’, klonk het weinig subtiel, en zo zijn Engelens smeekbedes eindelijk verhoord.

Lees ook: De beste 75 Belgische songs sinds 2000

***

Weer twee headliners voor Pukkelpop gelost: The Killers en Florence + The Machine

3 februari 2023

Pukkelpop kondigde vrijdagochtend wéér twee grote namen aan voor de editie van 2023. Niemand minder dan The Killers stappen opnieuw de Main Stage op. Hun vorige passage op Pukkelpop dateerde al van 2008, toen ze met hits als ‘Mr. Brightside’ de volledige festivalweide in de fik zetten. Ook Florence Welsh zakt voor het eerst in meer dan een decennium nog eens af naar Kiewit. Zowel The Killers als Florence + The Machine zijn op zondag 20 augustus 2023 te zien op Pukkelpop.

Deze week werden met Billie Eilish, Angèle en Anne-Marie nog enkele andere grote namen voor Pukkelpop bekendgemaakt. Deze headliners krijgen in de loop van de komende weken en maanden het gezelschap van een kleine 200 andere acts. Volgende week wordt ook de startdatum van de ticketverkoop aangekondigd.

Belgen boven op de festivals: Angèle is headliner op Pukkelpop, dEUS op Live is Live

2 februari 2023

De Week van de Belgische Muziek is volop bezig en dat merk je ook aan de festivalaankondigingen. Vandaag, donderdag, kondigden twee festivals een grote naam van bij ons aan. Eerst was er Pukkelpop met het nieuws dat Angèle op 19 augustus het hoofdpodium afsluit. Voor de Brusselse is het haar eerste headlinershow op een Vlaams festival, nadat ze vorig jaar al een prominente plek kreeg op Dour. Voor dezelfde dag werd ook de naam van Anne-Marie aan de affiche toegevoegd.

En dan was er nog Live is Live met het nieuws dat dEUS er de headliner wordt op de tweede festivaldag in de Antwerpse Middenvijver. Een thuismatch dus voor de groep rond Tom Barman, die dan zijn nieuwe album ‘How to Replace It’ uit zal hebben én mag helpen om het programma voor de rest van de dag samen te stellen. Afspraak op 25 juni voor een gODDELIJKE festivaldag dus. Eerder werden voor Live is Live Balthazar, The War On Drugs en Warpaint aangekondigd.

Morgen worden er weer nieuwe namen voor Pukkelpop gelost. De startdatum van de ticketverkoop volgt binnenkort. Voor dEUS op Live is Live kun je vanaf woensdag 8 februari om 12 uur tickets kopen via www.liveislive.be. Tickets voor zaterdag 24 juni zijn reeds te koop.

Lees ook Angèle was in het Sportpaleis evenveel vrouw van de wereld als meisje uit Brussel ★★★★☆ Blij dat Anne-Marie van het podium van Werchter stapte met tien vingers, zo gretig at Rock Werchter uit haar hand ★★½☆☆

Beyoncé komt naar Brussel tijdens wereldwijde ‘Renaissance’-tournee

1 februari 2023

Het gonsde al een tijdje van de geruchten in de BeyHive op het wereldwijde web: Beyoncé zou binnenkort de wereldtournee van haar ‘Renaissance’-album aankondigen. Vandaag is het dan ein-de-lijk zover, want Queen B loste een officiële foto van de tournee op social media én dropte de Europese data stilletjes op haar website.

Op zondag 14 mei 2023 zal Beyoncé optreden in het Koning Boudewijnstadion. Brussel is de tweede stop van het Europese luik op de tournee, daarna passeert ze ook nog onder andere in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De officiële ticketverkoop start om 10 uur op 10 februari via ticketmaster.be.

***

Pukkelpop 2023 maakt eerste headliner bekend: Billie Eilish komt terug

Beeld NYT

In een interactieve glazen container op het Verbindingsplein in Hasselt kwam vandaag stipt om 11 uur de naam van de allereerste headliner van Pukkelpop 2023 op meer dan 30 televisietoestellen tevoorschijn. Niemand minder dan Billie Eilish komt op vrijdag 18 augustus terug naar Kiewit. Volgens de organisatie wordt haar passage op Pukkelpop ook haar enige show in België dit jaar.

Billie Eilish, amper 21, is de jongste headliner die Pukkelpop ooit heeft gehad en één van de grootste en meest gewaardeerde singer-songwriters van haar generatie. Haar optreden in 2019 op de Main Stage was er eentje waar volgens Onze Man ‘talent, lef en bovenal echtheid van afdroop’ en prijkte zelfs in zijn lijstje van beste Pukkelpop-concerten van de afgelopen 20 jaar.

Donderdag en vrijdag worden op hetzelfde uur en op dezelfde locatie nog enkele belangrijke namen voor Pukkelpop aangekondigd. De startdatum van de ticketverkoop volgt binnenkort.

Van Morrison speelt deze zomer twee concerten in ons land

Amper een jaar na zij passage op Gent Jazz keert Van Morrison terug naar ons land! Op 4 juli staat hij op het podium van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, een dag later treedt hij op in het Koninklijk Circus van Brussel. Tickets voor beide shows zijn te koop vanaf vrijdag 3 februari om 10u via greenhousetalent.com.

De Noord-Ier werd in 1993 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en mocht doorheen zijn carrière o.a. een Brit Award en zes Grammy’s in ontvangst nemen. In 2015 werd hij geridderd voor zijn verdiensten voor de muziekindustrie. Dit jaar is het 58 jaar geleden dat Van Morrison met zijn band Them de rockklassieker ‘Gloria’ op de wereld losliet - als B-kantje! Zijn eerste solosingle, het tijdloze ‘Brown Eyed Girl’, dateert dan weer uit 1967. En een jaar later maakte hij met ‘Astral Weeks’ één van de weinige albums die in Pitchfork ooit 10/10 kreeg.

De laatste tijd maakte Van vooral furore als groot tegenstander van de lockdowns en met albums waarbij hij kwantiteit boven kwaliteit verkoos. Kan hij het nog? We komen het deze zomer te weten, twee keer!

***

28 januari 2023

Van Like Mike solo tot dj Shaquille O’Neal: Tomorrowland maakt volledige line-up van 600(!) namen bekend

Tomorrowland heeft zojuist de volledige programmering met meer dan 600 namen onthuld. Naast de verwachte grote dj's zoals Martin Garrix, Lost Frequencies, Paul Kalkbrenner, Eric Prydz, Hardwell en Armin van Buuren, zijn er ook een paar opvallende namen: Like Mike zal een soloset geven, voormalige NBA-vedette Shaquille O’Neal treedt aan als DJ Diesel en popster John Newman komt langs. The Chainsmokers en Black Coffee keren terug, net als Nina Kraviz, Amelie Lens en Steve Aoki.

Op de veertien podia op het festivalterrein in De Schorre is ook plaats voor, en we citeren het persbericht, ‘een groot aantal melodic house- en techno-artiesten, live techno acts en liefhebbers van de diepere sounds zoals &ME, Adam Beyer, Adriatique, Agents Of Time, Âme, Anyma, Bedouin, Boris Brejcha, Cellini, Dino Lenny, Dixon, DJ Tennis, Joris Voorn, Joseph Capriati, Kevin De Vries, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Mind Against, Reinier Zonneveld, Stephan Bodzin en Tale Of Us.’ De volledige line-up kunt u hierzo vinden.

Het festival vindt plaats tijdens de weekenden van 21 tot 23 juli en 28 tot 30 juli.

Ook Stormzy tekent present voor Rock Werchter 2023

Stormzy, de koning van de grime, het rauwe Britse antwoord op Amerikaanse rap, treedt terecht aan op de Main Stage van Rock Werchter. Op donderdag 29 juni is het plaatsje voor Stromae helemaal de zijne.

In 2019 was hij de eerste zwarte soloartiest uit eigen land die het tot headliner schopt op Glastonbury. Het magazine Time plaatste hem op de cover als ‘next generation leader’. En dat alles op basis van één plaat, ‘Gang Signs & Prayer’, die donkere en felle grime toegankelijk maakte voor een breed publiek. Het leverde hem ook een Brit Award voor Album of the Year op. Op zijn meest recente album, ‘This Is What I Mean’, waren de beats zachter en legde hij zijn ziel bloot.

Afspraak in het Festivalpark in Werchter op donderdag 29 juni 2023. Tickets zijn in verkoop via ticketmaster.be.

Goldband! Merol! Charlotte Adigéry & Bolis Pupul! Cactus komt met nieuwe namen en het zijn er goeie

Het gaat goed met Cactusfestival, dank u. De organisatie bereidt volop zijn veertigste editie voor en voegt nog eens zes namen aan de affiche toe. Daarvan treden er drie meteen aan op vrijdag 7 juli, de dansbare openingsavond: Goose, Goldband en Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

Ook de line-up van zaterdag 8 juli is versterkt met twee smaakmakers van de voorbije festivalzomer: The Haunted Youth en Merol. Voor zondag 9 juli werd dan ook nog eens een groep aangekondigd die bij schaamteloos lome zondagen past: Kurt Vile and the Violators.

Tickets voor Cactusfestival 2023 zijn te koop op cactusfestival.be.

Lees ook ons interview met Goldband: ‘Bier, bacardi-cola en onze dealer: het zijn de drie voorwaarden voor een geslaagd avondje’

Rock Werchter lost maar liefst 30 nieuwe namen

Rock Werchter 2023 krijgt steeds meer vorm, met 30 kersverse namen die aan de affiche zijn toegevoegd. Op donderdag 29 juni treden Iggy Pop, Röyksopp, Warhaus, Anna Calvi, Compact Disk Dummies, Gayle, Merol en Picture This aan. Op vrijdag 30 juni zijn er ook Liam Gallagher, Ben Howard, Fever Ray, The Haunted Youth, Spoon, Squid, PUP, Hot Milk en Kelsy Karter & The Heroines. Op zaterdag 1 juli zakken Interpol, The Opposites, City And Colour, Dope Lemon, Mimi Webb en Touché Amoré af naar het Festivalpark. Tot slot zijn ook Lil Nas X, RÜFÜS DU SOL, The Driver Era, J.I.D, Baby Queen, Nova Twins en Ethan Bortnick er bij op zondag 2 juli.

Tickets voor Rock Werchter 2023 zijn in verkoop via ticketmaster.be. Ongeveer twee derde van de affiche staat er nu, meer namen volgen binnenkort.

Beeld Rock Werchter

Editors op HEAR HEAR! 2022 Beeld Alex Vanhee

HEAR HEAR!, het ééndagsfestival van Pukkelpop dat vorig jaar in het leven werd geroepen, krijgt geen vervolg dit jaar. ‘In 2023 zetten we voluit in op een ijzersterke Pukkelpopeditie en blijft HEAR HEAR! even in de koelkast. Volgend jaar bekijken we dat graag opnieuw.’

De gematigde opkomst (15.000 bezoekers) van de eerste editie, met namen als Liam Gallagher, Editors en Pixies, is naar eigen zeggen niet de reden van de pauze. De feedback van de festivalgangers zou zelfs net voor een verderzetting hebben gepleit: ‘Dat HEAR HEAR! erg positief werd onthaald door de aanwezige festivalgangers, bleek uit de talrijke reacties die we tijdens en ook na het festival kregen’, vertelt woordvoerder Frederik Luyten aan ‘Het Nieuwsblad’. ‘Helaas is dat in deze tijden niet altijd voldoende en moeten we als organisatie keuzes durven maken.’ Het feit dat de stad Hasselt dit jaar ook al De Warmste Week financierde zal de beslissing niet bemoeilijkt hebben.

Dat andere nieuwe nevenfestival van Rock Werchter en Tomorrowland, CORE, zal dit jaar wel voor de tweede keer plaatsvinden.

Lokerse Feesten heeft met Placebo zijn vierde naam beet

Het gaat lekker in Lokeren, en dan hebben we het niet over de productie van paardenworst of het pensioenfonds van Killian Overmeire. Over de Feesten hebben we het dan, die na de wedersamenstelling van Blur en de oranje revolutie van Goldband en The Opposites een andere naam met faam naar Oost-Vlaanderen hebben gesommeerd: Placebo.

20220625 Werchter Belgium: TW Classic, Placebo Beeld © Stefaan Temmerman

De band van Brian Molko is aangekondigd voor maandag 7 augustus. Een prachtige gelegenheid om de ogen te zwarten, uw Joepie-posters uit te halen en te genieten van rijpe klassiekers à la ‘Every You, Every Me’, ‘Song To Say Goodbye’ en ‘The Bitter End’. Vorige jaar bracht de band nog ‘Never Let Me Go’ uit en prijkte ze op de affiche van TW Classic.

Wie tickets wil: niet naar de apotheker lopen voor dit Placebo, een rondje langs www.lokersefeesten.be volstaat.

Lees ook ons verslag vanop TW Classic: met een strakke, maar ook akelig afstandelijke set wist Placebo in de druilregen hooguit de grootste fans en zombies aan hun kant te krijgen ★★★☆☆

Tamino en The Libertines komen naar Cactus, terwijl Couleur Café uitpakt met Thundercat

In deze winterse dagen kan een mens zich opwarmen aan de vele namen waarmee organisatoren van festivals in het rond strooien. Nadat Rock Werchter, Graspop en CORE hun affiches al flink aanspekten, is het nu aan Cactusfestival en Couleur Café, twee vaste waarden op de zomerse kalender, om goed nieuws te brengen.

Cactusfestival in Brugge vindt op 8, 9 en 10 juli 2023 voor de veertigste keer plaatsvindt en heeft voorlopig drie namen in de aanbieding voor zijn feesteditie: Tamino, The Libertines en de Noorse rockband Madrugada. De ticketverkoop is begonnen via cactusfestival.be.

Couleur Café verkoopt al een tijdje early bird-tickets. Meer dan 80 procent ging volgens de organisatie al de deur uit, zonder dat er één naam bekend was. Van de eerste vier artiesten valt jazz- en funkbassist Thundercat het meeste op. Ook de Argentijnse rapster Sofia Gabanna, afro-artiest BNXN en r&b-belofte Black Sherif komen langs. Afspraak van 23 tot en met 25 juni, onder het Atomium.

CORE Festival lost eerste namen: alt-J, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en meer

Het Brusselse CORE Festival pakt vandaag uit met de eerste namen voor de tweede editie op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023. Ook nu weer kiest CORE Festival voor een boeiende mix van pop, indie, live elektronische muziek, hiphop en alternative dance. Onder andere alt-J, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Goldband, NxWorries (Anderson.Paak x Knxwledge) en The Blessed Madonna zullen van de partij zijn. Meer acts worden binnenkort bekendgemaakt.

CORE Festival beleefde vorig jaar een geslaagde eerste editie met 40.000 bezoekers in het Ossegempark, aan de voet van het Atomium. De voorverkoop voor de editie van 2023 start op vrijdag 16 december om 11 uur, via corefestival.com. Voor een dagticket tel je 77 euro neer, een weekendticket kost 138 euro.

De festivalzomer wordt steeds mooier, met Rosalía, Kendrick Lamar en Christine and the Queens

Beeld Renell Medrano

Het aftellen naar de festivalzomer lijkt wel een adventskalender: elke dag trakteert een ander festival ons op nieuwe namen voor hun affiche, en na de Lokerse Feesten doen vandaag ook Les Ardentes en Rock Werchter hun duit in het zakje.

Op zondag 2 juli prijkt Christine and the Queens in het Festivalpark van Werchter. Het wordt zijn tweede passage op het festival na een eerder optreden in 2015, dat met sterren werd overladen. Ook de Spaanse sensatie Rosalía is inmiddels aangekondigd voor zondag.

Ook het hiphopfestival Les Ardentes, dat eerder deze week al Travis Scott aankondigde, pakt opnieuw uit met een headliner: Kendrick Lamar. De maker van één van Humo’s platen van 2022 komt op 6 juli 2023 naar Luik. Ook Central Cee, die hopelijk een betere dag heeft dan tijdens zijn passage in Antwerpen vorige maand, zakt naar de Walen af. Hij mag de weide entertainen op 9 juli.

Les Ardentes vindt plaats van 6 tot en met 9 juli in Luik. De ticketverkoop start donderdag 15 december om 11 u via lesardentes.be.

Voor het eerst sinds 2013 in ons land: Blur is eerste headliner op Lokerse Feesten

Nu de headliners van Rock Werchter bekend zijn, is het de beurt aan de Lokerse Feesten: de Britse band BLUR siert als eerste de affiche. Damon Albarn en kornuiten zullen op dinsdag 8 augustus optreden op de Grote Kaai.

De legendarische band, bekend van onder andere ‘Song 2’ en hun Battle of Britpop met Oasis, gaat op reünietournee en komt dus ook voor de eerste keer sinds 2013, toen ze als headliner op Rock Werchter stonden, naar ons land.

De ticketverkoop start op zaterdag 10 december om 10u via www.lokersefeesten.be.

De 48e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 13 augustus 2023.

Al 19 namen voor Dour: nu ook Paul Kalkbrenner en Solomun aangekondigd

8 december 2022

Niet alleen Rock Werchter, maar ook Dour kondigt de laatste weken sneller namen aan dan de winkels in het Henegouwse zo rond half juli hun Cara-pils verkocht krijgt. Onder anderen 070 Shake, Caribou, Phoenix, Hudson Mohawke en Yung Lean waren al bevestigd en daar kwamen vandaag nog eens vijf namen bij, met pompende beats als gemene deler: Paul Kalkbrenner, Boys Noize, Solomun, Overmono en ØTTA. Voor Kalkbrenner is het alweer de vijfde keer dat hij kastelen mag bouwen in de lucht en in het zand van Dour, Boys Noize zit aan zijn zesde passage.

De kaartenverkoop begint vrijdag om 10 uur. Alle info op dourfestival.eu.

Rock Werchter lost nieuwe naam: Red Hot Chili Peppers sluiten vrijdag af

Mondjesmaat loste Rock Werchter de afgelopen weken de eerste namen van headliners voor de editie van 2023. De eerste vijf aangekondigde namen vormden alvast een topaffiche, met Stromae op donderdag, Muse, Oscar and the Wolf en Fred Again op zaterdag, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age op zondag. Alleen voor vrijdag was het nog gissen welke naam de Schuer uit zijn hoed zou toveren.

Enter Red Hot Chili Peppers, die vandaag een nieuwe tournee aankondigen én daarin meteen een plaatsje vrijmaken voor het Festivalpark in Werchter, op vrijdag 30 juni.

Hun nieuwe album ‘Return of the dream canteen’ is gemaakt tijdens dezelfde sessies als ‘Unlimited love’, de plaat die ze slechts een half jaar geleden uitbrachten. De Peppers hebben er dus duidelijk zin in, en u wellicht ook, want de Californische rockers zijn al jaren een ware puliekslieveling in Werchter.

Tickets voor Rock Werchter 2023 zijn nu al in verkoop via ticketmaster.be.

The Weeknd komt in juli dan toch naar België, en ziet het groots

Zonnebril in de aanslag, want op 11 juli 2023 zal het Koning Boudewijnstadion gehuld worden in ‘Blinding lights’. Na een succesvolle Noord-Amerikaanse tournee blijkt The Weeknd Europa dan toch niet vergeten. Naast een passage in Amsterdam en verschillende stops in Duitsland en Frankrijk houdt Abel Tesfaye voor het tweede luik van zijn ‘The After Hours til Dawn’-tournee ook halt in Brussel.

Zoals dat tegenwoordig gaat bij megaconcerten, mag u voor het stadionoptreden van The Weeknd eveneens diep in de buidel tasten. Ticketprijzen variëren van 52,88 euro voor de goedkoopste zitplaatsen tot maar liefst 139,28 euro voor de duurste. ‘I need a sugar daddy’, echoën de wanhopige fans massaal op Twitter. Het is echter nog maar de vraag of die suikerpapa naast een smak geld ook een hoop geduld bezit om de allicht dramatische wachtrijen bij Ticketmaster te trotseren.

Lees ook: Slechte service, dure tickets, machtsmisbruik: Live Nation ligt na nieuw Taylor Swift-fiasco zwaar onder vuur

Wie vrijdag 2 december om 12 uur toch een ticketje kan bemachtigen krijgt daar wel een souvenir NFT bij, want de ‘After Hours til Dawn’-tournee is ‘powered by Binance’, het wereldwijde blockchain ecosysteem achter ‘s werelds grootste cryptobeurs. Bovendien gaat per verkocht ticket één euro naar het Wereldvoedselprogramma van de VN. En als dat u niet overtuigt, dan kunt u natuurlijk ook gewoon voor de muziek komen.

Tickets voor het concert van The Weeknd in het Koning Boudewijnstadion op 11 juli 2023 zijn vanaf vrijdag 2 december om 12 u te koop via ticketmaster.be.

Dé perfecte festivalaffiche bestaat niet? Denk nog maar eens na (en maak die gewoon zelf)

28 november 2022

Zit u, net als velen van ons, ongeduldig te wachten op uw Spotify Wrapped 2022? Kan u niet wachten om uw volgers op sociale media of collega’s aan het koffieapparaat te overtuigen van uw superieure muzieksmaak? Droomt u nog na van de festivalzomer, maar had u de affiche toch liever anders gezien? Dan is er goed nieuws: de app Instafest, waar u makkelijk uw eigen festivalaffiche kan samenstellen.

Instafest, een app waar u zelf een festivalposter kan samenstellen. Beeld Instafest

Hoe dat moet, is simpel. De app vraagt toestemming tot uw Spotify-account en stelt een poster samen aan de hand van uw luistergegevens. U hebt zelf de keuze tussen gegevens van vier weken, zes maanden of uw all-time topartiesten. Daarnaast kunt u kiezen uit drie stijlen van poster. Als u de app beu bent of niet langer vertrouwt, kan u handmatig de toestemming tot de app opzeggen in uw Spotify-account. En nu is het wachten op Spotify Wrapped!

OneRepublic en de hipste en vuilste schlagerzangers van Nederland: Werchter Boutique kondigt twee nieuwe namen aan

Werchter Boutique kleurt niet enkel roze maar ook goud, zo blijkt: nadat het dagfestival headliner P!NK aankondigde, laat het de Amerikaanse OneRepublic en de Nederlanders van Goldband ook naar Werchter afreizen. Wie de affiche mag vervolledigen, komen we later te weten.

Goldband veroverde onze harten afgelopen festivalzomer op zowel Rock Werchter als Pukkelpop. Wie dit keer (opnieuw) mee wil feesten met het trio of sterretjes wil tellen met OneRepublic, moet op zaterdag 17 juni in het Festivalpark in Werchter zijn. Voor een ticketje telt u 108 euro neer. Meer informatie vindt u op de website van Werchter Boutique.

Graspop blijft met headliners strooien: ook Gojira komt naar Dessel

Gojira op Graspop Metal Meeting 2019 Beeld Stefaan Temmerman

Druppelsgewijs, als het zweet dat zich uit de poriën van een headbangende metalhead wringt, lost Graspop zijn line-up. Na Def Leppard, Slipknot, Ghost, Mötley Crüe en Parkway Drive is het deze keer aan de Franse metalgrootheid Gojira om zich bekend te maken als headliner van de Kempense metalhoogmis.

Grote kans dat hun chauffeur zonder gps naar Dessel rijdt, want het wordt al de achtste keer in zeventien jaar tijd dat Gojira op Graspop speelt na passages in 2006, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017 en 2019. De ticketverkoop voor Graspop Metal Meeting 2023 start op zaterdag 26 november om 10.00 uur via ticketmaster.be.

Gemaskerd bal in Dessel: Slipknot is derde headliner voor Graspop Metal Meeting

Volgens de laatste geruchten is de inkt van het verslag dat de brandweer van Kiewit schreef over Slipknot op Pukkelpop nog steeds nat. Het houdt de Amerikaanse metalband alleszins niet tegen om weer een Belgisch concert aan te kondigen. Afspraak op 17 juni 2023 aan de Stenehei in Dessel, want Slipknot is aangekondigd voor Graspop Metal Meeting. Belangrijk verschil tegenover Pukkelpop: intussen heeft de band een nieuwe plaat uit, ‘The End So Far’.

De band rond zanger Corey Taylor is al de derde naam op de affiche van de metalmis: eerder tekenden Def Leppard en Mötley Crüe het startblad. De ticketverkoop begint later dit jaar.

Tenacious D breekt volgend jaar Vorst Nationaal af

Jack Black en Kyle Gass vormen, volgens zichzelf althans, The Greatest Band in The World: Tenacious D. Een briljant duo dat keetschopt in hun geestverruimend multidisciplinair project. Met een nieuw conceptalbum onder de arm, waaraan ze de laatste hand leggen, kondigen ze na twee jaar hun terugkeer naar Europa aan. Tenacious D speelt op 13 juni in opnieuw Vorst Nationaal!

De ticketverkoop start vrijdag 4 november om 10 via livenation.be. Voor een ticket betaal je - luister even goed Mick Jagger - 47,50 euro.

Ticketverkoop Rock Werchter van start. Hoeveel meer betaal je dan vorig jaar?

Tickets voor Rock Werchter 2023 zijn nú te koop. De eerste vijf aangekondigde namen voor het festival wijzen alvast op een topaffiche: Stromae op donderdag, Muse en Fred Again op zaterdag, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age op zondag. Daar komt dus sowieso nog een headliner voor de vrijdag bovenop, naast de tientallen artiesten die gedurende de dag en op de andere podia spelen.

Topnamen mogen wat kosten en dat zien we ook terug in de ticketprijs. Voor een combiticket betaal je dit jaar 292 euro, omgerekend 73 euro per dag en daar komt nog een campingticket bovenop. Een dagticket gaat weg voor 127 euro. Vorig jaar betaalde je voor een combiticket nog 262 euro, waarmee we dus een prijsverhoging zien van ongeveer 9%. Nog verder terug, in 2013, was die prijs 200 euro. Daarmee is het festival nog altijd goedkoper dan bijvoorbeeld Tomorrowland, waar je afgelopen jaar omgerekend 87 euro per dag betaalde.

Wéér een klepper op Rock Werchter 2023: Queens of the Stone Age!

Dat de Schuer dit jaar kosten noch moeite spaart voor een topaffiche moge inmiddels wel duidelijk zijn. Rock Werchter trakteerde ons vandaag immers in alle vroegte op alwéér een topnaam. Queens of the Stone Age treden op Rock Werchter aan als vierde straffe headliner, nadat eerder al bekend werd gemaakt dat Stromae, Arctic Monkeys en Muse present tekenen. Daarmee maken ze hun afwezigheid op de editie van 2022 goed, toen ze ondanks een eerdere mededeling toch niét naar Werchter bleken af te zakken.

Josh ​ Homme en co. zullen op zondag 2 juli op de Main Stage staan. Rock Werchter 2023 vindt plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. De ticketverkoop start op zaterdag 29 oktober om 10 uur.

Rammstein kondigt derde concert aan in Koning Boudewijnstadion

Heer, geef ons vuur, nog méér vuur. Wel, de gebeden van de Rammsteinfans zijn aanhoord, want de Duitse rockiconen hebben een derde concert in ons land aangekondigd. Na 4 en 5 augustus zullen Till Lindemann en zijn bende ondeugende kornuiten ook op donderdag 3 augustus het Koning Boudewijnstadion in lichterlaaire zetten. Opvallend: de nieuwe show is de enige datum die aan de Europese tour wordt toegevoegd.

De eerste twee concerten waren in een mum van tijd uitverkocht, maar het Rammstein-leger bleef zich maar op de wachtlijst zetten. Zij die vorige keer te laat waren, kunnen komende vrijdag vanaf 10u een nieuwe kans wagen.

Muse is de derde headliner van Rock Werchter 2023

Gun ons wat rust, Schuer! De headliners voor Rock Werchter volgen elkaar even snel op als de inwoners van Downing Street 10, maar gelukkig gaat het hier wél om een blijde intrede: Muse is de derde headliner van Werchter 2023. De band zal de wei van Werchter op zaterdag 1 juli hullen in bombastische rock en de geur van nilliesnostalgie.

Eerder werd al aangekondigd dat Stromae headliner zou zijn op de openingsdag van Rock Werchter 2023. Woensdag voegde de organisatie daar Arctic Monkeys aan toe. Rock Werchter 2023 vindt volgend jaar plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. De ticketverkoop start op zaterdag 29 oktober.

Graspop kondigt eerste namen aan: Mötley Crue en Def Leppard sluiten metalhoogmis af

Na Rock Werchter is nu ook Graspop begonnen aan het vullen van zijn affiche en dat doet de metalhoogmis in Dessel meteen met twee brokken geschiedenis: Def Leppard en Mötley Crüe sluiten op zondag 18 juni 2023 het festival af.

Voor Def Leppard is het na 2008 en 2019 de derde passage op Graspop, Mötley Crüe stond er al eens in 2009. De bands gingen vorige zomer nog samen op tournee langs de Amerikaanse stadions en gooien er dus volgend jaar nog een ronde door Europa tegenaan.

Graspop Metal Meeting palmt ook in 2023 vier dagen lang de Stenehei in Dessel in, van 15 tot en met 18 juni. De datum waarop de ticketverkoop begint, is nog niet bekend.

Arctic Monkeys komt naar Rock Werchter

19 oktober 2022

De Schuer is on a roll. We waren nog maar pas bekomen van het nieuws dat Stromae op Rock Werchter 2023 zal staan of daar is de nieuwe headliner al en het is opnieuw een klepper. Ook Arctic Monkeys zakken volgend jaar af naar de heilige wei. Alex Turner en zijn compagnons stonden afgelopen zomer nog op Pukkelpop en brengen komende vrijdag hun nieuwe plaat ‘The Car’ uit. Verwacht je dus een grote lading nieuwe muziek op Werchter.

Dat je het ijzer moet smeden als het gloeiend heet is, moet je Herman Schueremans niet leren, dus kijk daar, de start van de ticketverkoop nadert. Vanaf zaterdag 29 oktober zijn de kaartjes beschikbaar. Voor wie de agenda al vast heeft: Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli.

Rock Werchter 2023 lost eerste naam: Stromae is headliner

12 oktober 2022

Ze is alweer voorbij, die goede oude festivalzomer, maar niet getreurd: Rock Werchter is al druk bezig met het voorbereiden van de editie van 2023. Vandaag losten Schuer en co. al de allereerste headliner: niemand minder dan Stromae zal op donderdag 29 juni 2023 op het hoofdpodium prijken. Eerder dit jaar bewees Stromae al dat hij een fantastische live performer is op Werchter Boutique, dus dat belooft.

Het festival vindt volgend jaar plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli 2023. De ticketverkoop van Rock Werchter 2023 start op zaterdag 29 oktober om 10 uur via rockwerchter.be.

P!NK is headliner van Werchter Boutique 2023

De Werchter-weide zal zaterdag 17 juni 2023 overspoeld worden door nostalgische dertigers, want eendagsfestival Werchter Boutique mag nillies-popster P!nk als headliner verwelkomen. De 43-jarige Amerikaanse bewees in 2019 nog over behoorlijk soepele gewrichten te beschikken door het publiek van grote broer Rock Werchter in te palmen met salto’s op tien meter hoogte. ‘Dat ene en enige uitroepteken in de naam van P!nk is een vergissing. Dat zouden er minstens vijf moeten zijn’, luidde het verdict van Onze Man over de spektakelshow destijds.

Wij hopen dus dat Alecia Beth Moore - maar P!nk bekt beter - niet te veel aan collageen heeft ingeboet in die vier jaar sinds dat memorabele optreden. Én dat haar setlist toch vooral uit oud materiaal bestaat. Want, geef toe: wie kan er nog een onvergetelijk P!nk-nummer opnoemen dat van na 2012, het jaar van laatste succesplaat ‘The truth about love’, dateert? (De eerste die ‘Cover me in sunshine’ zegt wensen wij een interimjob als de woordvoerder van Jan Jambon toe.)

De ticketverkoop voor Werchter Boutique 2023 start 14 oktober om 10 uur.

De zomer van 2023 wordt nog vuriger: Rammstein kondigt extra concert aan op de Heizel

8 september 2022

Niemand die weet hoe ze het doen in tijden van stijgende gasprijzen, maar de Duitse rockers van Rammstein hebben aangekondigd dat ze hun vurige show volgende zomer niet één, maar twee keer naar het Koning Boudewijnstadion brengen. De nieuwe show staat gepland op zaterdag 5 augustus 2023, een dag na de eerste. Die was in een mum van tijd uitverkocht. Ook in Nederland is er een concert bijgekomen, daar is het op 6 juli verzamelen geblazen in Groningen.

Voor Rammstein wordt 2023 het tweede jaar op rij dat ze in België spelen, nadat ze afgelopen zomer het Oostendse Park Nieuwe Koers mochten inwijden.

Update: ook het tweede concert van Rammstein is intussen uitverkocht.

Lees ook Rammstein in Oostende was absolute waanzin, maar wel van de soort waar wij niet genoeg van kunnen krijgen ★★★★★

***