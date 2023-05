Hendrik Lasure neemt live-sessie op in hospitaal: ‘We reden de microfoons rond op een buffetkar’

Toetsenist Hendrik Lasure schaart zich met zijn bands Bombataz en SCHNTZL bij de jazzcats, maar neemt ook op als Tamino belt. Hij is dus niet voor één gat te vangen, en toch wist hij zijn collega’s nog te verbazen door vorig jaar het kleine en kunstige ‘Het wiel’ te maken: een plaat in het Nederlands, gebaseerd op jeugdherinneringen. Vier van de mooiste nummers nam hij onlangs live weer op, bij Humo degusteert u in première de eerste twee.

HENDRIK LASURE «De concerten die ik speel met ‘Het wiel’, drijven op de spanning tussen twee uitersten: mijn songs zijn heel direct, mijn muzikanten improviseren vrijuit. Door op te treden zijn die twee uitersten alleen maar extremer geworden en het leek me heel mooi om die voortgang vast te leggen in een sessie.

HUMO Op ‘Het wiel’ beroeren je ouders de dwarsfluit en klarinet. Waarom spelen ze hier niet mee?

LASURE «Toen ze hun partijen opnamen, hadden ze al hun instrumenten al heel lang niet meer bespeeld. Ze zijn geen jazzmuzikanten en improviseren is hun ding niet. Eerst was het trouwens de bedoeling om op te treden met twaalf strijkers en nog een paar blazers, maar daar kreeg ik geen subsidies voor. Nu ben ik heel erg blij dat ik ‘maar’ met drie andere muzikanten speel: nu verrassen we elkaar meer dan in een groot orkest.»

HUMO Journalisten raken niet uitgepraat over je stemgeluid: hoog, soms wat rasperig en met een lichte West-Vlaamse tongval.

LASURE «Ik zong eerst heel gekuist, als een echte kleinkunstzanger, maar daar werd ik zelf ongemakkelijk van. Nu wil ik net de lelijke klanken in de verf zetten. Daarom zing ik in ‘Vrouwe jaloezie’ het woord ‘schrik', dat ik met mijn West-Vlaamse tongval als ‘schrèk’ uitspreek, expres heel hoog.»

HUMO De sessie is opgenomen in het oude Sint-Janshospitaal in Damme. Hoe kwam je daar terecht?

LASURE «Damme is voor mij een belangrijke plek. Het ligt tussen Brugge, waar mijn ouderlijke huis ligt, en Knokke, waar ik naar de muziekschool ging. Ik heb hier drie jaar geleden al eens een concert gegeven met het An Pierlé Quartet en toen sloop ik hier stiekem binnen. Veel nummers op ‘Het wiel’ gaan ook over de polders rond Damme.»

HUMO Wat herinner je je nog van de opnames?

LASURE «Ik was vooral heel blij dat mijn producer Koen Gisen, die normaal altijd in zijn studio blijft, speciaal hiervoor wilde meekomen. Hij gebruikt veel oud opnamemateriaal en daardoor klinkt de live-sessie even mistig en stijlvol als de plaat. Ter plaatse hebben we lang gezocht naar iets om al die spullen tijdens de opnames op te zetten, maar uiteindelijk vonden we een geweldige buffetkar, zo een waarmee ze eten rondbrengen in het ziekenhuis.»

HUMO Het liep dus allemaal op De Wieltjes.

Luister naar de live-versie van ‘Populier’

Luister naar de live-versie van ‘Vrouwe jaloezie’