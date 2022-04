Herbeleef Humo’s Rock Rally 2022 met de beste optredens van de finale

Het was een gezegende avond, de finale van Humo’s Rock Rally 2022. Niet alleen omdat le plus beau, Arno Hintjens, vanuit de hemel goedkeurend neerkeek op het jong geweld dat zijn Ancienne Belgique op zijn grondvesten deed daveren, maar ook omdat het één van de meest diverse en sterke finales in jaren was. De oververdiende winnaar was BLUAI, maar de avond kende met de optredens van Meltheads en YACID, respectievelijk nummers twee en drie, en publiekswinnaar Isaac Roux heel wat hoogtepunten. Hun optredens kan je hieronder integraal bekijken.

Winnaar Humo’s Rock Rally 2022: BLUAI

Tweede plaats van Humo’s Rock Rally 2022: Meltheads

Derde plaats van Humo’s Rock Rally 2022: YACID

Winnaar publieksprijs Humo’s Rock Rally 2022: Isaac Roux