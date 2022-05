Herbeluister hier het beste uit Radio Willy’s ‘Week van de jaren negentig’: ‘De vete tussen Blur en Oasis was opgeklopt door journalisten’

De jaren 90? Dat zijn Zack, Kurt, Eddie, Frank, en nog heel veel andere! En net daarom draaidn Radio Willy vanaf maandag 25 april tot en met zondag 1 mei enkel en alleen muziek uit de jaren 90. Herbeluister hieronder de leukste uitzendingen van de week:

Marcel Vanthilt en Ray Cokes

Geef Marcel Vanthilt en Ray Cokes de sleutels tot een radiostudio en dit is het resultaat: vier uur straffe anecdotes, flauwe grappen, een portie nostalgie maar vooral veel goeie muziek uit de jaren ‘90. Herbeluister hieronder de volledige uitzending en kom te weten wat Ray ooit in Brussel uitspookte, wat nu eigenlijk dat ‘Mu Mu Land’ is waar The KLF over zong en hoe hij ooit verleid werd door de bassist van Placebo en waarom hij een kus van Madonna kreeg!

Frank Vander linden en Stijn Meuris

2 titanen van de belpop: Frank Vander linden van De Mens & Stijn Meuris van Noordkaap (oftewel Frankenstijn) mochten gisteren twee uur lang hun favoriete tracks uit de 90's draaien. Onder andere Paul Weller, Urban Dance Squad en natuurlijk Iggy Pop konden dus niet ontbreken. Zoals verwacht bleef het daar ook niet bij, aangezien de heren ook graag uitwijken! Hoe hard ze uitwijken, hoor je hieronder!

Jasper Steverlinck bij Sofie

Jasper Steverlinck dook met Arid in 1996 op in de finale van Humo’s Rock Rally en bracht samen met zijn band hun debuutalbum uit in 1999. Sofie nodigde hem uit in de studio om te praten over die begindagen in het kader van de Week van de Jaren 90 op Willy.

Ongesteld met Luc Janssen

Waar kan je beter terecht voor de meest spannende, donkere en vaak vergeten muziek uit de jaren ‘90 dan in de platenkast van Luc Janssen? Hij zat ‘front row’ en liet vaak als eerste die artiesten en groepen op de radio horen die later de iconen van het decennium zouden worden. Geniet van deze speciale aflevering van ‘Ongesteld’ in de Week van de Jaren ‘90!

Alex Agnew en Andries Beckers

Fear Factory, Sepultura, Biohazard, Life Of Agony: het zijn maar enkele van de staalhaarde bands uit de jaren ‘90 die Andries Beckers liet horen in deze bijzondere aflevering van Staalhard. Samen met zijn broeder Alex Agnew!