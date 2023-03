Herbeluister: Luc Janssen kiest op Willy de beste songs over drugs

Bij radiozender Willy hebben ze een gretige jonge hond zitten die af en toe uit zijn kot moet, zijn naam is Luc Janssen. Dat hij één keer per maand wordt uitgelaten, en wel telkens op de laatste woensdag, leidde tot de titel van de show: ‘Ongesteld’.

Het thema van Janssens maartse bui was drugs. Dan weet je dat er nicotine, valium, vicadin, marihuana, ecstasy en alcohol aan de pas komt, maar de gezwinde grijsaarde maakte ook plaats voor ‘I Wanna Sniff Some Glue' van Ramones, ‘The Drugs Don’t Work’ van The Verve, ‘When Pink Turns Blue’ van Hüsker Dü en nog een paar dozijn andere doorgesnoven platen. Ideaal om de pijn van het aan het werk zijn te verdoven of na de lunch even in hogere sferen te komen.

