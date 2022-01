Het acteerdebuut van Alana Haim, nu al favoriet voor een Oscar: ‘En toen zag ik een woeste Bradley Cooper op me afkomen’

De in marmer gebeitelde regel dat muzikanten best zo ver mogelijk van eender welke filmset wegblijven (wijlen Prince leverde met ‘Purple Rain’-de-film het beste bewijs tot op heden af), is op glansrijke wijze met voeten getreden door Alana Haim. Haim (30), in het dagelijks leven één derde van het gelijknamige zustergroepje, speelt de hoofdrol in ‘Licorice Pizza’, de nieuwe Paul Thomas Anderson (vijf sterren in dit prachtblad: ‘Het heerlijk freewheelende ‘Licorice Pizza’ drijft op de onvoorspelbare vibes van een zwerftocht door de grootstad’), en doet dat dermate voortreffelijk dat ze her en der al gezien wordt als één van de grote favorieten voor de Oscars. Aan welke prestigieuze toneelschool zou ze haar opleiding hebben genoten?

ALANA HAIM « Haha, niks toneelschool! Integendeel zelfs: vóór ‘Licorice Pizza’ had ik nog nooit een acteerpoging ondernomen.»

-Je meent het.

HAIM « Ik had ook nog nooit een voet op een filmset gezet toen ik stiknerveus op de eerste draaidag arriveerde, net als mijn tegenspeler Cooper (Hoffman, 18-jarige zoon van Philip Seymour Hoffman zaliger gedachtenis, red.). Videoclips had ik met Haim wel al gedraaid, onder meer met Paul Thomas Anderson, maar een echte filmset is toch nog een ander paar mouwen. ’t Was één en al chaos: overal liepen mensen kriskras door elkaar, en iedereen was wel met iets aan het sjouwen. En ineens, uit het niets, stopte alles, en was het alsof er zich geen mens meer op de set bevond. ‘Actie!’, hoorde ik vanuit de verte, waarop een woeste Bradley Cooper op me kwam afgebeend. ‘Aha’, dacht ik. ‘Het is hier begonnen’.»

-Paul Thomas Anderson, bekend van onder meer ‘Magnolia’ en ‘There Will Be Blood’, is één van de meest gerespecteerde nog levende regisseurs. Het moet toch beangstigend zijn om zonder de minste acteerervaring tot stralend middelpunt van zijn nieuwste film te worden gebombardeerd?

HAIM « Dat was het heel zeker. Maar Paul stelde me aldoor gerust: ‘Vertrouw me, I got you’. Door vaak met Haim op het podium te hebben gestaan, ben ik het ook gewend om alle mogelijke afleidingen mentaal weg te filteren, en me geheel en al te focussen op wat ik moet doen. Dat heeft me heel zeker geholpen. En het klinkt misschien gek, maar een geacteerde dialoog lijkt ergens wel op muziek maken: er zit eenzelfde soort ritme in. Je moet zorgen dat je er je tijd voor neemt, dat je je innerlijke metronoom zijn werk laat doen, zodat je bij wijze van spreken niet op de tekst van je tegenspeler stapt.

» Weet je wat ik al bij al nog het meest beangstigend vond aan de opnames? Dat Tom Waits ook op de set rondliep (Waits speelt een gedenkwaardige bijrol, red.). Er waren zo veel vragen die ik hem wilde stellen! Maar wat te zeggen tegen iemand die je als een god beschouwt? Veel verder dan ‘Hallo, ik ben een ongelooflijk grote fan’ ben ik niet geraakt, vrees ik. Ook al omdat er juist op dat moment weer eens ‘Actie!’ werd geroepen (lacht).»

-Met ‘Licorice Pizza’ ben je in één klap een steractrice. Ga je je ontslag indienen bij Haim om je voluit op je filmcarrière te kunnen storten?

HAIM « O nee, in geen geval. Muziek is en blijft mijn eerste én mijn grootste liefde. In april beginnen we aan een wereldtournee (corona volente staat de groep eind juni op Werchter, red.): superspannend, omdat we al veel te lang niet meer op een podium hebben gestaan. ‘Licorice Pizza’ beschouw ik als een leuk uitstapje. Al hoop ik van harte dat het niet het laatste zal zijn.»

‘Licorice Pizza’ is nu te zien in de bioscoop.

