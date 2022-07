Het allerbeste en -slechtste van Dour 2022

Verschrikkelijk slap of onmetelijk stoer? Een muisstille tent of uitzinnig rumoer? Muzikale vernieuwing of trendjagers du jour? Na dagenlang zweten als een kopman in de Tour: het Beste & Slechtste van een weekendje Dour!

HET BESTE

SQUAREPUSHER

Squarepusher, Dour Beeld Koen Keppens

‘Knetterende breakbeats, een zich op basgitaar uitlevende Jenkinson, een stroboscopische lichtshow, een absoluut verschroeiend maar nooit vervelend tempo: Squarepusher had alles om herinneringen aan die ene keer dat ik Aphex Twin live heb gezien éven te doen vergeten.’

BENNY THE BUTCHER

Benny The Butcher, Dour, 1507202, Koen Keppens, Humo Beeld Koen Keppens

‘Op een uur tijd riep hij de rauwe, ongepolijste, zó uit de stinkende straten van New York geplukte ninetieshiphop van Wu-Tang Clan helemaal terug tot leven: wie zijn hiphop kurkdroog en tóch soulvol lust, moet hier zijn.’

ANGÈLE

Angèle, Dour Beeld Koen Keppens

‘Een kostuumwissel, een dansbatterij, een hele choreografie, een lichtshow: dit was Britney Spears op haar hoogtepunt, K3 voor gevorderden, Angèle die lukraak, zomaar, zonder blikken of blozen, de beste versie van Angèle werd.’

MARABOUTAGE

Maraboutage, Dour Beeld Koen Keppens

‘Een vent in een string op hoge hakken! Een topless griet die met ‘r kompanen begon te copuleren! Billenwerk dat anderhalf uur lang een aardkorst of twee deed scheuren!’ Een safe space voor alles en iedereen dat met lijf en leden wilde goochelen, dát was dit dansgezelschap.

CHIBI ICHIGO

Chibi Ichigo, Dour Beeld Koen Keppens

‘Een eenmans-Tomorrowland.’

HET SLECHTSTE

LALA &CE

Lala & Ce, 16072022, Humo, Koen Keppens Beeld Koen Keppens

Ondanks een verrukkelijke striptease op podium toch het minst beklijvende optreden op Dour afleveren: moet je kunnen! ‘Lala &ce rapt over twee liefdes: die voor de meisjes én die voor purple drank, een mengsel van zware hoestsiroop en codeïne. Straf: haar set bleek zó repetitief dat ik ‘t goedje geeneens nodig had.’

JOHN GLACIER

John Glacier Beeld Koen Keppens

Verreweg de meest ongeïnteresseerde act: ‘John Glacier ging tussen de nummers door telkens doodgemoedereerd inhaleren van de stinkende vaper die ze daar op de monitor had gelegd. Moest ‘t nu nog een lekkere fles GletscherEis zijn geweest!’

YVES TUMOR & ITS BAND

Yves Tumor & Its Band Beeld Koen Keppens

Ik heb al vaak geprobeerd, echt waar, maar de experimentele heavymetalpastiches van Yves Tumor - vage rocksongs in lagen noise en distortion gedrapeerd - komen bij mij gewoonweg niet binnen. Noem Yves gerust de koriander van de Dour-affiche: misschien vond u ‘t wél fijn.

RICO NASTY

Rico Nasty, Dour Beeld Koen Keppens

Het memorabelste aan haar optreden, dat overigens twintig minuten te laat begon, was een headscratcher van een bindtekst: ‘Zijn jullie al eens verliefd geweest? En zo ja, welke munteenheid gebruiken jullie hier dan?’