Van een nogal beledigende (en dan hebben we het niet alleen over frontman Le’aupepe) opener met Gang of Youths tot de smakelijke worsten van HAIM, de eerste dag Rock Werchter kwam met z’n ups en downs. De regen namen we erbij.

Het beste

Fontaines D.C. ★★★★☆ was een woedende, razende en opjagende wereldgroep in wording

Fontaines D.C. Beeld Alex Vanhee

Fontaines D.C. begint steeds meer weg te hebben van Oasis en is steeds minder een post-punkgroep voor pseudopuristen. Het baldadige ‘Televised Mind’ stak het vuur aan de lont, ‘Nabokov’ was een woedeuitbarsting zoals Xavier Malisse er meer kende dan dat hij wedstrijden heeft gewonnen.

Zelfs getrainde pornoacteurs hebben zelden zo lang naar een climax gezwoegd als The War on Drugs ★★★★☆ op Rock Werchter

The War on Drugs Beeld © Stefaan Temmerman

Wie iemand wil bekeren tot Jezus vertelt over vissen en broden, lopen op water, verrijzen in een grot. Wie iemand wil bekeren tot The War on Drugs zoekt gewoon een goed plekje op de wei: achtereenvolgens ‘Red Eyes’, ‘Under the Pressure’ én ‘Thinking of a Place’ horen neerdwarrelen volstaat voor eeuwige, onvoorwaardelijke liefde.

HAIM ★★★★☆ zorgde voor een gedroomde show. En geen moment een worst gemist

Haim Beeld © Stefaan Temmerman

Wat is deze band gegroeid sinds we de dames de laatste keer zagen. HAIM is een geoliede machine geworden. ‘Want You Back’ stond retestrak, ‘Gasoline’ profiteerde van Danielles kordate drums, ‘Don’t Wanna’ deed fris en fruitig aan. Gedroomde festivalshow. En geen moment een worst gemist.

Zelfs de groepsleden van Black Pumas ★★★★☆ stonden te kijken van de uitzinnige ontvangst op Rock Werchter

Black Pumas Beeld Koen Keppens

In het stomende ‘Get It Together’ evenaarde de achtergrondzangeres ei zo na de jonge Tina Turner. De kerkgangers van de KluB C staken de vlakke hand de lucht in en lieten zich euforisch zegenen. Gek toch, zo’n volle tent die uit de hand eet van een ouderwetse soulband uit Texas.

Het slechtste

Vroeger heette wat The Kid LAROI ★½☆☆☆ voor Generatie Z is nog Tik Tak

The Kid Laroi Beeld Alex Vanhee

In de betere vishandel is The Kid Laroi te vinden links van de gladde aal. Hij had speciaal voor de gelegenheid de föhn van Herman Schueremans geleend om zijn surfershaar in een perfecte plooi te draperen, en zijn wasbord blonk badend in de babyolie. ‘Belgium, keep that insane energy’, schreeuwde The Kid Laroi als een prostituee die elke klant wijsmaakt dat hij de beste pik der pikken heeft.

Gang of Youths ★★½☆☆ besloot tijdens hun optreden het festival, de beveiliging én het publiek te beledigen

Gang of Youths Beeld © Stefaan Temmerman

De festivalopener was vooral een tegenvaller. Terwijl de beledigingen van frontman David Le’aupepe nog lang zullen blijven hangen (‘Zo cool ben je niet. Het is hier niet New York of Londen, het is hier fucken België!’), was de muziek al bij al minder memorabel.

De muziekjes van RY X ★★½☆☆ waren hier en daar fraai, maar z’n hoed was fraaier’

Ry X Beeld © Stefaan Temmerman

Die Ry schrijft vast gevatte teksten over het lieve leven en hoe het te leiden, maar op een lijvig festivalpodium en in zijn grootste songs - ‘Berlin’ en ‘Only’ - komt het er toch vooral uit als variaties op ‘Ooh!’, ‘Ooo-ooh!’ en ‘Ooo-ooo-ooh!’.