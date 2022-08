U had zin in Pukkelpop, zo zagen we aan de energieke gezichten waarmee u vrijdag massaal de wei van Kiewit betrad. Wij hadden er ook zin in en bespraken 30 artiesten. Dit was het beste én slechtste van de eerste echte Pukkelpopdag.

Het beste:

Tamino

Het comebackconcert van Mortsels finest was 1) slepend en ongemeen krachtig, 2) goed voor een vijftal straffe hoogtepunten en een daarbij telkens werkelijk óórdovende publieksreactie, en 3) het beste Pukkel-concert totnogtoe.

Slipknot

Je moet dat maar kunnen: optreden in de meest afgrijselijke horrormaskers - ligt het aan mij of lijkt bassist Alex Venturella in vol ornaat als twee druppels water op Jean-Marie Dedecker? - en nog altijd méér uitstraling hebben dan de gemiddelde kernreactor. 10 ronde bevindingen over de set van Slipknot op Pukkelpop.

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Het verdict lag halverwege het optreden al klaar: de tweespan Adigéry-Pupul is, samen met STIKSTOF, dé te kloppen vaderlandse live-act van het jaar.

Goldband

Goldband, dat is, voor wie de trein richting postironie feestelijk gemist heeft: een door Ma Flodder gebaarde Get Ready. De New Kids met een hart. Een fysieke dwarsdoorsnede - misschien iets ingetogener - van de Nederlandse campingganger.

James Blake

James Blake ebde geheel grillig de marquee binnen, zoals we dat van hem gewend zijn. Dubby melancholie, jazzakkoorden, scheefgetrokken keyboardnoten: Tomorrowland was het geenszins.

Merol

Dit is het grootste optreden dat we al gespeeld hebben’, blonk Merel Baldé toen ze na ‘Gemengde signalen’ de goed volgelopen Marquee in zich opnam - u mag haar Merol noemen, en dan noemt ze u wel ‘Hé, jij’. Dat dat voorlopige orgelpunt zich uitgerekend in Vlaanderen afspeelde, zegt veel. Meer bepaald: dat iedereen van de Merol is, en de Merol is van iedereen.

The Haunted Youth

Hoe vind je het hoogtepunt van The Haunted Youth op Pukkelpop als er geen dieptepunten zijn?

Voetvolk

De weinigen die de slaap uit hun ogen wreven voor Voetvolk werden getrakteerd op een wellustig visioen

Het slechtste:

Lil Uzi Vert

Het ergste? Da’s dat een generatie opgroeit met het idee dat dít is hoe een hiphopshow hoort te zijn. Een zelfingenomen karaoke-act van een lui mompelend patsertje en zijn gemakzuchtig dj. Tragisch.

Slowthai

Onthouden uit het optreden van de als Tyron Kaymone Frampton geboren Slowthai? De 27-jarige Brit hééft meezingers in zijn repertoire - grote, knallende, brutaal op de strot mikkende meezingers. Alleen jammer dat hij ze niet heeft meegezongen.

Chuki Beats & Friends

‘​​Te veel hiphoppers maken zich er live te gemakkelijk van af,’ aldus producer Chuki Beats, hofleverancier van de Vlaamse rapscene. Dus liet hij zich op Pukkelpop niet kennen.