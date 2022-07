De vrijdag van Rock Werchter 2022 ging hard. IDLES was een gebalde vuist, SONS was hondsdol, Stikstof ging keihard, en vooruit, Onze Man liet zich ook geweldig meevoeren door Bazart. Wie wilde afkoelen van al dat geweld moest vooral niet naar Waterparks gaan.

Het beste van vrijdag

Vijf sterren voor IDLES ★★★★★ op Rock Werchter, want hier viel geen hol op af te dingen

Idles Beeld © Stefaan Temmerman

IDLES: het nijdigste, entertainendste, vuilste, meest intense, échtste, zelfs verrassend hartverwarmendste en domweg beste Werchter-concert totnogtoe, een vuile bitterbal – krokant van buiten, bloedheet van binnen.

★★★★★ voor Bazart op Rock Werchter: het concert mondde via de linkerrijstrook naar de hel uit in complete waanzin

Bazart en Stijn Meuris Beeld Alex Vanhee

Bazart maakte dusdanig veel indruk op de Main Stage van Werchter dat zelfs Metallicafans die net een bakje bloedzuigers hadden verorberd straks het gezicht van Mathieu Terryn op de kuit zullen tatoeëren.

Sons ★★★★½ maakte van de Klub C op Rock Werchter een overprikkelde clitoris

Sons Beeld Koen Keppens

In de Klub C was ‘Succeed’ de beginselverklaring: strak als een jong reetje - het hert, bedoel ik, viespeuken - en opwindend als een eerste kus. En zo ging dat door, briesend en bruisend, een hupse inleiding-zonder-voetnoten tot de roerige rock-’n-roll.

Op Rock Werchter beroerde de sub-bas van STIKSTOF ★★★★☆ menige maag, darmen en schaamstreek

Stikstof Beeld © Stefaan Temmerman

‘Fok uw rolmodel, uw moeder neuk ik morgen wel!’ Duizenden opgehitste festivalgangers die meebrullen dat ze the dirty met onze mammie willen doen? Nou! Nodeloos te zeggen dat STIKSTOF impact had op Werchter.

The Haunted Youth ★★★★☆ overtuigde op Rock Werchter de bloemetjesjurken én de opbollende Metallica-T-shirts

The Haunted Youth Beeld Alex Vanhee

The Regrettes zegden af voor Rock Werchter, maar spijt had had niemand daar nog van na veertig minuten The Haunted Youth.

Het slechtste van vrijdag

Voor hun set op Rock Werchter moeten ze Waterparks ☆☆☆☆☆ naar een Russische goelag sturen

Waterparks, RW22, 01072022, Koen Keppens Beeld Koen Keppens

Onze Man was duidelijk.

Voor Lewis Capaldi waren emoties op Rock Werchter pas emoties als ze met een bazooka in je gezicht worden geknald

Lewis Capaldi Beeld Koen Keppens

Het moet gezegd: Lewis Capaldi doet dat uitstékend als de door Spotify ingelijfde Schotse komiek die hun door algoritmes ontworpen liedjes met zachte zelfspot inzingt. Soms zou je zelfs zweren dat iets als ‘Before You Go’ of ‘Someone You Loved’ gewoon door een méns is geschreven.

