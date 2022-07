Helaas, het zit er alweer op. Gelukkig was de laatste dag van Rock Werchter er nog één vol verrassingen: een Youtubefenomeen en Vlaamse legende die een Nederlandse rapper vervoegen op het podium, een Amerikaanse rapper die niet weet dat hij een rapper is en een live knipbeurt op het hoofdpodium. En er was muziek natuurlijk! Een overzicht!

BESTE

★★★★½ Michael Kiwanuka is de Kevin De Bruyne van dit festival: de spelverdeler die verschroeiend kan uithalen

Beeld Koen Keppens

Geen larie, maar liedjes. Geen smuk, maar smaak. Geen dagtrips van de ene geregisseerde climax naar de andere, maar één citytrip langs al wat mooi en zuiver is.

★★★★☆ Joost was raar, maar wel geniaal raar

Beeld © Stefaan Temmerman

De ochtend na Imagine Dragons, nog kermend op een brancard de schade opmetend, was de gabberpop van Joost Klein door de strot gehamerd krijgen een behoorlijk unieke ervaring.

★★★★☆ Kacey Musgraves vertederde op Rock Werchter als een liefdesbrief onder je hoofdkussen

Beeld Koen Keppens

Schande! Verraad! Idiotie! Toen de prachtige Kacey Musgraves gracieus als altijd het podium besteeg, was The Barn nog leger dan een uitgeknepen bierbekertje, nog leger zelfs dan bij Sky Ferreira’s lamentabele set op TW Classic.

★★★★☆ Balthazar bindt een gitaar om en weet: jij gaat in onze zak zitten. Zo’n groep is het geworden

Beeld © Stefaan Temmerman

Betrouwbaar als mijn boekhouder, solide als Rob Schoofs die het verkeer regelt op het middenveld van KV Mechelen, cool als in Daddy Cool-cool. Bestaat überhaupt de mogelijkheid dat Balthazar ooit live gaat teleurstellen?

SLECHTSTE

☆☆☆☆☆ Sorry, was dat onze maag of de uwe? Voorwaar, ‘t is een song van de Peach Tree Rascals!

Beeld Alex Vanhee

Gek genoeg graaiden hun liedjes heel andere lades leeg. Die van Smash Mouth, The Script en… – wait for it – Justin Bieber. De opgeklopte vrolijkheid die de jolig hossende boys erbij faketen, deed ons verdomd veel zin krijgen om hun tourbus te saboteren.

POLO G

Polo G Beeld © Stefaan Temmerman

Het goede nieuws: Polo G, de drillrapper uit Chicago die The Barn voor eeuwig – of toch minstens tot volgend jaar – mocht afsluiten, was tienduizend keer beter dat mankepotend Eminem-imiteren dat Tyler Joseph van Twenty One Pilots uit zijn strot perste. Het slechte nieuws: tienduizend keer nul is nog altijd nul.