Het regende zaterdag op de weide van Werchter, maar potverdomme, wat kreeg die regen een prachtige soundtrack! Op Humo regende het ondertussen sterren, bij het ene concert iets meer dan het andere. We zetten onze recensies nog een keertje op een rij, van absolute top tot trieste flop.

Nick Cave and the Bad Seeds ★★★★★

“Heel even geloofde ik dat Nick Cave - nu officieel de beste entertainer en meest sexy lelijke vent ter wereld, heb ik beslist - ons eigenhandig, doorheen barre woestijnen en wilde oceanen, hierheen had geleid. Dat hij en hij alleen ons weer samen had doen zingen.”

Noordkaap ★★★★½

Al bij de entrée voelde je dat je die borst beter nat kon maken voor Iets Groots. Onder een daverend applaus en laaiend gejuich kwam Noordkaap op. Die euforie bleek overigens nog niet helemaal te volstaan voor ringmeester Meuris, die de spionkop spontaan wat méér opjutte.

20220625 Werchter Belgium: TW Classic, Noordkaap Beeld © Stefaan Temmerman

Florence + The Machine ★★★★☆

Voor Florence + The Machine is het al de zesde keer op Werchter. Nog vier keer en haar tienbeurtenkaart is vol, maar in menig festivalgangershart mag ze al een tijdje gratis binnen.

Whispering Sons ★★★½☆

Na Whispering Sons zagen we plotsklaps geen aardig vollopend Werchter-weitje meer, maar schuimbekkende stoottroepen

20220625 Werchter Belgium: TW Classic, Whispering Sons Beeld © Stefaan Temmerman

The Smile ★★★☆☆

Hier volgt een verslag van een optreden waar we vooraf weinig zin in hadden, omdat we de tragedie zagen aankomen.

Sylvie Kreusch ★★★★☆

Anderhalf jaar geleden was de chanteuse nog het best te vergelijken met een likeurpraline, een snoepje voor de liefhebbers dus, maar in dit jonge festivalseizoen heeft ze zich de status van witte Manon toegeëigend. Iedereen wil haar proeven.

Sylvie Kreush, TW Classic, 25/06/22, Koen Keppens Beeld Koen Keppens

Courtney Barnett ★★★☆☆

In tegenstelling tot de kraampjes aan haar linker- en rechterkant serveerde Barnett haar waren wél in copieuze porties: in het eerste halfuur van haar set speelde ze maar vijf nummers, waarvan de meeste dikke lappen bluesrock van de moerassige soort.

Placebo ★★★☆☆

Met een strakke, maar ook akelig afstandelijke set wist Placebo in de druilregen hooguit de grootste fans en zombies aan hun kant te krijgen op TW Classic.

20220625 Werchter Belgium: TW Classic, Placebo Beeld © Stefaan Temmerman

The Specials ★★☆☆☆

‘Are you enjoying this?’ Terry Hall lijkt zelf evenmin overtuigd bij de aanblik van zo’n mak Werchterpubliek. ‘No?’ Bijna geruisloos haalt hij zijn schouders op. ‘Yes? You might as well. It’s raining outside.’

Sky Ferreira ★☆☆☆☆

Tijdens de set van Sky Ferreira op TW Classic veranderde plaatsvervangende schaamte in bedroevend medelijden.

