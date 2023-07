Het broederverdriet van Zimmerman: ‘Ja, het wordt heftig’

Balthazar-bassist Simon Casier alias Zimmerman speelt zijn nieuwe soloplaat ‘Wish You Were Here’ deze zomer slechts één keer, op het Leuvense festival M-idzomer. Achter de plaat blijkt een droevig verhaal te zitten: de you in de titel is Simons oudere broer Wannes, die eind 2018 een fatale val van de trap maakte.

SIMON CASIER «Een tijdje na zijn dood viel me een zin te binnen: ‘Wannes Casier, I wish you were here.’ Op dat idee heb ik verder gebouwd. Ik heb opgeschreven hoe ik me Wannes herinner: de dingen die ik zal missen, wat ik van hem heb opgestoken. Met strofes of refreinen hield ik me niet bezig, noch met festivals of singles. Ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd.

»Het is een werkstuk van ruim 46 minuten geworden. Je mag het noemen wat je wilt: een plaat, een song, een compositie, whatever. Ik wou dat ik ‘Wish You Were Here’ nooit had moeten maken, maar ik kon niet anders. Tegelijk ben ik trots dat ik uit een verschrikkelijke gebeurtenis iets moois heb kunnen puren.»

HUMO In een studio over de dood van je broer zingen is één ding, maar op een festival: dat is andere koek.

CASIER «Ja, het wordt heftig. Thuis, in mijn veilige cocon, heb ik een maand nodig gehad om de zang op te nemen. Om mijn verhaal nu op een festival te brengen… Ik denk er liever niet aan.»

HUMO Op ‘Wish You Were Here’ zijn tientallen verschillende instrumenten te horen. Hoe breng je dat live?

CASIER «Ik laat 57 strijkers tegelijk weerklinken. Ik had betaald voor een 19-koppig orkest uit Boedapest, maar als ik hun partijen drie keer op elkaar leg, kom ik aan 57. Ik kan al die Hongaren onmogelijk naar Leuven laten afzakken zonder een nieuwe lening aan te gaan, dus sta ik op het podium met twaalf bevriende muzikanten. Samen zetten we de boel wel naar onze hand.»

HUMO Op je plaat bespeel je twee zeldzame instrumenten: een bugel en een steeldrum. Waar komen die vandaan?

CASIER «In de nasleep van Wannes’ dood heb ik beslist om mezelf enkele nieuwe instrumenten aan te leren. Voor de bugel had ik eerst weinig aanleg, maar met de steeldrum voelde ik wél meteen een klik. Het is een soort olievat dat qua sound doet denken aan het liedje van ‘De kleine zeemeermin’. Ik vond het wel speciaal, zo’n knullig instrument op het geladen ‘Wish You Were Here’: ‘Ik wéét dat ik grappig ben, maar ik wil ook eens melancholisch zijn!’ Op M-idzomer neem ik de solo voor mijn rekening. Hopelijk wordt het de start van een succesvolle carrière als steeldrumspeler.»

Zimmerman speelt op zaterdag 29 juli op M-idzomer in Leuven.

‘Wish You Were Here’ is uit bij PIAS.