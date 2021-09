Het debuut van ECHT!: ‘Nu nog een volle AB en Union kampioen’

Bassist Federico Pecoraro komt uit een dorp bij Lecce, helemaal in de hiel van Italië, toetsenist Dorian Dumont is een Fransman uit Montpellier en drummer Martin Méreau en gitarist Florent Jeunieaux zijn vanuit Bergen naar Brussel verkast. Ziehier ECHT!, een kwartet dat opleidingen in jazz, klassieke muziek en vrije improvisatie aan het Brusselse Conservatorium volgde, vervolgens niet meer wegraakte uit onze hoofdstad en nu met ‘Inwane’ een debuutplaat klaar heeft die overloopt van de electro, hiphop, trap, funk en futuristische jazz.

HUMO Ik zag jullie op Couleur Café in 2019 tijdens Niveau 4, als één van de twéé begeleidingsbands van de nieuwe Belgische hiphoplichting. Het was een stevig feestje, en werkelijk niemand in het publiek wilde weten waar ECHT! ophield en de groep Commander Spoon begon.

FEDERICO PECORARO «En dat was ook de bedoeling. We brengen met echte instrumenten een beetje wat een dj zou kunnen spelen. Misschien was het wel de juiste keuze om op zo’n hiphopshow de dj niet te vervangen door één, maar door twéé echte livebands. Iedereen is de energie van dj’s gewoon, en die wilden wij ook uitstralen. Het was twee weken hard werken, de repetities waren bijzonder. Er was toen veel volk komen opdagen.»

MARTIN MÉREAU «Ik moest wel afspraken maken met de drummer van de andere band: soms deed ik de hoofdgroove en deed hij de versiering errond, soms deden we het andersom.»

HUMO Op YouTube posten jullie ‘BREWmixes’, een mengeling van eigen songs en hiphopfavorieten.

DORIAN DUMONT «De songs zijn van Kendrick Lamar of De La Soul, maar evengoed van Damso, Ashley Morgan, DJ Rashad en de heerlijk nonchalante, lichtjes geniale Jonwayne. We repeteren lang om zo’n klein halfuurtje human sampling live op te nemen.»

PECORARO «Op onze plaat ‘Inwane’ staan alleen eigen songs, maar ook daarvoor geldt dat we de energie van een dj willen en de finesse van een groep. Én we willen ons amuseren.»

HUMO Dat klinkt heel STUFF.-achtig.

MÉREAU «We hebben STUFF. gevolgd en geloof me: we hebben goed opgelet (lacht). Net als STUFF. spelen we dicht bij elkaar: elkaars aanwijzingen kunnen volgen is niet genoeg, we moeten alle wendingen en overgangen lijfelijk voelen.»

HUMO Dorian, jij maakte ‘APHEXions’, een verzameling pianocovers van Aphex Twin.

DUMONT «Ik heb niks letterlijk willen nadoen, ik wilde van de muziek van Aphex Twin míjn muziek maken op de piano. Ik heb zitten improviseren met al wat ik aan de tracks amusant of bijzonder vond. Op den duur vond ik in Aphex Twins muziek echt ruimte voor mijn eigen stem.»

MÉREAU «Als ik voor de zoveelste keer zin heb in Aphex Twin, schrik ik altijd opnieuw van wat hij allemaal gemaakt heeft. Het is van het niveau van Steve Reich…»

PECORARO «…van Bach zelfs.»

HUMO Verschilt de muziek die jullie op het conservatorium hebben geleerd erg van die van ECHT!?

MÉREAU «Heel erg. Ik heb klassieke percussie gestudeerd, maar bij ECHT! heb ik vanachter mijn drumstel nooit iets anders gedaan dan gewoon kijken hoe iemand speelt, en met welk materiaal. En dat dan nadoen.»

PECORARO «We zijn klassiek opgeleid, maar toch zijn we autodidacten. We vragen ons af welke elektronische muziek voor ons technisch mogelijk is, en dan gaan we ervoor.»

HUMO Over Brussel wordt vaak gezegd dat er muzikaal veel kan. Is dat zo?

DUMONT «Elke stijl is hier welkom, dat klopt. Ik ken de scene in Parijs een beetje: die is groter, maar je speelt er pas jazz als wat je doet echt als jazz klinkt, en je bent pas met electro bezig als je echt in die scene zit. De huur is er ook zo hoog dat je elke opdracht aanneemt. Hier kunnen we de dingen meer op ons eigen ritme doen. En je kent hier iedereen: iemand uit een cumbiagroep zie je een week later jazz spelen.»

HUMO Gaat jullie nummer ‘Parakeet’ over de halsbandparkieten die Brussel hebben veroverd?

DUMONT «Ja. Onze vaste geluidsman woont bij een boom die ’s avonds vol lawaaierige parkieten zit, en hun geluiden zitten in de track. ’s Avonds kun je die vogels tussen de huizen door met veel lawaai naar hun slaapplaatsen zien vliegen. »

HUMO Welk recent concert van ECHT! is jullie het meest bijgebleven?

PECORARO «Dat op Jazz Middelheim, zonder twijfel. We stonden vroeg geprogrammeerd, maar zijn zeer warm ontvangen. De mensen waren losser dan het publiek van een paar maanden ervoor, toen je nog niet mocht rechtstaan en dansen.»

DUMONT «Ons optreden in De Bonnefooi in Brussel, een café tegenover de AB, was ook belangrijk. We speelden bij het raam, de mensen stonden pal voor ons, we konden hen aanraken. We kwamen recht uit ons laboratorium en wilden onze nieuwe tracks testen. Voor het eerst in heel lange tijd hoorden we wanneer het publiek meer wilde en welke nummers bisnummers zouden kunnen worden. Ik herinnerde me weer hoeveel zelfvertrouwen en onderscheidingsvermogen een publiek je kan geven. Het waren onze eerste stapjes na de lockdown die echt nodig waren om ‘Inwane’ te maken.»

HUMO Even dromen: waar staan jullie over een halfjaar?

MÉREAU «In een volle AB. Union zal een paar dagen ervoor Belgisch kampioen zijn geworden.»

‘Inwane’ is uit bij Sdban Records. Album Release Party op 7 oktober in De Beursschouwburg.

