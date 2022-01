‘Het debuut van Viktor Lazlo zwéét glamour en chic’

Elke week diept Mauro één plaat op uit zijn uitgebreide verzameling. Deze week: ‘Viktor Lazlo’ (1987) van Viktor Lazlo.

België en glamour, het blijft een harkerige affaire. Want – opgepast, clichéalarm! – we zijn al zot en bourgondisch genoeg, nietwaar mannekes? De goed boerende provinciale ondernemer en zijn verveelde partner trakteren zichzelf weleens op een klatergouden resort, en dat is het dan. Het toont één kant van de belgitude – een ongrijpbare, geromantiseerde term die stilaan politiek asiel moet aanvragen wegens aanhoudend tegendraads gedrag.

Als één figuur uit mijn vakgebied de belgitude ooit glansrijk heeft gepersonifieerd, dan wel Lou Deprijck. Een idioot zijn is nog iets anders dan je, zoals hij, soms als een idioot gedragen. Laat dit duidelijk wezen: Lou Deprijck is een enorm getalenteerde muzikant. De hedonistische schrik van de weldenkenden schonk ons klassiekers als ‘Disco Samba’, ‘Charlie Brown’ en ‘Ça Plane Pour Moi’, de ‘Subterranean Homesick Blues’ van de Lage Landen. Maar Deprijck producete ook de tweede plaat van de ravissante en stijlvolle Viktor Lazlo. Glamour kan dus wel degelijk voorkomen in onze contreien. Weliswaar met, in dit geval, de hulp van iemand van Martinikaanse-Grenadaanse afkomst.

Deze plaat zwéét glamour en chic. Het hitje ‘Breathless’ blijft charmeren. Europees zwoel, net zoals ‘Moonlight Parade’ of pakweg ‘Take Me’. Op één of andere manier voelt de sfeer hier zeer Brussels aan, wat zich op het rapport uiteraard in ‘Doe zo voort!’ vertaalt. Verder spelen er wat imposante gasten mee, zoals Bunny DeBarge en James Ingram (‘Yah Mo B There’).

Merci, Lou Deprijck.