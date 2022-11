Het gaat niet zo goed met Madonna. Of toch met iemand die vaag op haar lijkt TTT De naar goede gewoonte in uiteenlopende staten van ontkleding verkerende zangeres ziet er in haar recentste berichten op sociale media immers gevoelig anders uit dan we van haar gewend zijn, namelijk: als een zelfs vanaf respectabele afstand toch nog herkenbaar menselijk wezen TTT ‘Plastische chirurgie’ zeggen sommigen, wij zeggen: het is duidelijk een slecht idee om met een kurk in je verschillende lichaamsholtes te lurken aan een luchtcompressor. Beschrijvingen schieten tekort, maar denk terwijl u Madonna’s Instagram-account opsnort bijvoorbeeld aan Barbapapa met een Balenciaga-zonnebril TTT Ook de inhoud van wat Madge denkt wereldkundig te moeten maken, strekt tot bezorgdheid: vooral het filmpje waarin ze, toch zonder dwingende geweerloop in zicht, van een waterkommetje voor honden drinkt, heeft bij fans tot beroering geleid. Het had een promotieactie voor een nieuwe plaat kunnen zijn, maar dat is het niet

TTT Genoeg Madge, meer Mozzer: Morrissey heeft op het podium in Los Angeles nog eens met verve de Morrissey uitgehangen, en is na amper een halfuurtje optreden de coulissen ingestapt om nooit meer terug te keren TTT Op beelden van het voorval is te zien hoe de leden van zijn begeleidingsband duidelijk ook geen idee hebben wat er gebeurt, en dan maar minutenlang met de spreekwoordelijke lul in de handen blijven wachten tot hun werkgever weer opduikt. De boel werd afgeblazen TTT Volgens geruchten zou Morrissey het te koud hebben gehad op het podium: het zou zomaar eens kunnen. Volgens officiële kanalen is het optreden gewoon ‘uitgesteld’. Opvallend, want de meeste artiesten wachten daar doorgaans niet mee tot ze een optreden al voor de helft afgewerkt hebben TTT Geen idee of het ermee te maken heeft, maar daags nadien deelde Morrissey via zijn website mee dat zijn nog te verschijnen plaat ‘Bonfire of the Teenagers’ dan toch niet zal uitkomen in februari, zoals gepland. ‘Het lot van de plaat is nu volledig in handen van de platenmaatschappij in Los Angeles,’ aldus de man zelf TTT Raar. Zou Morrissey zich daar onlangs misdragen hebben? TTT Moeilijk te zeggen wat te prefereren is: een half afgewerkt optreden of eentje waarop de frontman van de band het een prima idee lijkt om een kilootje rauwe biefstuk te verorberen TTT Dat overkwam fans van het geweldig overroepen The 1975, die zanger Matt Healy tijdens een concert in New York de tanden zagen zetten in een, zo valt uit de bijbehorende beelden op te maken, meer dan bleue chateaubriand TTT Voorspelling: op de volgende plaat van The 1975 zal Matts lintworm de backings verzorgen

TTT Nee, met de koopkracht zit het niet bepaald snor dezer dagen, en toch zijn er nog mensen die een half miljoen overhebben voor rock-’n-rollprullaria. In dit geval: een gitaar die door Kurt Cobain aan gruzelementen is geslagen in 1989, toen Nirvana op tournee was met de debuutplaat ‘Bleach’ TTT Billijk: voor dat geld kreeg de koper wel álle stukken TTT Diezelfde dag ging een vleugelpiano gebruikt door Bob Dylan onder de hamer voor 217.000 dollar. Het verschil in prijs valt natuurlijk te verklaren doordat Bob het had nagelaten om zijn piano na gebruik aan stukken te slaan TTT Volgens aanwezigen had hij het die avond ‘aan zijn rug’

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: