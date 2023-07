Het geld van Tomorrowland: 100 miljoen euro omzet, maar geen heel hoge winsten

Het is weer volop Tomorrowland. Het volgens vele specialisten beste dancefestival ter wereld lokt dit jaar in twee weekends honderdduizenden bezoekers naar Boom, die talloze dj’s de revue zien passeren. Dat zorgt voor meer dan 100 miljoen euro omzet.

400.000 bezoekers

Dit jaar zullen er in de twee weekends 400.000 bezoekers De Schorre aandoen, of meer dan 65.000 per dag. Daarmee behoort Tomorrowland tot het kransje van de vijftien festivals met de meeste bezoekers ter wereld. In ons land staat het daarmee zelfs op de eerste plaats. Rock Werchter ontvangt per dag dan wel meer bezoekers (88.000), maar doordat het slechts vier dagen duurt, blijft het steken op een totaal van 350.000 festivalgangers. Pukkelpop komt met 180.000 bezoekers zelfs niet in de buurt.

Er is op Tomorrowland zeker potentieel voor meer. Ook dit jaar waren de 400.000 tickets in enkele minuten uitverkocht. Er zullen meer dan honderd nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks zijn er meer dan twee miljoen aanvragen om het festival bij te wonen. Vorig jaar werd daar enigszins aan tegemoetgekomen door ook een derde weekend te organiseren. Een geste vanwege de opgestapelde verliezen na de twee coronajaren. Maar dit jaar werd er opnieuw gekozen voor slechts twee weekends. Een verhuis naar een ruimere locatie is voorlopig niet aan de orde. De overeenkomst met de provincie Antwerpen voor de huur van het terrein loopt nog tot 2033.

100 miljoen euro omzet

Tomorrowland is een echte geldmachine: de omzet zal dit jaar aandikken tot meer dan honderd miljoen euro. In de eerste plaats door de ticketverkoop, maar ook de catering en merchandising brengen aardig wat geld in het laatje. En toch, door de hoge kostenstructuur wordt er in een doorsneejaar slechts één à vijf miljoen euro winst geboekt. Als het festival dus niet kan doorgaan, slaat dat meteen een groot gat in de begroting.

Dat bleek in 2020 en 2021 in overvloedige mate. Door corona werd het dancefestival twee keer afgelast. Er werd wel nog wat geëxperimenteerd met virtuele oplossingen, maar dat bracht weinig soelaas. De inkomsten vielen in 2020 terug van 113 miljoen euro naar slechts 22 miljoen euro. Een jaar later zakte dat zelfs nog verder weg naar 13 miljoen euro. Geen organisatie betekent ook minder uitgaven. Maar dat volstond niet om de meubelen te redden. Er werd in twee jaar tijd een cumulatief verlies geboekt van 13,4 miljoen euro. Daarmee werd in één smak de volledige winst van de voorgaande zeven jaar opgegeten. Het extra weekend van vorig jaar zal wel geholpen hebben om weer tegen een stootje te kunnen. De cijfers van 2022 zijn nog niet bekendgemaakt.

295 euro voor een ticket

Live Nation werd de voorbije weken bedolven onder de kritiek omwille van de tarieven die het vraagt voor zijn optredens en festivals. Voor een combiticket van vier dagen Rock Werchter legde je deze zomer 292 euro op tafel. Tomorrowland moet daar niet voor onderdoen. Integendeel, dit jaar betaal je voor een combiticket met 295 euro zelfs 3 euro meer. En dat is maar voor drie in plaats van vier dagen. Maar indien gewenst had Tomorrowland ook met een verdubbeling van de tarieven de tickets ongetwijfeld nog aan de man kunnen brengen, gezien de lange rij gegadigden.

Met zulke tarieven bevindt Tomorrowland zich eerder op het niveau van de Amerikaanse populaire dancefestivals, zoals het Ultra Music Festival (270 euro) en EDC Las Vegas (305 euro). Voor Europese festivals als Awakenings in Amsterdam (199 euro) en zeker voor Exit in Servië (110 euro) betaal je dan weer veel minder voor een combiticket. Maar gezien de kleine marge waarmee nu al bij Tomorrowland gewerkt wordt, lijkt het onmogelijk om het veel goedkoper te doen. Dat heeft te maken met de manier waarop organisatoren Michiel en Manu Beers hun festival leiden: ze willen niets inboeten op kwaliteit. Met succes, in 2022 werd Tomorrowland door de lezers van het gezaghebbende tijdschrift DJ Mag al voor de tweede keer gekroond tot beste festival van de wereld.

600 dj’s

Bij een dancefestival staat of valt alles met de dj’s. Tomorrowland kan er prat op gaan dat het elk jaar de crème de la crème van de dansmuziek naar Boom weet te halen. Dit jaar bestaat de line-up uit onder anderen Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Martin Garrix, Tiësto en Lost Frequencies. Zulke dj’s zijn echte rocksterren en daarvoor moet veel geld op tafel gelegd worden. De Nederlanders Martin Garrix en Tiësto dienen al snel een factuur van 250.000 euro voor één optreden in.

Het hoofdpodium van Tomorrowland in 2023 Beeld BELGA

Het is daarom niet te verwonderen dat Tomorrowland met zo’n hoge kostenstructuur geconfronteerd wordt. In totaal zullen er dit weekend 600 dj’s het beste van zichzelf geven. Al zullen die niet allemaal honderdduizenden euro’s verdienen. Integendeel, de echte toppers zijn de uitzondering die de regel bevestigen. Iemand als Tiësto zag in zijn carrière al meer dan 150 miljoen euro op zijn bankrekening belanden.

Daar steekt het vermogen van de broers Beers schril bij af: volgens de website De Rijkste Belgen blijven zij in hun carrière steken op een vermogen van 5,4 miljoen euro, voor Tiësto een half jaartje werken. En toch denken de Beers-brothers niet aan stoppen. ‘Als ik van één ding overtuigd ben, dan is het wel dat we Tomorrowland voor de rest van ons leven zelf zullen blijven organiseren. We houden te veel van ons kindje om het aan derden te verkopen’, liet Manu Beers eerder optekenen.