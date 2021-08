Het heeft er alle schijn van dat ‘Thirstier’ de stadionrockplaat van Torres is

Net toen Mackenzie Scott alias Torres ‘Silver Tongue’ de wereld in had gemikt, ging het universum in lockdown. Er zat maar één ding op: een vijfde plaat opnemen.

En wat doet een opgesloten Amerikaanse songschrijver dan? Positief denken! ‘Thirstier’ haalt alle frustraties door de wringer tot er vrolijke songs uit komen. En dat werkt. ‘Are You Sleepwalking?’ valt in huis met die heerlijke grungy gitaarsound die we sinds haar doorbraakplaat ‘Sprinter’ hadden gemist. Als je eindelijk tijd hebt voor de grote schoonmaak, vind je weleens één en ander terug – een distortionpedaal, bijvoorbeeld. Is dit de stadionrockplaat van Scott? Het heeft er alle schijn van. ‘Constant Tomorrowland’ huppelt met een vrolijke cadans, ‘Hug from a Dinosaur’ klinkt even dom en vrolijk als de titel – een ode aan het soort prille verliefdheid waar een mens eeuwig in wil wonen. Het vervolg, de verlangende titeltrack waarvan het refrein tegen de muren van mijn schrijfhok spat, sméékt om een festivalwei.

