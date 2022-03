Het heeft geen pruikhaar gescheeld of we waren deze week na Mark Lanegan nog een muziekicoon kwijt geweest

Poetin valt na Oekraïne nu ook TTT-titel binn- Привет товарищ!

De stem die bij leven al klonk als een zwaar doorhangende graftak, verweerd maar nooit gebroken, is dan toch eindelijk geknakt met de mens er nog aan: Mark Lanegan is overleden TTT Voor het eerbetoon hoeft u - handig! - slechts enkele duimbewegingen naar boven te maken, maar veel was er bij het ter perse gaan nog niet geweten over het verscheiden, buiten dat het zich voordeed bij Lanegan thuis in Ierland TTT Nu, sinds de man gedurende zijn leven armworsteling na armworsteling won van achtereenvolgens heroïne, alcohol, en recent ook nog een verlammende corona-infectie, gaan we er van uit dat er op z’n minst een olifantengeweer bij betrokken moet zijn TTT Even leek het zelfs alsof heel Groot-Brittanië in een rouwkramp schoot bij het intrieste nieuws over Mark Lanegan, maar dan om andere redenen dan de voor de hand liggende TTT Enkele minder dan kritische geinponems hadden tezelfdertijd namelijk in de smiezen gekregen dat zoektermen als ‘RIP’ en ‘Queen’ plots in de lift zaten - wellicht door Lanegans rol als gebeurlijke luitenant bij Queens of the Stone Age - en extrapoleerden daaruit dat de Britse Queen wel pleite móést zijn. Niets van aan dus - tenzij Liz straks tussen deadline en verdeling in de krantenwinkel alsnog verrassend uit de hoek komt

En dan scheelde het vorige week geen pruikhaar of Ierland had nog een tweede slachtoffer geëist: tijdens een privévlucht van het Verenigd Koninkrijk naar New York begon een vliegtuig met als cargo de enige echte Elton John plots vervaarlijk te schudden ergens boven het zuiden van het eiland TTT Een technisch defect lag aan de basis van het tumult, maar de storm die ook daar net woedde, maakte dat er meerdere pogingen nodig waren eer de kist mét cargo aan de grond gezet kon worden. Elton was naar verluidt ‘shaken’ na de abrupte landing, maar kon nadien toch zijn weg vervolledigen naar New York, waar hij even later alweer in de Madison Square Garden stond

Probeer nu dan maar eens géén toespeling te maken op ‘A Whiter Shade of Pale’: ook Gary Brooker, oprichter en frontman van Procol Harum, miste zijn vlucht naar het eeuwige repetitiehok in the sky niet. Brooker overleed vorige week op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker TTT In tegenstelling tot Elton heeft George Ezra wel noodgedwongen enkele concerten moeten schrappen van zijn huidige tour. Reden: George heeft de waterpokken, en dat valt niet mee TTT Wacht maar tot George volgend jaar z’n eerste tandjes krijgt, dán maakt ie wat mee

Britney Spears, volledig ontdaan van alle familiale ketenen, heeft een erg sappig contract getekend om haar leven te boek te stellen TTT Volgens geruchten zou ze daarmee vijftien miljoen dollar vangen, wat alleszins doet vermoeden dat Britney in haar nog te pennen memoires niet bepaald naar de eufemismen zal grijpen eens ze aan de hoofdstukken over haar vader toekomt

Beeld Photo News

Timing, jongens. Dezelfde dag dat Vladimir Poetin met een besmuikte grijns zijn golfballetje tot in Kiev sloeg, kondigden The Smashing Pumpkins opgetogen hun nieuwe tour aan. Naam: ‘Rock Invasion 2’ TTT ‘Invading U.S. cities this May!’ Nee, het kon niet op TTT En nu als de wiedeweerga Mark Lanegans ‘Blues Funeral’ weer de pick-up op om er met gesloten ogen een passende uitvaart bij te bedenken. Doe uw best