Het idool als fan

Op het recente concert van James Burton in Londen was het aandoenlijk om te zien hoe de nu 83-jarige voormalige gitarist van Elvis Presley werd bejubeld door drieduizend fans in de zaal én door twintig nog grotere fans op het podium.

Het concert was aangekondigd als ‘James Burton & Friends’. Heel wat sterren hebben géén vrienden, op hun boekhouder en hun advocaat na. Maar voor Burton stonden de sterren in de rij: naar verluidt probeerde Eric Clapton tevergeefs de datum te verzetten zodat hij kon meedoen. Paul McCartney en Keith Richards ontbraken enkel omdat er ‘privé iets was misgelopen’. Ronnie Wood was er wel, en die bleek zo’n verwoede fan te zijn dat hij soms vergat gitaar te spelen, omdat hij gefascineerd toekeek wat en hoe Burton speelde.

Brian May van Queen, een man die niet voor om het even wie opdraaft, gaf vooraf een ontroerende speech over hoe hij zonder Burton wellicht nooit een gitaar aangeraakt zou hebben. Een mooi fragment: ‘Muziek is een rivier. Af en toe verlegt iemand daarin een steen. James heeft dat gedaan, en zo inspireerde hij de levens van een miljoen gitaristen.’

Na elke prostaatpauze traden nog meer illustere Burton-fans aan. De al even legendarische Albert Lee! Micky Dolenz van The Monkees! (‘The Beatles threw us a party… I was told I had a good time.’) John Oates van hitmakers Hall & Oates was speciaal op eigen kosten ingevlogen. En mijn favoriet, kluizenaar Jeff ‘Skunk’ Baxter, de man die iedereen kent zonder te weten wie hij is: het genie dat al die meesterlijke gitaarsolo’s speelde in de vroege hits van Steely Dan.

Natuurlijk was de aanwezigheid van die kinderlijk enthousiaste sterren ook persoonlijke overcompensatie: ze hadden de kans gemist om met The King te jammen, dus was één avond de sideman van de sideman van Elvis zijn een troostprijs. Van Morrison, zo mogelijk nog zuiniger met lof voor anderen dan Brian May, liet zich vrijwillig door Burton commanderen.

Ook aandoenlijk én indrukwekkend: de piepjonge meestergitarist – amper 10 jaar oud! – die met een beurs van de James Burton Foundation en onder de vleugels van Brian May zijn eerste echte optreden gaf.

Voor één avond gold: the egos have left the building.