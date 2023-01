Het mirakel van danceproducer Buscemi & bluesgitarist Roland Van Campenhout: ‘Dank u, o Heer!’

Op de laatste dag van het Gentse winterfestival Zebra Woods (Trixie Whitley, De Mens, Absynthe Minded, Nordmann, Daan!) kunt u een klein mirakel aanschouwen: een dubbelconcert van danceproducer Dirk ‘Buscemi’ Swartenbroekx (55) en bluesgitarist Roland Van Campenhout (77).

DIRK SWARTENBROEKX «Joachim Heuvinck, een gemeenschappelijke vriend die dance maakt als Jokomo, stelde voor om eens samen de studio in te duiken. Dat zag ik meteen zitten. Ik heb nog platen op het legendarische jazzlabel Blue Note uitgebracht, ik deel die liefde voor jazz met Roland.»

ROLAND VAN CAMPENHOUT «Ik speel graag met artiesten van diverse pluimage, dat houdt me fris. Volgens jazzgitarist Eddie Condon hoef je je bij muziek alleen af te vragen: ‘As it enters the ear, does it come in like broken glass or warm honey?’ Buscemi, dat is warme honing. We hebben in een studio in Dendermonde meteen een nummer geschreven, ‘My Gris-Gris’. »

SWARTENBROEKX «Een dansbaar liedje met een Afrikaanse sound en voodoo-vibes. Het is de bedoeling dat het in 2023 op vinyl uitkomt.»

VAN CAMPENHOUT «Ik hoop het. Ik ben een vinylmaniak. Ik ruik graag aan de hoes en lees de liner notes elfendertig keer.»

HUMO Wat hebben jullie voorbereid voor Zebra Woods?

VAN CAMPENHOUT «Weinig. Hoe minder ik op voorhand weet, hoe beter. Fresh cooking!»

SWARTENBROEKX «Onszelf kennende, zal elk nummer langer dan drie minuten duren (lacht).»

HUMO Blijft het bij deze ene keer?

SWARTENBROEKX «Ik hoop van niet.»

HUMO Hoe was jullie 2022?

VAN CAMPENHOUT «Het was alweer een boeiend jaar. Ik heb gemusiceerd met mondharmonicaspeler Steven De bruyn, gitarist Mauro Pawlowski en charmezanger Guido Belcanto, en ik heb de soundtrack geschreven voor ‘Waarom Wettelen’, de debuutfilm van Dimitri Verhulst.»

SWARTENBROEKX «Ik heb dit jaar een resem singles uitgebracht, en ik heb gedraaid in de VS, Spanje en Italië. Jij bent ook een man van de wereld, hè, Roland?»

VAN CAMPENHOUT «Absoluut. Ik heb vaak in Azië en Amerika geconcerteerd, maar ik zoek het avontuur tegenwoordig dichter bij huis. Ik ervaar elk optreden nog altijd als een religieuze ervaring, waarbij ik het wel kan uitschreeuwen: ‘Thank you, Lord!’ Maar de autorit achteraf vraagt meer en meer van mij. Ik leef voor de muziek. Ik sta elke dag om 4 uur op, ik drink koffie, rook een sigaret en grijp naar mijn gitaar. En ik ervaar graag nieuwe dingen. Ik heb vorige zomer bijvoorbeeld Rammstein gezien: kitsch, maar goeie kitsch.»

HUMO In 2022 is Arno ons ontvallen. Roland, jij was in 1990 gitarist in zijn nevenproject Charles et les Lulus. Welke herinnering aan hem koester jij het meest?

VAN CAMPENHOUT «Ik was eind jaren 60 de gitarist van het kleinkunstduo Miek en Roel. Op een optreden in Limburg warmden twee rare kwibussen het publiek voor ons op: ene Arno Hintjens en ene Paul Couter. We hebben met grote ogen naar dat onbekende, olijke duo staan kijken (lacht).

»We hebben als Charles et les Lulus heel wat afgelachen. Ik mis hem, jazeker.»

Buscemi en Roland spelen op 7 januari op Zebra Woods in Gent. Info en tickets: zebrastraat.be.