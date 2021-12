Het New Yorkse Geese daagt met ‘Projector’ de Londense postpunkscene uit

Het label ‘Made in London’ kleeft op de meeste kwaliteitsproducten uit het postpunkgenre, zoals Idles, Squid en Black Midi, maar New York vindt nog eens een titeluitdager in Geese. Vijf jonge ganzen die zijn opgegroeid met Talking Heads en The Strokes en die avontuurlijke gitaarmuziek bricoleren in een dompige kelder in Brooklyn, liefkozend Het Nest genoemd. Geese kwam deze zomer voor het eerst piepen met ‘Disco’, een zeven zinderende minuten durende single die tegelijk spastisch, rusteloos en mooi wist te zijn: een handelsmerk, zo blijkt na herhaaldelijk verorberen van debuutplaat ‘Projector’. Disco voor belabberde dansers (‘Low Era’), pogo voor neuroten (‘Rain Dance’), U2 voor zenuwpezen (het titellied), wiegeliedjes voor weirdo’s (‘First World Warrior’ en ‘Exploding House’): Geese heeft voor elke muzieknerd wat wils. ‘Bottle’ had langer mogen rijpen, de overige songs zijn straf genoeg om foie gras voorgoed af te zweren.

