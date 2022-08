Antwerp - OHL: 4-2. Genk - Standard: 3-1. Mechelen - Union: 3-0. Maar de mooiste, zeker de meest bruisende, klinkende én heroïsche thuiszege van dit seizoen is sinds vanavond toch die van Chibi Ichigo: een Belgisch-Russische die haar geliefde Limburg simpelweg kapótmaakte.

Op Dour loste ze al een waarschuwingsschot, nu vuurde ze van bij aanvang - alhoewel: hoorde je in de eerste nummers een zekere nervositeit in ‘r stem? - uit de heup. Chibi maakt een mengeling van het soort elektropop dat je tegenwoordig uit Nederland hoort overwaaien - Merol, Froukje - maar dan met een stevige scheut Justice en The Chemical Brothers: véél beats, met daarbij, wanneer het héél hitsig mag, zelfs techno of hiphop. Om haar vreugde afdoende uit te drukken, riep ze de hulp in van een duo dansers: niet vies van een handstand op tijd en stond.

Ik noemde haar op Dour een eenmans-Tomorrowland, al is het nog steeds niet mijn bedoeling om haar voor Like Mike uit te schelden. Zij sleept gewoon, als een uit de kluiten gewassen zeegolf, iedereen in haar zog automatisch met zich mee. Haar publiek was als een volle wasmand: ook wie er aanvankelijk weinig zin in had, draaide al snel méé. Tijdens laatste nummer ‘Gracht’, aangedreven door een dodelijke Jan Paternoster-gitaar, zag je haar niet lachen, maar kírren. Geluk is een mooi beestje.

Al die angst over een Russische invasie: als ze ook maar een klein beetje op Chibi lijken, laat ze dan maar over al onze grenzen razen, de uwe én de mijne.

Chibi - Kiewit: 15-0.

