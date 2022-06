Het stoofvlees van Nick Cave en Kanye op het basketveld: wanneer sterren doodgewone dingen doen in ons land

Nick Cave eet graag champignonkroketten, weten we sinds dit weekend. De roerganger van The Bad Seeds at ze in een Antwerpse frituur op de avond voor zijn optreden op Best Kept Secret. Ook Kanye West, Natalie Portman en Post Malone vielen de afgelopen jaren even uit hun rol van wereldster in België.

Nick Cave speelde zondagavond een vijfsterrenset op Best Kept Secret, zo stelde Onze Man ter plaatse vast, maar misschien was het nog verbazender wat hij de avond ervoor deed. De Australische bard besloot zijn honger te stillen in de Frieterij, een frituur nabij het Groen Kwartier in Berchem.

Uitbater Leonard Glazema was er zelf niet bij, vertelt hij aan onder meer Radio 2 Antwerpen, maar hoorde dat er een Belg in Caves gezelschap was. “Hij zal ons misschien aangeraden hebben, want we zijn vrij bekend in Antwerpen”, klinkt het. De entourage van Cave ging voor stoverij, maar zelf liet de badste aller Seeds zich een huisgemaakte champignonkroket smaken.

Precies een maand voor de komst van Cave viel er een andere wereldster te spotten in de Antwerpse horeca. Dua Lipa maakte van haar dubbele passage in het Sportpaleis gebruik om restaurant Veranda in de Lange Lobroekstraat te bezoeken. Slapen deed ze in Boulevard Leopold Rooms & Suites op de Belgiëlei. In het gastenboek schreef ze achteraf dat ze ernaar uitkijkt om terug te komen.

Ook Kanye West passeerde al in de Veranda. Ye laat zich geregeld zien in België en al zeker sinds hij in Wijnegem een appartement kocht van de beroemde interieurarchitect Axel Vervoordt. Eind vorig jaar vertelde hij nog in de podcast van Joe Rogan hoe hij daar onder schot was gehouden, maar navraag bij de politie leerde dat dat een storm in een glas water was: West had een zwarte kous over zijn hoofd, waardoor hij onherkenbaar was en gezien de agent hem in het Nederlands aansprak, kon de zanger hem niet begrijpen toen hij de vraag kreeg om zichzelf bekend te maken. En dan is er nog die keer dat Kanye West een basketbalmatch in Limburg bijwoonde. De tegenstanders waren spelers uit de Amerikaanse Junior Basketball Association (JBA) en de wedstrijd was een initiatief van LaVar Ball, vader van NBA-speler Lonzo Ball en persoonlijke vriend van West.

Kanye West tijdens een wedstrijd van Limburg United Beeld RV

Fans van Natalie Portman konden de actrice drie jaar geleden spotten in Antwerpen. Ze bezocht de stad toen voor de première van de balletvoorstelling Bach Studies. Regisseur van dienst was Benjamin Millepied, een Fransman die zich ook als meneer Portman laat aanspreken. Het koppel leerde elkaar kennen op de set van balletfilm Black Swan, waarvoor Portman een Oscar kreeg.

Natalie Portman in Antwerpen Beeld RV

Voor Post Malone hoeft het niet altijd zo gesofisticeerd te zijn als hij België bezoekt. De rapper kwam na zijn show op Pukkelpop 2019 over de vloer bij Bruno’s Foodcorner, een tankstation aan de Genkersteenweg in Hasselt. Daar kocht hij voor maar liefst 300 euro aan chips, snoep en frisdrank.

“Rond 1 uur ‘s nachts stopten hier twee zwarte busjes, waaruit een hele hoop bodyguards kwamen. Er was ook een man met een handdoek op zijn hoofd bij en dat bleek Post Malone. Het was spannend, maar we hebben hem gewoon zijn boodschappen laten doen. Hij koos wat snoep uit en ook wat Capri-Suns”, vertelde luisteraar Tara achteraf op Studio Brussel. “Na zijn inkopen hebben een paar klanten wel wat selfies kunnen nemen, nadat ze het eerst aan zijn entourage hadden gevraagd.”