Het was even geleden, maar Kanye West is als vanouds met ieders voeten aan het rammelen

Men neme een emmertje mortel, wat bouwoverschot en een zakdoek, en beginne te metselen aan het herdenkingsmonument voor ZZ Top. Na meer dan een halve eeuw dienstplicht is de levensduur van that little old band from Texas aan een natuurlijk einde gekomen door de dood van bassist Dusty Hill, de betrouwbaarste secondant in de rock-’n-roll TTT Dusty stierf thuis in zijn slaap op 72-jarige leeftijd, waardoor de baarden in de band plots niet meer in de meerderheid waren: voor een groep als ZZ Top een onoverkomelijk probleem, zou je denken, ware het niet dat Billy Gibbons al liet verstaan dat de groep ondanks het geleden verlies moedig voorwaarts zou blijven jakkeren met crewlid Elwood Francis op bas TTT Dat iemand snel slachtofferhulp richting die arme Billy stuurt, daarna horen we wel of hij dat nog altijd een goed idee vindt

TTT Ook aan het andere eind van de rock-’n-roll vielen er slachtoffers te betreuren: Joey Jordison, stichtend lid van de veelkoppige gajesgroep Slipknot en als drummer bijna twintig jaar lang hun primus inter pares toen ze nog op hun gevaarlijkst waren, overleed vorige week op 46-jarige leeftijd TTT Het cliché wil dat de groten als eersten gaan, maar in dit geval maakte de zeikerd met de zeis een uitzondering: Joey was met moeite een meter zestig TTT Verdere details waren ook bij het ter perse gaan nog onduidelijk, behalve dan dat ook Joey blijkbaar in zijn slaap is overleden TTT Beeld van de week: de entourage van Bob Dylan die haar almaar indommelende werkgever met de moed der wanhoop wakker probeert te houden TTT Na voorgaande berichten is het moeilijk om nog te lachen, maar gelukkig hebben we deze nog: Gert Verhulst brengt in september zijn eerste soloplaat uit onder de titel ‘Zijn mooiste liedjes’ TTT Geen dank

Gert Verhulst Zijn Mooiste Liedjes Beeld Studio 100

TTT De leden van U2 die niet Bono zijn, hebben laten verstaan dat ze er hoegenaamd geen graten in zouden zien mocht Bono besluiten om solo te gaan. ‘We zouden ’m zelfs erg steunen,’ aldus bassist Adam Clayton TTT Goed geprobeerd, jongens, maar jullie houden ’m mooi bij

TTT Het was even geleden, maar we zijn blij te kunnen melden dat Kanye West als vanouds met ieders voeten aan het rammelen is TTT De release van ‘Donda’, Ye’s langverwachte maar veelvuldig uitgestelde plaat, stond gepland voor twee weken geleden, maar werd na veel toeters en bellen nog maar eens verlegd. Nieuwste datum: deze vrijdag, zes augustus TTT Hopen mag, uw adem inhouden doet u op eigen risico TTT Voorgaand nieuws kwam trouwens vergezeld van het merkwaardige gerucht dat Kanye zijn intrek genomen had in het stadion in Atlanta waar hij daags voor de geschrapte release nog een gigantische luistersessie organiseerde voor ‘Donda’. Zoals bij Kanye wel vaker het geval is, bleek het gerucht al snel gewoon wáár, toen hij plots ‘spook van de opera’-gewijs begon op te duiken tijdens de footballwedstrijden die er gespeeld werden TTT Even later kwam er zelfs officiële bevestiging, toen Kanye een foto op Instagram zette van zijn huidige woonvertrek: een kale witte ruimte met een matras op de grond, slechts van een cel verschillend in het kleine detail dat er tenminste nog kamerbreed tapijt ligt TTT Kanye is niet de eerste artiest die denkt te moeten lijden voor zijn kunst, maar in zijn geval mag het toch stilaan gaan stoppen