Het wordt warm en je betaalt er met papieren bonnen, maar wat moet je nog weten over Pukkelpop?

LIVEBLOG. Volg hier al het festivalnieuws

Wat en waar?

Vierdaagse manifestatie in Kiewit van de Humanistische Jongeren Leopoldsburg. Met andere woorden: muziek voor wie humanistisch en jong is, of zich toch zo voelt. If the line-up’s too new, then you’re too old, anders is het naar hartenlust boppen, beuken en boileren op pop, punk, puike hiphop en pounding techno music. En Limp Bizkit komt ook.

Wanneer?

Vier van de acht podia gaan al open op donderdag 17 augustus om 18 uur, een uurtje later beginnen de eerste acts. De camping opent dezelfde dag om 12 uur. Op de andere dagen van het festival ben je welkom vanaf 11 uur.

Zijn er nog tickets?

Helaas! Van het eerste vrijdagticket tot de laatste plek op Camping Chill: alles is de deur uit. Wat u kunt doen, is zelf iemand zoeken die u een ticket wil verpatsen - Pukkelpop rekent een schamele 16 euro administratiekosten aan om de naam op een ticket te veranderen. De organisatie heeft ook een Meet-Up Page - een soort Ticketswap - waarop tickets veilig kunnen worden verkocht en doorverkocht.

Hoe geraak ik er?

Pukkelpop raadt iedereen aan om met de fiets te komen of op het openbaar vervoer te nemen. Je kan vanuit sommige plekken in Vlaanderen rechtstreeks met de bus naar Kiewit, maar er rijden ook shuttlebussen van het station van Hasselt naar het festivalterrein. In elk festivalticket zijn vier gratis tickets voor de bussen van De Lijn inbegrepen, telkens geldig voor een uur. Wie die wil, kan die met een code op zijn festivalticket aanvragen op de site of de app van De Lijn.

Pukkelpoppers kunnen ook gratis met de trein reizen: ook daarvoor staat een code op uw festivalticket. De NMBS voorziet nachttreinen van zondag 20 op maandag 21 augustus, maar daarvoor moet u uw plekje op voorhand reserveren. Alle info op de site van de NMBS.

Wie toch met de wagen wil komen, betaalt 9 euro om één dag te parkeren, 12 euro voor twee dagen, 16 euro voor drie dagen en 22 euro voor vier dagen.

Hoeveel kost een pint?

Ons zult u niet horen zeggen dat Pukkelpop in 2000 is blijven hangen, maar Limp Bizkit speelt er wel en u betaalt er met papieren bonnen. De goedkopere exemplaren in voorverkoop (3,25 euro) zijn allemaal weg: wie er nog geen heeft, betaalt op het terrein zelf 3,5 euro voor een pilsje of cola.

Wordt het warm?

Op donderdag opent het kwik aarzelend en klieft er misschien nog een donderslag door de bassen van The Subs, maar voor de dagen erna hebben de weergoden allerlei heets in Jacotte Brokkens oren gesouffleerd. Op vrijdag zouden we de dertig graden halen en ook op zaterdag en zondag zitten we in de tweede helft van de twintiger graden gebetonneerd. Water smeren en zonnecrème drinken dus, al zal vooral op zaterdag een wolk of druppel nooit veraf zijn.

Gaat het de moeite zijn?

Een lang weekend dat begint bij een Nederlandse smartlappenkoningin (Sophie Straat, donderdag in de Club, 19.50) en eindigt bij ‘Mr. Brightside’, daartussen laverend langs Angèle, Billie Eilish, boygenius en ga zo het hele alfabet maar af? Jazeker zal het de moeite zijn! En voor wie er niet bij is, houdt Humo uiteraard weer een liveblog bij vol recensies, foto’s en sfeerverslagen.