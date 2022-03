‘Hey Paul’ op StuBru.be: krijgt Michèle Cuvelier Paul McCartney te pakken?

How do you let it be? Ziedaar de nog niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag die Michèle ‘ma belle’ Cuvelier aan niemand minder dan Paul McCartney hoopt te stellen in haar drie uur durende, langs de meest uiteenlopende stations passerende podcast ‘Hey Paul’.

Michèle Cuvelier «Ik hou van radiomaken, maar ik heb zeker ook altijd een boon gehad voor het vertellen van verhalen – niet voor niks heb ik nog ooit woordkunst gestudeerd. Die oude vlam werd weer aangewakkerd toen big boss Jan Van Biesen van Studio Brussel vorige zomer mijn radiostudio kwam binnengewandeld: ‘Zeg, als jij nu eens Paul McCartney probeert te spreken en daar een podcast over maakt?’ En kijk, een maand of zo later hadden we al een eerste meeting.»

HUMO Jij en Macca, bedoel je?

Cuvelier (lacht) «Was het maar waar.»

HUMO Waarom wil je je idool uitgerekend die vraag stellen: ‘How do you let it be?’?

Cuvelier «Naast de voor de hand liggende verwijzing naar de Beatles-hit is het vooral ook een persoonlijke vraag: ik slaag er doorgaans helemaal niet in om de dingen gewoon maar ‘te laten zijn’, omdat ik een rugzak met me meetors die ik niet zomaar krijg afgelegd. Meer wil ik daar niet over kwijt – in de podcast ben ik al openhartiger dan de bedoeling was. Laten we het erop houden dat The Beatles niet toevallig op m’n 14de in mijn leven zijn gekomen. Hun muziek was een reddingsboei. De mechaniek daarachter onderzoek ik in de podcast met muziekpsycholoog Mark Reybrouck.»

HUMO Ben je in je opzet geslaagd?

Cuvelier «Dat ga ik in het midden laten. Maar ik kan wel zeggen dat het heel, heel, héél moeilijk is om Paul McCartney te pakken te krijgen. ‘Bigger than Jesus,’ zei John Lennon toch ooit over zijn groepje? Nu snap ik wat hij bedoelde.» (nj)

Hey Paul, Nu op stubru.be

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: