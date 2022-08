O, de onbezongen kunst van de valse start. Het is een vaardigheid zonder veel benijdenswaardigheid. Daar kan het Leuvense High Hi inmiddels van mee spreken. Time was not quite on their side, toen ze hun tweede langspeler Firepool uitbrachten. De release van die plaat viel zowat samen met de wereldwijde release van dat vermaledijde virus. De wereld ging op slot, hun momentum leken ze meteen te hebben verkeken. De groep werd zelfs gedumpt door hun toenmalige label.

Hun eerste grote Belgische festivaloptreden op Rock Werchter werd deze zomer dan weer even de das omgedaan door technische euvels. Zou High Hi gedoemd zijn tot lamlendige lows? Allerminst. Tijdens de lockdown maakte het trio immers steeds meer rimpels in de mainstream, zonder een podium onder hun voeten te hoeven voelen. En op deze Pukkelpop - zowat de hekkensluiter van het seizoen - bleek er ook al geen vuiltje aan de lucht, laat staan in de zekeringkast. Alles leek zelfs op een gemoedelijk drafje te gaan. Gezapig zelfs, als u het ons zou vragen. Tijdens de eerste drie songs klonk de groep zodanig beleefd - lag dat misschien ook aan het bescheiden geluidsvolume in de Club? - dat de helft van het publiek daar meteen een vriendelijke uitnodiging in zag om het op een vrolijk keuvelen te zetten.

Een beetje sneu voor voor een drietal dat uitgerekend van dwingende powerpop, jachtige postrock en sprankelende gitaren hun handelsmerk kan maken. Opvallend genoeg kantelde de set voor het eerst in de goede richting toen een tweede gitarist het trio kwam vervoegen op het podium. Vanaf dat ogenblik ging de set in gestaag crescendo. Drummer Dieter ‘Didi’ Beerten en gitariste Anne-Sophie Ooghe vormen dan ook een vocaal powerkoppel dat qua spanning nu eens aan het tomeloze Arcade Fire doet denken, en dan weer aan een zwoel, bijna smoorheet The Kills. In ‘All Cool All Fine’ vond High Hi zelfs een eerste onovertroffen hoogtepunt van de avond. Onovertroffen? Dan zouden we natuurlijk de magie en macht van hun grootste radiohit in het verdomhoekje dringen. ‘Daggers’, dat door Studio Brussel ­opgepikt werd en ­wekenlang bovenaan De ­Afrekening prijkte, bleek op Pukkelpop niets aan spankracht in te boeten. Het bedaarde hobbelen van hoofdjes in de Club maakte zowaar plaats voor wilde galop, zwiepende vuisten, massale samenzang en een tumultueus applaus achteraf. Valse start of niet: Hi High gaat niet meteen naar de haaien.

