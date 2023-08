Hiphop die tegen de schenen stampt en de kruimels van Neil Young: deze platen verdienen uw aandacht (niet)

Er komt elke week meer goeie muziek uit dan er tijd is om die te beluisteren. Voor wie graag recht op zijn doel af gaat, selecteerde Humo’s muziekredactie zes platen die te degusteren dan wel te negeren zijn.

Noname - ‘Sundial’ ★★★½☆

Op ‘Sundial’, de eerste plaat van rapper-dichteres Noname in vijf jaar, woekert de zomer. Milde jazzbeats! Zoete bossanovaritmes! Zalvende neosoularrangementen! En een flow zo lieflijk als een bloemenveld. Maar uitkijken geblazen: onder de madeliefjes woekeren kloeke pythons. Ze bijten.

Dat ‘Sundial’ bestaat, mag een half mirakel heten. Een paar jaar geleden kwam Noname in een storm terecht omdat ze weigerde om nog voor een overwegend wit publiek te spelen. ‘Racisme!’ werd er geroepen. Haar tweets gooiden olie op het vuur. Ze overwoog de muziekindustrie de rug toe te keren. In de Botanique stapte ze na dertig minuten geëmotioneerd van het podium. Noname, de grote belofte, leek te kiezen voor ballingschap.

Tot nu dus! Haar comebackplaat begint met een zelfportret: ‘She’s a shadow walker, moon stalker, Black author / Librarian, contrarian’. Het is er niet ver naast. De contrarian in haar, die zo graag aanschurkt tegen de controverse, kon het weer niet laten. Dit keer stookte ze de boel op door Jay Electronica te rekruteren, de vaak van antisemitisme beschuldigde rapper die in ‘balloons’ lacht met Zelenski en dweept met de gecontesteerde Nation of Islam-leider Louis Farrakhan. Op Instagram haalde Noname haar schouders op.

Op Jay Electronica’s maatje Jay-Z richt ze wél haar pijlen (‘I ain’t fucking with the Super Bowl or Jay-Z / Propaganda for the military’). In datzelfde ‘namesake’ haalt ze in één adem door ook Beyoncé, Rihanna én Kendrick door de mangel. ‘Go, Beyoncé, go / Watch the fighter jet fly high / War machine gets glamorized’. Inhoudelijk verwarrend, maar ballen ter grootte van Atomium-bollen. Barack Obama wordt nog steviger aangepakt: ‘We is Wakanda / We queen, Rwanda / First Black president, and he the one who bombed us’. Alleen één toxische ex komt er nog bekaaider van af: ‘Your dick is mid / I don’t want your kid’. Ouch!

Ah, Noname! Ze heeft het ook weer op haar witte fans voorzien, die ze dit keer ramptoeristen noemt. ‘Casual white fans / Who invented the voyeur? / Fascinated with mourning, they hope the trauma destroy her’. Wil elke witte rapfan alleen maar, met een emmer popcorn in de hand, smikkelen van de generationele trauma’s van zwart Amerika? Kun je hiphop ooit begrijpen als je nooit hiphop hebt gelééfd? Mag ik even naar het toilet?

Onder Nonames schedelpan knettert het van de tegenstrijdige en opzettelijk dwarse gedachten. Maar ik blijf wel luisteren, op repeat zelfs. Ook al omdat de nummers zo moeiteloos, zorgeloos mooi zijn. Hóór de glorieuze gospel van ‘hold me down’! De perfecte opener ‘black mirror’! De ronduit geniale billy woods-strofe in ‘gospel?’! De bittere zelfkritiek van ‘beauty parlor’, waarin Noname haar eigen schoonheidsideaal fileert! Ook haar zelfanalyses (‘Go, Noname, go!’) zijn genadeloos.

Als de instrumentatie even hard was als de teksten, was ‘Sundial’ vorte deathmetal. Fascinerend, provocerend, problematisch, uitdagend. Noname is een artieste die op de fiets altijd moedwillig de route over de losliggende kasseien kiest. Hiphop kan nog altijd tegen de schenen stampen. (vvp)

Neil Young - ‘Chrome Dreams’ ★★★★☆

‘Chrome Dreams’, de 44ste plaat van Neil Young, dateert eigenlijk van 1977. Jarenlang circuleerde hij als veelgezochte bootleg, en terecht. ‘Sometimes I ramble on and on’ mompelt Neil in ‘Will to Love’: het getuigt van zelfkennis, er staan op ‘Chrome Dreams’ een paar kan-beters (‘Star of Bethlehem’, ‘Hold Back the Tears’, een kort en akoestisch ‘Pocahontas’), en sommige tracks (zoals ‘Sedan Delivery’) werden na ‘77 in fellere versies hernomen op andere platen. Maar we hebben het hier wel over iemand wiens kruimels vaak beter zijn dan andermans parels. Wanneer het meesterlijke ‘Like a Hurricane’ hier eindigt na 8 minuten en 14 seconden, ben ik het nog altijd niet moe. En als veelal akoestische songs (piano, gitaar, koortjes, een zucht percussie) het niveau halen van ‘Stringman’, ‘Look Out for My Love’ of ‘Powderfinger’, snap ik niet waarom Youngs platenfirma indertijd zijn neus ophaalde voor ‘Chrome Dreams’. (ss)

Birdy - ‘Portraits’ ★★☆☆☆

Jasmine van den Bogaerde, de Britse nachtegaal met Belgische roots, stond in 2011 vol in de schijnwerpers met haar sublieme cover van de Bon Iver-parel ‘Skinny Love’. Een jaar later werd haar samenwerking met Mumford & Sons voor de Pixar-film ‘Brave’ op applaus onthaald, maar sindsdien heeft Birdy’s oeuvre de schaduw van haar doorbraaksingle niet verlaten. ‘Portraits’, studioplaat vijf, zal daar geen verandering in brengen. ‘Ruins I’, bijvoorbeeld, opent veelbelovend - smachtende synths, dito vocals - maar algauw waan je je op het Eurovisiesongfestival. De ballads stijgen nimmer boven de middelmaat uit, terwijl het uptempo ‘Automatic’ klinkt als het B-kantje van een vergeten Madonna-single. Haar talent is onmiskenbaar, het wordt alleen tijd dat Birdy uitvogelt hoe je memorabele songs schrijft. (qs)

Ashnikko - ‘Weedkiller’ ★★★☆☆

Hierzo, een conceptplaat die zich afspeelt in een dystopische sf-fantasywereld waarin machines de aarde hebben verwoest, en waarin een op wraak beluste fee (!) rondrijdt op een gigantische monstertruck! Als u zich afvraagt wie er hier aan de paddo’s heeft gezeten: het antwoord luidt Ashnikko, de TikTok-sensatie die met ‘Weedkiller’ eindelijk officieel debuteert. Denk: de donkere hyperpop van PC Music en Grimes meets de drilboorgitaren van Sleigh Bells. Krakende, ijzeren beats die veelal klinken alsof ze uit piepkleine bluetoothboxen komen getrild, overstuurd en onaf. Véél seksuele toespelingen: ‘I can’t help that I want to be titty-smothered’ klinkt het schouderophalend. De Amerikaanse abortuswet wordt gebruikt als schietschijf (‘Possession of a Weapon’) en het crimineel catchy ‘Worms’ gaat over wormen in je hoofd. In hoogtepunt ‘Cheerleader’ verpulvert Ashnikko de male gaze en de schoonheidsstandaard: ‘Filler, snip and glue / Am I fuckable enough for you?’

Chaotisch en onevenwichtig? Zeker! Maar het dendert allemaal wel als een op hol geslagen monstertruck. (vvp)

Hozier - ‘Unreal Unearth’ ★★★☆☆

Dat de kerk van Hozier tien jaar na zijn wereldhit ‘Take Me to Church’ nog altijd goed gevuld is, moge blijken uit ‘s mans volgende wereldtournee, die haast uitverkocht is nog voor-ie begint. In december, wanneer de Ier Vorst Nationaal aandoet, zullen de fans zijn nieuwe songs helemaal meezingen. Zo moeilijk is dat niet, want ze lijken sterk op de rest van zijn herkenbare repertoire. ‘Unreal Unearth’ is volgens de maker losjes gebaseerd op Dantes inferno, maar dan vertaald naar de oververhitte wereld van nu. Soms neigend naar Mumford & Sons maar dan beter, soms naar Tamino maar dan minder eclectisch. Virtuoos gearrangeerd en ingebed in een klankdecor dat zelfs de grootste misantroop op zijn minst boeiend zou vinden. Dus ik ook. (mc)

Caspar Auwerkerken - ‘Abloom’ ★★★½☆

Liefhebbers van zachte songs die groots openbarsten gaven de naam Caspar Auwerkerken tot nu toe stiekem aan elkaar door, als een liefdesbriefje in een klaslokaal. Gedaan ermee: in koeien van letters wil ik op het bord krijten dat Auwerkerken, ooit supportact van Portland en Meskerem Mees, een stem heeft die bij elke lettergreep uit de knop komt als een lelie, en dat een nummer als ‘Hyacinth’ volstaat voor een onderscheiding in de taminologie. Op Spotify lokt hij er voorlopig 729 luisteraars per maand mee: in een rechtvaardige wereld gaat dat maal tien. (jvl)

