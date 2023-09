‘Hit Parade’ van Roisin Murphy is gevarieerder, intrigerender en domweg beter dan wat er sinds lang aan voorafging

Goede combinatie: de Flensburger DJ Koze (‘braak’ in fonetisch Duits, ‘gezellig’ op zijn Engels, en dat hard-zachtcontrast zit ook in zijn muziek) als producer van de maffe Róisín Murphy. Zij weigert al drie decennia de bekende popweg te nemen, al van toen ze met Moloko de wereld veroverde, en op ‘Hit Parade’ vindt ze alweer nieuwe sluipwegen. Haar zesde soloplaat is bovendien gevarieerder, intrigerender en domweg beter dan wat er sinds lang aan voorafging. Onlangs zat ze, na een domme opmerking over puberteitsremmers voor transkinderen, nog in een kleine mediastorm - maar luister nu vooral naar de muziek. Van ‘Hurtz So Bad’ via ‘You Knew’ (straffe house met een zenuwachtige parlando) tot ‘Free Will’ (seventiespop deluxe): voor een keer klinken haar bizarste songs als hits, en omgekeerd. Peggy Gou en Jamie xx rekenen ‘Can’t Replicate’ bij het dansbaarste van 2023. Ja? Zeker!