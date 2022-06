‘The name of this band is Duran Duran,’ zei Simon Le Bon ietwat overbodig na de eerste song, want op een handvol oververhitte pubers die vooraf genoten van de good vibes pop van Mika waren alle 8000 muziekliefhebbers op het strand van Zeebrugge overduidelijk gekomen om een van de grote jukeboxen van de jaren 80 nog eens live te zien. En, by the way: de organisatoren van het Live is Live festival hebben dat goed bekeken: er is wel degelijk iets speciaals aan concerten op het strand. Ondanks de wind was de klank perfect.

Na Mika was de prachtige zonsondergang een mooi voorprogramma, en vervolgens speelden Duran Duran simpelweg al hun hits, aangevuld met een drietal overbodige nieuwe songs. Je hebt artiesten die hun fans willen inpeperen hoe eigenzinig en artistiek en onvoorspelbaar ze wel zijn, maar Le Bon & Co leggen zich neer bij wat ze anno 2022 zijn: een retro band die pro forma aan nieuwe plaat afscheidt maar die live de mensen waar voor hun geld biedt met een setlist waarop niets ontbreekt dat je wil horen.

Beeld Alex Vanhee

Met name Simon sloofde zich echt uit: die songs zijn een stuk moeilijker te zingen dan het lijkt, en ook al was zijn stem een tikje schor na ettelijke concerten van een te lange wereldtoernee, hij spaarde zichzelf niet en haalde alle hoge noten – try it and fail.

Naar mijn gevoel hebben Duran Duran slechts drie onverbiddelijk goeie songs – ‘Ordinary World’, ‘Notorious’ en ‘Save a prayer’ -, maar enkel een dove zuurpruim geeft niet toe dat ook ‘The Reflex’, ‘Come undone’, ‘Girls on film’, ‘Wild Boys’ en ‘Rio’ terecht hits waren, zij het in een verdacht decennium waar beenwarmers, foute kapsels en schoudervullingen zwaarder leken te wegen dan soul of diepgang.

Enkele minuten na middernacht zou John Taylor jarig zijn, dus die kreeg van 8000 fans een Happy Birthday, en Simon legde de hitmachine even stil voor een gemeend pleidooi voor vrede in Oekraïne en omgeving – die omgeving dat zijn wij, mocht u de voorbije maanden onder een steen hebben geleefd.

Beeld Alex Vanhee

Ondanks zijn enbompoint (een Frans eufemisme voor buikje, het zelfs op haar vijftigste nog succulente supermodel Yasmin, mevrouw Le Bon, is behalve goed in bed blijkbaar ook goed in de keuken) verkeerde Simon in opperbeste vorm, dus weet weet kan hij binnen dertig of veertig jaar Mick Jagger achterna. Dan zijn we allemaal de honderd gepasseerd, maar denk positief en zoals Frank Sinatra al zei: ‘May you live to be 100 and may the last voice you hear be mine.’