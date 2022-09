Hoe een Nederlandse rapper in Roeselare terechtkwam en er een dikke zomerhit heeft gemaakt

De zomerhit van 2022 komt van zanger Anas Kasmi, beter bekend als Katnuf. De geboren Rotterdammer die in Roeselare woont lanceert zijn hits op TikTok: ‘Moet dit mijn volgende release zijn?’

Toen de Nederlandse zanger Anas Kasmi, alias Katnuf, zijn liedje Van mij zijn begin juli zo’n beetje in de steigers had staan, besloot hij zijn 217 000 volgers te betrekken bij de afwikkeling. ‘Moet dit mijn volgende release zijn?’, vroeg hij zijn Tiktok-fangemeenschap, bij een filmpje van de bewuste track die voorbij rolde in zijn muzieksoftware. De tekst liet hij ook vast meelopen in beeld: ‘Nog steeds honderd vragen spoken in m’n mind. Dus geef me antwoord dan is dit alles voorbij.’ Reacties graag.

‘Supertof liedje maar er mist nog iets’, reageerde Amalia Maximiano. ‘Misschien het tempo een beetje sneller of zo?’ Een andere volger: ‘Liedje zit nu al 24/7 in mijn hoofd dus drop snel.’ Over één ding waren alle volgers het eens. Van mij zijn kon weleens dé zomerhit van 2022 worden. En jawel, dat werd het uiteindelijk ook.

Katnuf zag de previews voor zijn nieuwe single al viral gaan, met ruim 60 miljoen views. Hij besloot zijn vakantie in Marokko af te breken om thuis, achter de pc, razendsnel die nieuwe single af te kunnen maken – en dus inderdaad: te droppen. Ruim twee weken geleden verscheen Van mij zijn op de streamingplatforms. Drie dagen later stond de single op nummer één in de ranglijsten van Spotify, en daarna en tot op heden bovenaan in alle Nederlandse hitlijsten.

Artiest van zijn tijd

Van mij zijn is ook echt een zomerhit in blakende vorm, gegoten in het jongste popgeluid van nu. Katnuf zingt over een autotune en laat zijn liefdesverklaringen aan ‘the one’ dus steeds hikkend naar de juiste toonhoogte schieten. ‘Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn? Eén keer in een lifetime?’ Zijn dichtwerk lijkt op dat van de betere levensliedschrijvers en zou het ook goed kunnen doen in een bruin café, maar Katnuf zoekt in zijn muziek duidelijk de zon op. Van mij zijn drijft op heel lichte reggaeton en vooral veel frisse afrobeats: een van de grootste mondiale popstromingen van het moment.

Maar Van mij zijn is in meer opzichten een hit van nu, en Katnuf een artiest van zijn tijd. Anas Kasmi (21) werd geboren in Rotterdam, als oudste zoon in een gezin met Marokkaanse wortels. Op zijn 6de verhuisde hij naar België, naar de gemeente Roeselare. Maar hij bleef de blik gericht houden op Nederland en vooral op Nederlandse artiesten die hij bewonderde, zoals de Amersfoortse dj en rapper Bizzey en natuurlijk Ronnie Flex.

In 2020, toen de coronapandemie uitbrak, adviseerden vrienden hem een account te openen op TikTok, om wat te doen te hebben en virtuele contacten buiten de deur te kunnen onderhouden. Kasmi postte grappige filmpjes waarin hij met zijn jongere broertjes aan het dollen was, of waarin hij met mondkapje en beslagen bril vergeefse pogingen deed de noodzakelijke boodschappen te doen.

Interactie op TikTok

Toen het abonneebestand begon op te lopen, gooide Kasmi zijn andere hobby in de TikTok-strijd. Onder zijn pseudoniem Katnuf, een verbastering van het Franse ‘quarante-neuf’ (49), het kengetal van de Marokkaanse stad Berkane waar zijn familie vandaan komt, postte hij muzikale filmpjes. Hij betrok zijn volgers vanaf het begin bij zijn ideeën, en liet ze zelfs meestemmen over wat zijn nieuwe clip zou moeten worden.

‘Als enige buitenlander in de buurt werd ik vroeger veel gepest’, zei Kasmi in een interview met het cultuurblog Complex. ‘Hierdoor durfde ik niet echt met mensen te delen dat ik muziek maakte. Tijdens de lockdown dacht ik: schijt. We zitten de hele dag binnen, dus niemand gaat me zien. Ik ga gewoon muziek droppen.’

Begin vorig jaar gooide hij een eerste muziekfilmpje op TikTok. ‘Ik ga over twee dagen een van mijn liedjes clippen en ik heb jullie hulp nodig’, postte hij. Waarna hij fragmenten uit de tracks Wolk, Ma vie en Ongedoofd voorbij liet komen. In de commentaren kon hij de carrièreadviezen bij elkaar vegen: de volgers deden graag mee met zijn privésongfestival en de hartjes stroomden binnen.

Platenmaatschappij

De muziek van Katnuf schoot vervolgens omhoog in de afspeellijsten van de streamingdiensten. Twee maanden geleden scoorde hij al een kleine hit met het nummer Interessant, gemaakt met de Belgische rapper Jinho 9 en de Nederlandse Bizzey. En zijn liedjes deden zijn abonneebestand op TikTok weer aanzwellen. Katnuf bouwde zo eigenhandig een spiraal van moderne bekendheid op, en zette de filmpjes-app volledig naar zijn hand. Wie nu zoekt op Van mij zijn, loopt tegen honderden filmpjes aan van TikTokkers die de zomerhit elk op hun eigen manier ‘clippen’.

Katnuf verbond nog een medium aan zijn muziek. Toen zijn liedjes enige vaart begonnen te krijgen, stuurde hij een ouderwetse demo op naar platenmaatschappij Sony. Die herkende het talent van de rapper en lijfde hem onmiddellijk in.

Toen zijn single Van mij zijn half augustus op nummer één terechtkwam, stuurde Sony direct een blije reactie van de aanwinst de wereld in. ‘Ik kan niet wachten om verder te bouwen aan mijn droom.’