De competitie met Arctic Monkeys had hij bij voorbaat verloren en dus besloot Kieran ‘Four Tet’ Hebden om aan Pukkelpop deel te nemen in een zelf bedachte open categorie: de honderd meter boileren voor hipsters, of was het nu het hink-house-stap-techno-springen?

Wat het in het begin vooral níét was: enigszins spannend. Met eerst ‘School’ en dan de gesampelde Ellie Goulding in ‘Baby’ leek Four Tet, de man die geen hits heeft, zowaar aan een greatest hits-set te beginnen. Daarvoor had hij plompverloren de avond geopend met een onbewerkte a capella van Ariana Grande - hóé zelfs?

De halflege tent, toch een affront voor iemand van dit kaliber, twijfelde tussen dwalen en dansen, tot halverwege de trukendoos openging. ‘Baby Again..’, zijn collab met Fred again.. en Skrillex, viel precies waar-ie moest vallen, het nog vrij nieuwe ‘Looking for Your Pager’ verkleedde zich als een dertig jaar oude trance-classic en dan ging Four Tet hitsig aan het stoeien met Lumidee, Nelly Furtado en Sugababes.

Hoe minder volk er stond, hoe meer vrije ruimte de Brit zag voor zijn malle fratsen en bij hem betekent dat: hoe beter hij dus stond te draaien. Van Boiler Room-gestamp ging het naar two-step en van daar naar kneiterharde breakbeats. Wie gebleven was, mocht blij zijn, wat niet wil zeggen dat de afwezigen per se ongelijk hadden. Nooit gedacht dat ik gewoon en Four Tet nog eens binnen dezelfde tien centimeter zou krijgen, maar kom: Four Tet was gewoon goed.

