Volgens de website van Pukkelpop maakt Joachim Liebens uit Hasselt, alias The Haunted Youth, muziek voor “elke worstelende tiener die alleen over de speelplaats ronddoolt”. Dat neem ik graag aan van iemand die eruitziet als een veertienjarige Maurice Engelen die net van de strafstudie komt.

Wat ik niet aanneem, is dat iedereen in die stampvolle Club daar stond om te mijmeren over een leeggeroofde brooddoos of tussen de schouderbladen geprikte passer. Nee: The Haunted Youth is gewoon het soort band geworden dat een stampvolle Club verdíent.

‘Broken’ was alles wat de volgende vijftig minuten zouden worden: koude, maar gloedvolle synthwave om op mee te drijven naar ergens ver weg buiten de schoolpoort. Tame Impala in de onderwereld. Beach House dat ‘s nachts in zijn zatte gaat skinnydippen. Cigarettes After Sex, maar dan tijdens de daad.

Radiohit ‘Teen Rebel’ zag er beeldig uit in zijn lange zwarte jas, ‘Gone’ kwam triomfantelijk bovendrijven nadat Hanne Smets het lied met haar synthesizer plagend kopje-onder had geduwd en ook ‘Shadows’ was een hoogtepunt, met dat over de autostrade glijdenzoevende gitaartje. Nu ja, wat betekent het woord hoogtepunt in een set zonder dieptepunten?

Vijftig minuten nadat Liebens door Ayco Duyster werd aangekondigd als een anti-held, was hij het tegenovergestelde geworden. Een echte held, gewoon voor één dag, maar ik zet er een paar drankbonnen op dat er nog veel van die dagen gaan komen.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: