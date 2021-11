‘Holler and Shout’ van Novastar bevestigt: Joost Zweegers kán geen slechte nummers schrijven

In een rechtvaardige wereld zou Novastar volgende zomer vier keer het Boudewijnstadion volspelen en niet Coldplay, met Ed Sheeran in zijn voorprogramma. Om maar te zeggen dat men van ver zal moeten komen om mij een slecht woord over Joost Zweegers te horen zeggen.

Er is bij ons geen volleerder vakman te vinden, en sinds zijn winst in Humo’s Rock Rally 25 jaar geleden is hij er niet in geslaagd om ook maar één slecht nummer uit te brengen. Het is weinigen gegeven. Zweegers is een übersympathieke, halfneurotische perfectionist, die zich maanden opsluit in zijn muzikale mancave om daarna tevoorschijn te komen met alweer een bijna perfecte popplaat. Zo ook hier: op ‘Holler and Shout’ staan tien oorwurmen die zo moeiteloos melancholisch en meezingbaar klinken dat je wéét dat er keihard aan gewerkt is. Hulde.

