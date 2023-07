‘Holy shit, ik speel op Sziget!’

Billie Eilish! Lorde! Florence + The Machine! Tussen al die klinkende namen op de affiche van het Sziget-festival in Boedapest staat ISE, een 17-jarige singer-songwriter uit Bree. Ise Smeets gaat volgend jaar naar het zesde middelbaar, speelde al in het voorprogramma van Ruben Block, Otto-Jan Ham en Intergalactic Lovers, en mag zich nu bewijzen op één van Europa’s grootste festivals.

HUMO Wauw, Ise.

ISE SMEETS «Ik weet het. Mijn manager had me gevraagd wat mijn plannen waren voor 10 augustus. Ik begon al te dromen: misschien heb ik een plaatsje op de Lokerse Feesten gekregen… Wat bleek? Ik mag spelen op Sziget. Holy shit!»

HUMO En dat terwijl je pas vorig jaar je eerste concert als ISE hebt gegeven.

SMEETS «Klopt. In het eerste leerjaar mocht ik van mijn ouders kiezen tussen een roze en een rode elektrische gitaar: ik koos de rode en plakte er glittersterren op. Op m’n 9de was ik al lid van een coverband, maar ik ben pas zelf songs beginnen te schrijven toen ik Engels kreeg op school. Ik heb een tijdlang aangemodderd, maar tijdens corona was het eindelijk prijs: ik vond enkele coole akkoorden en schreef m’n eerste liedjes. Mijn ouders waren verbaasd: ‘Ise, dit klinkt véél beter dan we hadden verwacht!’ (lacht)»

HUMO Je eerste single ‘To Stacy’ werd ingeblikt door Mario Goossens, de drummer van Triggerfinger.

SMEETS «Ik krijg weleens te horen dat niemand zulke rauwe rocksongs verwacht van een blond, fragiel meisje als ik. Maar mijn jeugdidool was Avril Lavigne, en ik ben ook een grote fan van Dave Grohl, zowel ten tijde van Nirvana als nu bij Foo Fighters.»

HUMO Je speelde vorige zomer één van je eerste concerten op Suikerrock. Hoe heb je dat beleefd?

SMEETS «Het was spannend, overweldigend en onvergetelijk. Het hele festivalgebeuren is nieuw voor mij, hè. Ik vond het fascinerend om te ontdekken wat er achter de schermen gebeurt.»

HUMO Ben je al vaak naar festivals geweest?

SMEETS «Vorig jaar mocht ik voor het eerst naar Rock Werchter én naar Pukkelpop. Ik heb er Pearl Jam en The Killers gezien. En Cypress Hill, met joints en opgestoken middelvingers op het podium: wow!»

HUMO Wie zou je graag tegen het lijf lopen in de backstage van Sziget?

SMEETS «Sam Fender. Vorig jaar was ik nog teleurgesteld omdat hij Rock Werchter last minute had afgezegd, nu deel ik een affiche met hem.»

HUMO Wat staat er op je Sziget-rider?

SMEETS «Enkele flesjes Desperados. Voor ná het optreden, natuurlijk.»

ISE speelt op donderdag 10 augustus op het Sziget-festival in Boedapest.