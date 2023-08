Houseveteraan The Blessed Madonna: ‘Ik heb een natuurlijke afkeer van hits spelen, zeker die van mezelf’

Zelden vatte een song zo goed de tijdgeest als ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’ van Fred again.. in 2021. De track waarin onze favoriete debardeurdrager een stukje sampelde uit een pandemiegesprek met Marea Stamper aka house-dj The Blessed Madonna (46), kwam uit op de dag dat de lockdown in het Verenigd Koninkrijk werd opgeheven en dansen wél weer mocht.

The Blessed Madonna was afgelopen zomer één van de headliners op CORE Festival en verwende ons in 2023 met uitstekende soloreleases: er was de punchy Soulwax-productie ‘We Still Believe’ en de gospelhousetrack ’Mercy’ met vocals van Jacob Lusk. In afwachting van de debuutplaat: het Humo-interview!

HUMO Op Werchter trilde de vloer van de tent waar Fred again.. speelde zo hard dat zijn apparatuur moest worden vastgehouden.

MAREA STAMPER «Fred en ik hebben een ‘geheime’ back to back-set op Glastonbury gespeeld die natuurlijk níét geheim was: ook daar was het een overrompeling. We hebben ‘We’ve Lost Dancing’ gedraaid, en ik deed de vocals live, maar in m’n eentje zou ik dat nummer nooit draaien. Ik heb een natuurlijke afkeer van hits spelen, zeker die van mezelf – ook al is ‘We’ve Lost Dancing’ niet eens mijn nummer. Ik ben verliefd geworden op dj’en omdat ik van andermans muziek hou.»

HUMO Op je 22ste organiseerde je je eerste raves in de Amerikaanse Midwest. In Europa denken we graag dat wij de oorspronkelijk Amerikaanse house en techno groot hebben gemaakt met raves, en dat Amerika pas in de 21ste eeuw voor de bijl ging dankzij EDM.

STAMPER «Dansmuziek is altijd een uitwisseling tussen Europa en Amerika geweest. Maar house is ontstaan in Chicago, wij hebben het patent. Onderschat ook het belang van de Amerikaanse legerbasissen in Duitsland niet: via hun G.I.-disco’s hebben de Amerikaanse dansplaten Europa veroverd. Ikzelf had het geluk dat house eind jaren 80 het Kentucky van mijn jeugd bereikte, en dat ik in de nineties deel mocht uitmaken van de rave-scene. Die raves waren héél underground – de politie wist vaak niet wat ze precies aan het opdoeken was – maar het waren ook massa-events, met topnamen als Jeff Mills.»

HUMO Je track ‘We Still Believe’ met house-dj Jamie Principle werd mede geproducet door Soulwax.

STAMPER «Niets dan lof voor die jongens. Belgische techno is natuurlijk erg belangrijk geweest: dat de dansmuziek van nu zo snel is, had nooit gekund zonder de Nederlandse en Belgische hardcore van de vroege jaren 90. Ook DJ Hyperactive (Amerikaanse producer, één van de teachers die Daft Punk vermelden in hun gelijknamige song, red.) werkte in de nineties al met hardcore-elementen – je kunt zijn mixtapes nu ook online beluisteren.»

HUMO Toen Charlotte de Witte en Amelie Lens begonnen, was de technoscene zo vrouwonvriendelijk dat ze zich verscholen achter een mannelijk pseudoniem. Het kan in jouw tijd alleen maar erger zijn geweest. Of was de housescene – die altijd meer vrouwen en gays heeft aangetrokken – toleranter?

STAMPER «House of techno: het maakte niet uit. Toen ik begon, kón je niet winnen als vrouw. Als je mooi was, werd er geroddeld dat je enkel vanwege je looks werd geboekt. En als je niet mooi genoeg was, werd je níét geboekt. Ik ben het levende bewijs van een in- grijpende evolutie: ik ben 46, ik zie eruit als je moeder en toch word ik constant geboekt.

»Ik ben bevriend met de Berlijnse techno-dj Ellen Allien, die tien jaar ouder is dan ik. Ellen is terughoudend om over seksisme te praten: je moet je erdoorheen slaan, vindt ze. Dat heb ik ook gedaan, anders had het míj kapotgeslagen. Maar tegelijk ontken ik niet dat er seksisme bestaat in ons wereldje, want ik wil niet dat jonge vrouwen een masker moeten opzetten, zoals wij jarenlang hebben moeten doen.»

HUMO Jij, house-dj Honey Dijon – die op Tomorrowland stond – Róisin Murphy, Alison Goldfrapp... De house- en discovibes van 2023 hebben we te danken aan veteranen.

STAMPER «Eindelijk wordt de vrouwen in de dance het meesterschap gegund. ‘Ik ben op de top van mijn kunnen’: hoe vaak lezen we dat niet in interviews met mannelijke kunstenaars ouder dan 40 of 50? Nu laten ze vrouwen boven de 40 toe in de maestroclub: dat is nieuw, maar de deur staat voorlopig slechts op een kier. Bel me over vijf jaar eens terug.»